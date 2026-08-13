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ఏపీలో 2.68 కోట్ల మంది పీడీఎస్‌ లబ్ధిదారులు - ఎంపీల ప్రశ్నలకు నిముబెన్ సమాధానం

పీడీఎస్ లబ్ధిదారులకు బియ్యం, చక్కెర, పప్పుధాన్యాలు వంటి రాయితీతో కూడిన నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ - అర్హులైన కుటుంబాలు ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ -2025-26లో డీలర్‌ మార్జిన్‌ కింద రూ.391 కోట్ల చెల్లింపు

PDS Beneficiaries In AP
PDS Beneficiaries In AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:40 AM IST

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PDS Beneficiaries In AP : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS) కింద లబ్ధిదారుల సంఖ్య 2,68,23,000గా ఉందని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ శాఖ సహాయ మంత్రి నిముబెన్ జయంతిభాయ్ బాంభనియా తెలిపారు. బుధవారం లోక్‌సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆమె ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. 2022లో 2,72,16,706గా ఉన్న లబ్ధిదారుల సంఖ్య, తర్వాతి ఏడాదికి 2,68,23,000కు తగ్గిందని, గత నాలుగేళ్లుగా అదే స్థాయిలో కొనసాగుతోందని ఆమె వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెల్లించిన ఆహార రాయితీ (food subsidy) వివరాలను ప్రస్తావిస్తూ, 2021-22లో ఈ మొత్తం రూ.9,323 కోట్లుగా ఉండగా, 2022-23లో రూ.6,635.97 కోట్లకు 2023-24లో రూ.6,268.19 కోట్లకు తగ్గిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

అలాగే, 2024-25లో ఈ మొత్తం రూ.8,398.98 కోట్లకు పెరిగిందని, 2025-26లో రూ.7,002.96 కోట్లుగా ఉందని ఆమె వివరించారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆగస్టు 6 నాటికి రూ.3,025 కోట్లు చెల్లించినట్లు ఆమె తెలిపారు. అదనంగా, 2025-26లో డీలర్ మార్జిన్ల కింద రూ.391 కోట్లు చెల్లించామని, గత ఐదేళ్లలో ఈ విభాగంలో చెల్లించిన అత్యధిక మొత్తం ఇదేనని ఆమె పేర్కొన్నారు. గత సంవత్సరాల్లో చేసిన చెల్లింపుల వివరాలను కూడా ఆమె వివరించారు. 2021-22లో రూ.122 కోట్లు, 2022-23లో రూ.91.73 కోట్లు, 2023-24లో రూ.105.44 కోట్లు, 2024-25లో రూ.281.23 కోట్లు చెల్లించారు.

440 అంతరిక్ష స్టార్టప్‌ల నమోదు : ఇప్పటివరకు 440 అంతరిక్ష సాంకేతిక స్టార్టప్‌లు DPIIT స్టార్టప్ పోర్టల్‌లో నమోదయ్యాయని కేంద్ర సైన్స్, టెక్నాలజీ శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. లోక్‌సభలో టీడీపీ ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. వీటిలో 52 ప్రభుత్వేతర సంస్థలకు 'ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్' (IN-SPACe) 113 అనుమతులను జారీ చేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

జోడుగులపాలెం-భోగాపురం రోడ్డు కోసం డీపీఆర్ తయారీ : భోగాపురం విమానాశ్రయానికి రోడ్డు అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. రుషికొండ, భీమిలి మీదుగా జోడుగులపాలెం- భోగాపురం మధ్య 19.28 కిలోమీటర్ల రోడ్డు నిర్మాణానికి సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (DPR) తయారీ ప్రారంభమైందని ఆయన వెల్లడించారు. బుధవారం రాజ్యసభలో ఒడిశా బీజేపీ ఎంపీ దిలీప్ కుమార్ రాయ్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన ఈ వివరాలు అందించారు. భీమిలి - భోగాపురం మధ్య 19.28 కిలోమీటర్ల 'గ్రీన్ ఫీల్డ్' (కొత్తగా నిర్మించే) రోడ్డు మార్గానికి 'అలైన్‌మెంట్ ఆమోద కమిటీ' ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'బ్రౌన్ ఫీల్డ్' (అందుబాటులో ఉన్న మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేసే) విభాగం కోసం పలు ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలిస్తున్నామని, ప్రస్తుత మార్గం పరిసరాల్లో భూసేకరణ ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు.

జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టు వ్యయంలో లేని పెరుగుదల : 2023-24 ,2024-25 కాలంలో గుంటూరు జిల్లాకు మంజూరైన జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టు వ్యయంలో ఎటువంటి పెరుగుదల లేదని కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా బుధవారం రాజ్యసభలో ఆయన ఈ సమాచారాన్ని అందించారు. గుంటూరు జిల్లాకు కిలోమీటరుకు రూ.20.68 కోట్ల చొప్పున మొత్తం రూ.1,032.52 కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టు మంజూరైందని గడ్కరీ పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో, కృష్ణా జిల్లాకు ఎటువంటి నాలుగు లేన్ల లేదా ఆరు లేన్ల జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులు మంజూరు కాలేదని ఆయన తెలిపారు. ఒప్పంద నిబంధనలలో పేర్కొన్న ప్రామాణిక ధరల సర్దుబాట్లు మినహా, గుంటూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న జాతీయ రహదారి నిర్మాణ వ్యయంలో ఎటువంటి పెరుగుదల లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

బియ్యం బదులు నాసిరకం జొన్నలు - ఏమిస్తే అదే తీసుకోవాలంటూ బెదిరింపులు

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TAGGED:

PDS BENEFICIARIES
AP CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT
PRIORITY HOUSEHOLD
ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ
PDS BENEFICIARIES IN AP

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