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తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి - సతీసమేతంగా స్వామివారి సేవలో హీరో బెల్లంకొండ

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీనటుడు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ - దర్శనానంతరం పండితుల ఆశీర్వచనం, తీర్థప్రసాదాల ప్రదానం - దీపావళికి 'హైందవ' సినిమా విడుదల చేస్తామన్న యువ హీరో

Bellamkonda Sai Srinivas in Tirumala
Bellamkonda Sai Srinivas in Tirumala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 2:41 PM IST

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Bellamkonda Sai Srinivas in Tirumala : కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం ప్రముఖుల రాకతో సందడిగా మారింది. శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిని పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

తిరుమలలో ప్రముఖుల సందడి - సతీసమేతంగా స్వామివారి సేవలో హీరో బెల్లంకొండ (ETV Bharat)

టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో ఆయన సతీసమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ఈ నవ దంపతులు, మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేశారు. స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను టీటీడీ అధికారులు వారికి అందజేశారు.

దీపావళికి 'హైందవ' : దర్శనానంతరం ఆలయం వెలుపల బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మీడియాతో మాట్లాడారు. వివాహం జరిగిన తర్వాత మళ్లీ స్వామివారిని దర్శించుకోవాలని అనుకున్నట్లు చెప్పారు. స్వామివారి దర్శనం చాలా అద్భుతంగా జరిగిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం తాను 'హైందవ' అనే కొత్త చిత్రంలో నటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ గండికోటలో జరుగుతోందని, చిత్రీకరణ తుదిదశకు చేరుకుందని తెలిపారు. ఆలయాల ప్రాముఖ్యతను వివరించేలా ఈ చిత్రం ఉంటుందని, దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.

"పెళ్లి అయిన తర్వాత మళ్లీ స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలి అనుకున్నా. స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. చాలా అద్భుతంగా దర్శనం జరిగింది. కొత్త సినిమా 'హైందవ' అని చేస్తున్నాం. గండికోటలోనే షూటింగ్ జరుగుతోంది. సినిమా అయిపోవచ్చింది. దీపావళికి రిలీజ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. టెంపుల్స్‌కు ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పబోతున్నాం."-బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, సినీనటుడు

స్వామివారి సేవలో పలువురు ప్రముఖులు : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారిలో తెలంగాణ మాజీ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అధ్యక్షుడు, గాయకుడు గజల్ శ్రీనివాస్, ప్రముఖ నిర్మాత అంబికా కృష్ణ తదితరులు ఉన్నారు. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో వీరు వేర్వేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వీరికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వీరికి పండితులు వేదాశీర్వచనం చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

ప్రతిరోజూ లక్షలాదిగా తరలివస్తున్న భక్తులందరికీ అత్యద్భుతంగా దర్శన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని ప్రముఖ నిర్మాత అంబికా కృష్ణ కొనియాడారు. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడుతో పాటు ఇతర అధికారులకు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. శ్రీవారికి నిత్య కైంకర్యాలు ఎంతో నిష్ఠగా చేస్తున్న అర్చకులకు, సిబ్బందికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

ఒంగోలులో ప్రపంచ బాలల తెలుగు మహాసభలు : స్వామివారి దర్శనానంతరం గజల్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధి కోసం ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ విశేషంగా కృషి చేస్తోందన్నారు. ఇటీవల విజయవాడలో జరిగిన మూడవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అత్యంత విజయవంతమయ్యాయని గుర్తు చేశారు. ఇదే స్ఫూర్తితో తెలుగు భాషా చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 16 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల కోసం ప్రత్యేక మహాసభలు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. డిసెంబరు 5, 6 తేదీల్లో ఒంగోలు వేదికగా ఈ 'బాలల ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు' జరగనున్నాయని వెల్లడించారు. నాలుగు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులతో సనాతన ధర్మం, తెలుగు భాష గొప్పదనం, ఆంధ్రా వైభవాలను దశదిశలా చాటేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

"ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ తెలుగు భాష కోసం ఎంతగానో కృషి చేస్తుంది. విజయవాడలో జరిగిన 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఘన విజయం సాధించాయి. ఇప్పుడు బాలల కోసం తెలుగు మహా సభలు డిసెంబర్ 5, 6 తేదీల్లో ఒంగోలులో నిర్వహిస్తున్నాం. తెలుగు భాషా చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిగా 16 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల కోసం వీటిని నిర్వహిస్తున్నాం." -గజల్ శ్రీనివాస్, తెలుగు భాష సారస్వత పరిషత్ అధ్యక్షుడు

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నారా భువనేశ్వరి

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Last Updated : July 28, 2026 at 2:41 PM IST

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