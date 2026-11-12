ఏపీ మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం - వాసుదేవరెడ్డి బినామీ ఆస్తులు సీజ్
Vasudeva Reddy Benami Assets Seized : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో అప్పటి బెవరేజస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి బినామీ ఆస్తుల బాగోతం బయటికొచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:07 AM IST
వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి మద్యం కుంభకోణం కేసులో అప్పటి బెవరేజస్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డి బినామీ ఆస్తుల బాగోతం బయటికొచ్చింది. కుంభకోణంలో కొల్లగొట్టిన కొంత డబ్బుతో వాసుదేవరెడ్డి తన బావమరిది పేరిట ఆస్తులు కొన్నట్లు ఆదాయపన్ను శాఖ గుర్తించింది. బినామీ లావాదేవీకి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతాల్లోని మూడున్నర కోట్లను తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ ఎండీగా పనిచేసిన వాసుదేవరెడ్డి మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడిగా ఉన్నారు. కుంభకోణం డబ్బుతో బినామీల పేరిట ఈ ఆస్తులు కొన్నట్లు ఆదాయపన్ను శాఖ గుర్తించింది. బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్కు అప్పట్లో బీరు సరఫరా చేసిన బీ9 బెవరేజస్, బకర్డీ ఇండియా వంటి సంస్థల నుంచి ‘సేల్స్ ప్రమోషన్ కమీషన్’ పేరిట వాసుదేవరెడ్డి బావమరిది మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డికి చెందిన ‘వీఎన్ఆర్ గ్లోబల్’ ఖాతాల్లోకి రూ.15 కోట్లకు పైగా నిధులు జమయ్యాయి. వాస్తవంగా వీఎన్ఆర్ గ్లోబల్ ఆయా సంస్థలకు ఎలాంటి సేల్స్ ప్రమోషన్ సేవలూ అందించలేదు.
40 నుంచి 45 శాతం మేర వాటా : మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు ఇచ్చినందుకు వాసుదేవరెడ్డికి లంచంగా చెల్లించాల్సిన సొమ్మును సేల్స్ ప్రమోషన్ కమీషన్ ముసుగులో ఆయా సంస్థలు వీఎన్ఆర్ గ్లోబల్ ఖాతాల్లోకి జమచేసినట్లు ఆదాయపు పన్నుశాఖ భావించింది. డేటా ఎవోల్వ్ అనే సంస్థ నుంచి మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డికి చెందిన శ్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి మిల్క్ చిల్లింగ్ పాయింట్, వీఎన్ఆర్ గ్లోబల్కు 6 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని, తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేని రుణాలు అందాయి.
ఆ తర్వాతే శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మిల్క్ చిల్లింగ్ పాయింట్ సంస్థలో విజయనరసింహారెడ్డి రూ.8కోట్ల 59 లక్షల మేర మూలధనం పెట్టారు. VNR గ్లోబల్ అనుబంధ సంస్థ VNRడెయిరీ నుంచి రోజువారీ లావాదేవీల రూపంలో శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి మిల్క్ చిల్లింగ్ పాయింట్ సంస్థలోకి నిధులు మళ్లించారు. వాసుదేవరెడ్డి భార్య దొంతిరెడ్డి కల్పనారెడ్డికి అందులో 40 నుంచి 45 శాతం మేర వాటా ఉంది.
వ్యక్తిగత ఖాతాలోకి కోటి రూపాయలు : శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి మిల్క్ చిల్లింగ్ పాయింట్ ఖాతా నుంచి విజయనరసింహారెడ్డి వ్యక్తిగత ఖాతాలోకి కోటి రూపాయలు మళ్లించారు. అంతకుముందు వరకూ అతని ఖాతాలో ఉంది కేవలం 475 రూపాయలే! విజయనరసింహారెడ్డి తన ఖాతాలో పడిన కోటిని వెంటనే తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా తుక్కుగూడ మున్సిపాలిటీ పరిధి మంఖాల్ గ్రామంలోని రోలింగ్ మిడోస్లో విల్లా కొనుగోలు కోసం ఆలే ఇన్ఫ్రా ఖాతాకు బదిలీ చేశారు. 3కోట్ల 25లక్షల విలువైన ఆ విల్లా 2023 ఏప్రిల్ 11న విజయనరసింహారెడ్డి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది.
మద్యం కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఆదాయపన్ను శాఖాధికారులు గతేడాది ఆగస్టులో విజయనరసింహారెడ్డిని విచారించారు. ఆ సమయంలో తన ఆస్తుల జాబితాలో రోలింగ్ మిడోస్లోని విల్లాను చూపించలేదు. శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి మిల్క్ చిల్లింగ్ పాయింట్లో వాసుదేవరెడ్డి భార్యైన తన సోదరి దొంతిరెడ్డి కల్పనారెడ్డి భాగస్వామిగా ఉన్న విషయాన్నీ దాచిపెట్టారు.
ఆ నిధులతో బినామీల పేరిట ఆస్తులు : ఆదాయపన్ను శాఖ లోతుగా విచారిస్తుండటంతో అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాల నిమిత్తం అనే సాకుతో 2025 డిసెంబరు 11న ఆ విల్లాను కల్పనారెడ్డికి అమ్మేసినట్లు సేల్ డీడ్ చేయించాడు. మద్యం కుంభకోణం నిధులతో బినామీల పేరిట ఈ ఆస్తులు కొన్నారని గుర్తించిన ఆదాయపన్ను శాఖ బినామీ ఆస్తుల లావాదేవీల నిరోధక చట్టం కింద విల్లాను, మారెళ్ల విజయనరసింహారెడ్డి, VNRగ్లోబల్ పేరిట ఉన్న యాక్సిస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోని మూడున్నర కోట్ల సొత్తును జప్తు చేసింది. హైదరాబాద్లోని ఆదాయపన్ను శాఖ బినామీ లావాదేవీల నిరోధక యూనిట్ జాయింట్ కమిషనర్ ఈ నెల 9నే ఉత్తర్వులివ్వగా అవి ఆలస్యంగా వెలుగుచూశాయి. దిల్లీలోని అడ్జూడికేటింగ్ అథారిటీ తుది ఉత్తర్వులిచ్చేంతవరకూ ఆ ఆస్తులు విక్రయించటం, వేరే వారికి బదలాయించటం కుదరదని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు.
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