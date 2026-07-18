అక్రమ సొమ్మంతా బినామీ పేర్ల మీదే! - వారి లెక్కలూ తేల్చనున్న ఆదాయ పన్ను శాఖ!
అక్రమార్కులపై బినామీ ఆస్తుల నిరోధక చట్టం - ప్రయోగించడానికి సిద్ధమవుతోన్న ఆదాయపు పన్ను శాఖ - అవినీతిపరుల గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్న అవినీతి నిరోధక శాఖ - అధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం
Published : July 18, 2026 at 12:57 PM IST
Benami Income Tax Department Takes Action : అవినీతి అధికారుల రూ.వందల కోట్ల విలువైన అక్రమాస్తుల చిట్టాలు ఇటీవల ఒక్కొక్కటిగా బయట పడుతున్నాయి. ఏ అధికారి వద్ద చూసినా కళ్లు చెదిరేలా నగలు, నగదు, లెక్కలేనన్ని ఫ్లాట్లు, ఎకరాల కొద్దీ వ్యవసాయ భూములు, పక్క రాష్ట్రాల్లో ఆస్తులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని కొందరు అక్రమార్కులు పోగేస్తున్న సంపద లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉంటోంది. ఇలాంటి వారి అంతు చూడటానికి ఆదాయపు పన్ను శాఖ రంగంలోకి దిగింది.
ప్రస్తుతం అవినీతిపరుల గుండెల్లో దడ పుట్టిస్తున్న అవినీతి నిరోధక శాఖతో కలిసి అస్త్రాలు సిద్ధం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా అక్రమ సొమ్మును బినామీల పేర్ల మీద పెడుతున్న అవినీతి అధికారుల అక్రమార్జనను గుర్తించి, జప్తు చేసేందుకు బినామీ లావాదేవీల నిరోధక విభాగం తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తోంది. బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీల నిరోధక చట్టం-1988తో బినామీల గుట్టు రట్టు చేయనుంది. దీనికి సంబంధించి అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆస్తులన్నీ బినామీల పేర్ల మీదే : ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ఏ అధికారి ఇంట్లో సోదాలు చేసినా, మార్కెట్ ధరల ప్రకారం రూ.వందల కోట్ల ఆస్తులు వెలుగు చూస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల దొరికిన డీఎస్పీ భీంరెడ్డి ఆస్తుల విలువ మార్కెట్ ధరల ప్రకారం కనీసం రూ.200 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. కర్ణాటకలో ఒక దగ్గర 38, మరో దగ్గర 6 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసిన హోంగార్డు అతని బినామీ అని గుర్తించారు. ఇలాంటి బినామీలు 10 మంది వరకు ఉన్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈయనొక్కడే కాదు, పట్టుబడుతున్న వారిలో అత్యధికులు తమ ఆస్తులను బినామీల పేర్ల మీద బదలాయిస్తున్నారు.
వారు విధుల్లో ఉన్నప్పుడు తమ పేర్ల మీద ఆస్తులు కొనుగోలు చేయాలంటే అధికారిక అనుమతులు తీసుకోవాలి. అలా చేస్తే వారి బండారం బయటపడుతుండటంతో బినామీలను పెట్టుకుంటున్నారు. అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రకారం కేసు దర్యాప్తు చేసే అధికారులు బినామీల జోలికి వెళ్లరు. వారి వాంగ్మూలం నమోదు చేసి, న్యాయస్థానానికి తెలియజేస్తారు. దీంతో అక్రమార్కులకు తేలికగా తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది.
ఏడాదికి 60-70 కేసులు : బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీల నిరోధక చట్టం ఇలాంటి బినామీలను గుర్తించి, వారి పేర్ల మీద ఉన్న ఆస్తులను కూడా జప్తు చేసే అధికారం ఆదాయపు పన్ను శాఖకు కట్టబెట్టింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా బినామీ లావాదేవీల నిరోధక విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్ విభాగంలో ఏడాదికి 60 నుంచి 70 కేసులు నమోదవుతున్నాయి.
కేసు వివరాలు తెప్పించుకుంటున్న అవినీతి నిరోధకశాఖ : ఉదాహరణకు కరడుగట్టిన నేరగాడు నయీం బెదిరించి రాయించుకున్న ఆస్తులను తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల పేర్ల మీద పెట్టాడు. నయీం నేరాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టినప్పుడు బినామీల గుట్టు రట్టు చేసే పని ఆదాయ పన్ను శాఖ తీసుకుంది. బినామీలుగా గుర్తించిన వారికి నోటీసులు పంపి ఆస్తులు జప్తు చేసింది. ఇప్పుడు అవినీతి నిరోధక శాఖ నమోదు చేస్తున్న ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసుల్లో నిందితులపై కూడా బినామీ ఆస్తుల నిరోధక చట్టాన్ని ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దీనికి సంబంధించి అవినీతి నిరోధక శాఖ నమోదు చేసిన కేసు వివరాలు తెప్పించుకుంటోంది.
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