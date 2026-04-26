2021 ఏప్రిల్ నుంచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు 11శాతం ఫిట్మెంట్ - రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా
రిటైరైన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులనకు ప్రయోజనం - 2021 ఏప్రిల్ 1 నుంచి వేతన సవరణ - బకాయిలు రిటైర్మెంట్ సమయంలో చెల్లింపు - 11% ఫిట్మెంట్తో భారం రూ.2,400 కోట్లపైనే
Published : April 26, 2026 at 9:02 AM IST
Wage Revision for TGSRTC Employees : టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు వేతన సవరణ చేస్తామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో సంస్థలోని 37,360 మందికి ప్రయోజనం కలగనుంది. 2021 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం నిర్ణయించాయి. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు 11 % ఫిట్మెంట్ ఇస్తున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సహా మంత్రుల బృందం శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రస్తుతం సంస్థలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులతో పాటు 2021 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి పదవీ విరమణ చేసిన వారికి సైతం ఈ ప్రయోజనం లభించనుంది. వారి సర్వీసును బట్టి కండక్టర్లకు రూ.4,000 నుంచి 15,000, డ్రైవర్లకు రూ.4,000 నుంచి 17,000 వరకు వేతనాలు పెరుగుతాయని కార్మిక వర్గాలు తెలిపాయి.
12 % ఇవ్వాలని పట్టుబట్టిన ఐకాస నేతలు : ఆర్టీసీ ఐకాస 32 డిమాండ్లలో అతి ప్రధానమైనది వేతన సవరణ. ఆర్టీసీ యాజమాన్యం 5, 8, 10 % ఫిట్మెంట్తో వేతన సవరణ ప్రతిపాదనల్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. చర్చల సందర్భంగా పది శాతానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకరించి ప్రకటనకు సిద్ధం అమవుతున్న తరుణంలో ఆర్టీసీ ఐకాస నేతలు 12 % ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు. మళ్లీ గంటన్నర పాటు చర్చలు జరిగాయి. చివరకు 11 % ఫిట్మెంట్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
రూ.2,400 కోట్లకుపైనే భారం : వేతన సవరణతో ఆర్టీసీపై ఆర్థిక భారం భారీగా పడనుంది. 2021 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచే అమలు చేయాల్సి ఉండటంతో 5 సంవత్సరాల బకాయిలు చెల్లించాలి. ప్రసుత్తం పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకే రూ.2,178 కోట్ల పైచిలుకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సింది రూ.230 కోట్లు. మొత్తంగా రూ.2,400 కోట్లకుపైనే భారం పడుతుందని టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఉన్నత అధికారులు లెక్కలు వేశారు. మరోవైపు ప్రతినెలా ఉద్యోగులకు చెల్లించే వేతనాల ఖర్చు పెరగనుంది. 11 % ఫిట్మెంట్తో ప్రతి నెలా అదనంగా వేతనాల కోసం రూ.34.6 కోట్లు చెల్లించాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం లెక్కలు వేసింది. సంవత్సరానికి జీతాల అదనపు భారం రూ.415.2 కోట్లు అని అధికారులు అంచనా వేశారు.
విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఖ్య 9,600 : ఫిట్మెంటు బకాయిలు 2021 సంవత్సరం ఏప్రిల్ తరువాత రిటైర్ అయినవారికి ముందు చెల్లిస్తారు. ఇప్పుడు సర్వీసులో ఉన్నవారికి పదవీ విరమణ టైంలోనే ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు కీలక అధికారి ఒకరు తెలిపారు. గతంలో వేతన సవరణ జరిగినప్పుడు కూడా ఇదే విధంగా చేశామని ఆర్టీసీ వర్గాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి. వేతన సవరణ ప్రయోజనం పొందే ఉద్యోగుల సంఖ్య సైతం భారీగానే ఉంది. 2021-22లో టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంఖ్య 46,988. ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 37,360. అంటే లబ్ధి పొందే విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఖ్య 9,600కు పైనే ఉంటుంది.
జీతాల పెరుగుదల ప్రక్రియ 6 వారాల్లో పూర్తి : వేతన సవరణకు అమల్లో భాగంగా ఉద్యోగుల నుంచి ఆప్షన్ ఫారాలు తీసుకోవాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంక్రిమెంట్ తేదీ కోసం ఈ ఆప్షన్లు తీసుకోనున్నట్లు టీజీఎస్ఆర్టీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. మొత్తంగా జీతాల పెరుగుదల ప్రక్రియ 6 వారాల్లో పూర్తి అవుతుందని, అప్పుడే కచ్చితంగా నూతన వేతనం ఎంత పెరుగుతుందో తెలుస్తుందని అధికారులు అంటున్నారు.
