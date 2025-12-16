Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

దేవాలయాలకు విరాళాలు ఇస్తే ఈ సౌకర్యాలు పొందవచ్చు

ప్రధాన దేవాలయాలకు విరాళాలు - రూ.లక్ష విరాళమిచ్చే భక్తులకు దర్శనం, ఇతర సౌకర్యాల వివరాలు

Donations to Temples
Donations to Temples (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Benefits of Donating to Temples : మన ప్రధాన దేవాలయాలు విరాళాలను విస్తృతంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. అన్నదానం నుంచి గోసేవ వరకు దాతలకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. వారి దాతృత్వానికి తగిన సత్కారం కూడా చేస్తున్నాయి. వసతి సదుపాయాలు, ప్రత్యేక దర్శనం కల్పిస్తున్నాయి. ఇచ్చే విరాళాలకు సెక్షన్‌ 80 జీ ప్రకారం ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు సైతం ఉంది.

యాదగిరిగుట్ట : -

  • ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు నిత్యం సమారు 1,500 మందికి అన్నదానం సదుపాయం ఉంది ఇక్కడ.
  • అన్నదానానికి రూ.116, ఆపైన ఎంతైనా ఇవ్వొచ్చు. రూ.50,000 విరాళం ఇస్తే సంవత్సరంలో దాతతో పాటు ఆరుగురికి 3 సార్లు బ్రేక్‌ దర్శనం, 2 సార్లు ప్రత్యేక దర్శనం చేయిస్తారు. రూ.లక్ష విరాళానికి సంవత్సరంలో 4 సార్లు బ్రేక్, 4 సార్లు ప్రత్యేక దర్శనం రూ.2 లక్షలు ఆపైన విరాళం ఇస్తే సంవత్సరంలో 8 సార్లు బ్రేక్‌ లేదా ప్రత్యేక దర్శనంతో పాటు డబుల్‌ బెడ్రూం వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తారు. అభిషేకం లడ్డూ ప్రసాదం, శేషవస్త్రం ఒకసారి ఇస్తారు.
  • గోదాన పథకం ఉంది. రూ.25,000 ఇస్తే దాత పేరుతో గోపూజ చేస్తారు. నేరుగా గోవును తీసుకువచ్చి కూడా విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. గోదానం పథకానికి రూ.10,000, రూ.25,000 విరాళం ఇస్తే అదే రోజు గోపూజ చేయించి ప్రత్యేక దర్శనానికి తీసుకెళ్తారు.
  • సత్రం నిర్మాణానికి రూ.6 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు, ఆపైన కూడా విరాళం ఇవ్వవచ్చు. రూ.6 లక్షల విరాళం అస్తే ఏడాదిలో 30 రోజులు రూమ్​ని ఉచితంగా కేటాయిస్తారు. రూ.300 టికెట్‌ ప్రత్యేక దర్శనానికి దాతతో పాటు ఆరుగురు సభ్యులను ఉచితంగా అనుమతిస్తారు. రూ.25 లక్షల పైన విరాళం అందిస్తే - రాజపోషకుడుగా గుర్తించి, ఉచితంగా ఆరుగురికి ప్రత్యేక దర్శనం అపరిమితం. దాంతో పాటు హారతి ఇస్తారు. 30 రోజులు ఉచిత వసతి వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది.

కొమురవెల్లి : -

  • సిద్దిపేట జిల్లా కొమురవెల్లి మల్లికార్జునస్వామి ఆలయంలో కాటేజీలు నిర్మించే దాతలకు ప్రత్యేక పథకం ఉంది. ఏడాదిలో నెల రోజుల పాటు దాతకు కాటేజీని ఉచితంగా ఇస్తారు. ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది.
  • కొమురవెల్లి మల్లికార్జునస్వామి ఆలయంలో అన్నదాన పథకానికి రూ.1,00,116, రూ.50,116, రూ.25,116 విరాళాలు ఉన్నాయి. నిత్య అన్నదాన సత్రంలో విరాళాలు ఇస్తే దాతల పేరుతో అన్నదానం చేస్తారు. ఉచితంగా ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది.

భద్రాచలం : -

  • నిత్యం 1,500 నుంచి 2,000 మంది భక్తులకు ఆలయంలో అన్నదానం చేస్తున్నారు. అన్నదానం పథకానికి రూ.లక్ష అంతకుమించి విరాళాలు ఇమిచ్చేవారిని మహారాజపోషకులుగా గుర్తిస్తారు. దాత పేరుతో జీవితాంతం రోజుకు ఇద్దరు భక్తులకు అన్నదానం చేస్తారు. రూ.50,000 రాజపోషకులంటారు. నిత్యం ఒక భక్తుడికి అన్నదానం చేస్తారు. రూ.1,116 కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే సంవత్సరంలో ఒకరోజు వారి పేరుతో అన్నదానం చేస్తారు.
  • గోకులరామమ్‌ (గోశాల) పేరుతో గోసంరక్షణ, వనసంరక్షణ ట్రస్ట్‌లు ఉన్నాయి.
  • గోశాలకు గోవులను దానంగా ఇవ్వవచ్చు. గోగ్రాసం కోసం ఒక ఆవుకు సంవత్సరానికి రూ.25,000 ఇవ్వాలి. మొత్తం గోశాల నిర్వహణ ఒక రోజుకు రూ.10,000 ఒక ఆవును నెలంతా దత్తత తీసుకుంటే రూ.5,000 చెల్లించాలి.
  • రూ.10 లక్షలపైన విరాళం ఇచ్చినవారి గోత్రనామాలతో గోపూజ చేస్తారు. సంవత్సరంలో 8 సార్లు 8 మందికి అంతరాలయ అర్చన అవకాశం ఉంటుంది.
  • వైకుంఠ ఏకాదశి, శ్రీరామనవమి రోజున దాత కోరిక మేరకు ఆ దంపతులకు టికెట్లు ఇస్తారు.

వేములవాడ : -

  • ఆలయంలో నిత్యం 500 నుంచి 1000 మందికి అన్నదానం చేస్తున్నారు. అన్నదానం, గోదానం చేసే వారికి ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది.
  • నేరుగా కోడెల్ని, గోవుల్ని తెచ్చి ఆలయానికి దానం చేయచ్చు. మేత కోసం ఎంతైనా విరాళం ఇవ్వవచ్చు.
  • అన్నదాన పథకం కోసం రూ.375 చెల్లిస్తే ఆ దాత పేరుతో 20 నుంచి 25 మంది భక్తులకు భోజనం పెడతారు.
  • రూ.10,116 చెల్లిస్తే మహారాజపోషకులుగా, రూ.5,116 చెల్లిస్తే పోషకులుగా గుర్తిస్తారు. సంవత్సరంలో దాతలు కోరిన ఒకరోజున వారి పేరుతో భక్తులకు అన్నదానం చేస్తారు.

కాళేశ్వరం : -

అన్నదానం పథకానికి రూ.5,116 చెల్లించవచ్చు. రూ.1,00,116 చెల్లిస్తే మహాదాతలుగా గుర్తిస్తారు. రూ.25,116 చెల్లిస్తే మహారాజ పోషకులు, రూ.10,116కు రాజపోషకులు, రూ.5,016కు పోషకులుగా గుర్తింపు లభిస్తుంది. దాతలకు సంవత్సరంలో 3, 4 సార్లు ప్రత్యేక పూజలకు అనుమతి ఇస్తారు. అభిషేకం దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తారు.

విష్ణువునికే వధువుగా మార్చిన వ్రతం- గోదాదేవి ప్రేమకు కృష్ణుడు ఎలా లొంగిపోయాడో తెలుసా?

శుభకార్యాలు నిషిద్ధం కానీ భగవంతుడి అనుగ్రహం మాత్రం అపారం- ధనుర్మాసం ప్రత్యేకత తెలుసా?

TAGGED:

DONATIONS TO TEMPLES
దేవాలయాలకు విరాళాలు
BENEFITS OF DONATING TO TEMPLE
BENEFITS OF DONATING TO TEMPLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.