టిడ్కో ఇళ్లకు తుది మెరుగులు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న లబ్ధిదారులు

టిడ్కో ఇళ్లు పూర్తిచేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు - జూన్‌ నాటికి లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు అందజేసేలా అడుగులు - ప్రభుత్వ చర్యలతో సొంతింటి కల నెరవేరుతుందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న లబ్దిదారులు

Tidco Houses in krishna District
Tidco Houses in krishna District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Tidco Houses in krishna District :పేదల సొంతింటి కల సాకారం చేసేలా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభించిన టిడ్కో ఇళ్లను పూర్తిచేసి లబ్ధిదారులకు అందజేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇళ్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అంచనాలు రూపొందించింది. కృష్ణా జిల్లాలో టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులపై లబ్ధిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రూ.1000 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణం: కృష్ణా జిల్లాలో రూ.1000 కోట్ల వ్యయంతో టీడీపీ ప్రభుత్వం టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభించింది. మచిలీపట్నంలో 2,304, గుడివాడలో 8,912, ఉయ్యూరులో 2,496 ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. మచిలీపట్నం, గుడివాడ, ఉయ్యూరు ప్రాంతాల్లో సుమారు 70 శాతం నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణం అటకెక్కటంతో లబ్దిదారుల ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. పూర్తయిన ఇళ్లను లబ్దిదారులకు అందించకపోగా కొన్ని నిర్మాణాలను పునాదుల్లోనే నిలిపివేశారు.

తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న టిడ్కో ఇళ్లు (ETV)

గత ప్రభుత్వంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు: గుడివాడలో 8,912 ప్లాట్లకు గాను 7,198 మందికి ఇళ్లు కేటాయించారు. వివిధ కారణాలతో 1,0774 ప్లాట్లు పెండింగ్‌లో పెట్టారు. ఉయ్యూరులో 2,496 ప్లాట్లు నిర్మాణ దశలోనే ఉన్నాయి. ఇళ్ల కోసం లబ్ధిదారులు అప్పులు చేసి మరీ డిపాజిట్లు చెల్లించినా ఫలితం లేకపోవటంతో గత ప్రభుత్వంలో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.

టిడ్కో ఇళ్లను పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు: కూటమి ప్రభుత్వం టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. వచ్చే ఏడాది 2026 జూన్ నాటికల్లా టిడ్కో ఇళ్లను లబ్దిదారులకు అందజేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాత లబ్దిదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ స్థితిలో ఇళ్లు ఉన్నాయి? వాటి పూర్తికి ఎంత బడ్జెట్ అవసరం తదితర అంశాలతో పూర్తి నివేదికను అధికారులు సిద్ధం చేశారు.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న లబ్దిదారులు: గుత్తేదారు సంస్థ సిబ్బంది టిడ్కో నివాసాల్లో జంగిల్ క్లియరెన్స్ చేయడంతో పాటు ఇంటి లోపల పెయింటింగ్ పనులను ప్రారంభించారు. విద్యుత్ పనులను ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు. మిగిలిన డ్రైనేజీ, మంచినీటి వసతి, రోడ్డు వసతుల కల్పనపై గుత్తేదారు సంస్థ దృష్టి పెట్టింది. టిడ్కో నివాసాల్లో పనులు జరుగుతుండంతో లబ్దిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"గత టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభించిన టిడ్కో ఇళ్లను తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ పూర్తిచేయకుండ మమ్మల్ని మభ్యపెట్టింది. కానీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం పేదలకు అందజేసేలా అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇప్పటికే ఇళ్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు సంబంధించిన పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. టిడ్కో ఇళ్ల నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేస్తున్నందుకు ప్రభుత్వానికి మా అందరి తరపున కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తున్నాం"-లబ్దిదారులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

