ప్రభుత్వం మారినా అధికారుల తీరు మారదా? - జగన్ ఫొటో, నవరత్నాల లోగోతో లబ్ధిదారులు
టిడ్కో గృహాల పంపిణీ సందర్భంగా అధికారుల నిర్వాకం - జగన్ ఫొటో, నవరత్నాల లోగోతో కూడిన ఇళ్ల పట్టాలతో వచ్చిన లబ్ధిదారులు - ప్రభుత్వం ముందుగానే చెప్పినా విస్మరించిన టిడ్కో, కార్పొరేషన్ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 4:02 PM IST
TIDCO Houses Distribution Issue in Guntur : గుంటూరులో టిడ్కో ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాల సందర్భంగా అధికారులు తీరు విమర్శలకు దారి తీసింది. లబ్ధిదారులంతా జగన్ ఫొటో, నవరత్నాల లోగోతో ఉన్న ధ్రువపత్రాలతోనే కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. అప్పట్లో ప్రజల ఆస్తులు, భూమి పత్రాలు, గృహ నిర్మాణ పథకాలపై జగన్ ఫొటో ఉండటం పై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఎన్నికల్లో సైతం ఇది ఒక అంశంగా ప్రచారం జరిగింది. కూటమి వచ్చాక పాసుపుస్తకాలపైన, భూముల సరిహద్దు రాళ్లపైన జగన్ బొమ్మలు తొలగించారు.
అయితే టిడ్కో లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్స్పై జగన్, వైఎస్ ఫొటోలతో పాటు నవరత్నాల లోగోలు అలానే ఉన్నాయి. అధికారులు ఆ డాక్యుమెంట్స్ మార్చకుండా ఇళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. గతంలో చంద్రబాబు నిర్మించిన ఇళ్లను జగన్ లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకుండా కేవలం డాక్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇచ్చి వదిలేశారు. ఇంటి తాళాలు లబ్ధిదారులకు ఇవ్వకుండా అలాగే వదిలేశారు. కేవలం డాక్యుమెంట్స్పై ఫొటోలు వేసుకుని తాము ఇచ్చినట్లుగా ప్రచారం మాత్రం చేస్తున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక టిడ్కో ఇళ్లలో చిన్న చిన్న పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందిస్తోంది. గుంటూరు శివారు వెంగళాయపాలెంలో కూడా 2వేల ఇళ్లను లబ్ధిదారులతో గృహప్రవేశం చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి తరలివచ్చిన లబ్ధిదారులంతా జగన్ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లను తీసుకుని వచ్చారు. ఉగాదికి గృహప్రవేశాలు చేయిస్తామని ప్రభుత్వం నెల రోజుల నుంచి చెబుతున్నా టిడ్కో అధికారులు గానీ, కార్పొరేషన్ అధికారులు గానీ డాక్యుమెంట్ల విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ఇదే విమర్శలకు తావిచ్చింది.
ఇళ్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికీ సొంతిళ్లు : ఇళ్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికీ 2029 నాటికి ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రతి పేద కుటుంబానికి శాశ్వతంగా ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలనేదే కూటమి సర్కార్ సంకల్పమని తెలిపారు. అందులో భాగంగా నేడు తిరుపతి జిల్లా నాయుడు పేట మండలం పుదూరులో టిడ్కో గృహాల గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమంలో సీఎం ప్రారంభించారు. శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి లబ్ధిదారులకు ఇంటి తాళాలు అందించారు. టిడ్కో గృహాల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పార్కు, వాకింగ్ ట్రాక్, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను ఆయన పరిశీలించారు. రెండో విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 30 ప్రాంతాల్లో 2 లక్షల 50 వేల 893 గృహాలను ప్రభుత్వం అందించింది. G+3 విధానంతో సకల హంగులు, పూర్తి నాణ్యతతో ఈ ఇళ్లను నిర్మించింది.
పేదలు అద్దె ఇళ్లలోనే మగ్గేలా : 2017-19 మధ్యనే టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చాలావరకు టిడ్కో గృహాల నిర్మాణం పూర్తయినా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించకుండా ఐదేళ్లపాటు కాలక్షేపం చేసి ఇబ్బందులకు గురిచేసింది. ఆ పార్టీ రంగులు వేసి ఆర్భాటం చేసింది. అద్దె ఇళ్లలోనే మగ్గేలా చేసింది. కూటమి అధికారంలోకి రావడంతో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఇళ్ల నిర్మాణాలతోపాటు మౌలిక సదుపాయాల పనుల పూర్తిపై దృష్టిపెట్టింది.
21 నెలల్లో 5.50 లక్షల ఇళ్లు పంపిణీ : నిధులను కేటాయిస్తూ పనులు సకాలంలో పూర్తయ్యేలా పర్యవేక్షించింది. సిమెంట్ రహదారులు, తాగునీటి సౌకర్యం, మురుగునీటి పారుదల, ఎస్టీపీలు తదితర అన్ని వసతులూ కల్పించి లబ్ధిదారులకు అందిస్తున్నారు. టిడ్కో గృహాలను 300 చ.అ. విస్తీర్ణం, 365 చ.అ. విస్తీర్ణం, 430 చ.అ. విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 21 నెలల వ్యవధిలో రెండోసారి ఇళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపడుతోంది. 3 లక్షల ఇళ్లను పూర్తిచేసి గతేడాది లబ్ధిదారులకు అప్పగించారు. తాజాగా మరో 2.50 లక్షల గృహాలను పూర్తి చేసి ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా 21 నెలల్లో 5.50 లక్షల ఇళ్లను ప్రభుత్వం పూర్తి చేసింది.
టిడ్కో ఇళ్లకు తుది మెరుగులు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న లబ్ధిదారులు
మూడేళ్లలో 17 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలు - 3 నెలలకొకసారి సామూహిక గృహప్రవేశాలు : సీఎం చంద్రబాబు