గగనతలంలో సరికొత్త ధ్రువతార - సందర్శకులకు కనువిందు చేసిన వింగ్స్ ఇండియా ప్రదర్శన
వింగ్స్ ఇండియాలో పలు విమానాల ప్రదర్శన - మూడో రోజు సందడిగా ‘వింగ్స్ ఇండియా’ ప్రదర్శన - గగన విన్యాసాలు చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన సందర్శకులు
Published : January 31, 2026 at 10:30 AM IST
Wings India 2026 Air Show in Begumpet Airport : ఆసియాలోనే అతిపెద్ద విమానయాన ప్రదర్శన బేగంపేట విమానాశ్రయం వేదికగా జరుగుతోంది. వింగ్స్ ఇండియా-2026లో భాగంగా మూడు రోజులుగా పలు దేశీయ, విదేశీ విమానాలను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. వాటి ప్రత్యేకతలను సందర్శకులకు, అధికారులకు వివరించారు. అయితే వీటిలో చాలా వరకు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసిన లోహ విహంగాలు ఉండగా, మరికొన్ని విదేశాలకు చెందిన సరికొత్త, విలాసవంతమైనవి ఉన్నాయి. ఈ ప్రదర్శనకు పెట్టిన ఆయా విమానాల ప్రత్యేకతలు తెలుసుకుని వాటితో ఫొటోలు తీసుకోవడానికి సందర్శకులు పోటీ పడుతున్నారు. ఆయా లోహ విహంగాలకు సంబంధించిన విశేషాలను పైలట్లు, సంస్థ ప్రతినిధులు వివరంగా తెలియజేస్తున్నారు.
హెచ్ఏఎల్ ధ్రువ్ ఎన్-జీ : అగ్రరాజ్యాల సరసన భారత్ను నిలబెడుతూ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సరికొత్త ధ్రువ ఎన్-జీ హెలికాప్టర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఎన్జీ-నెక్ట్స్ జనరేషన్ వెర్షన్ను పూర్తిగా పౌర విమానయాన అవసరాల కోసం అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దారు. అత్యంత ఎత్తయిన ప్రాంతాల్లోనూ, మండుతున్న ఎండల్లోనూ అలవోకగా దూసుకెళ్లేలా ఇందులో శక్తిమంతమైన ఇంజిన్లను అమర్చారు. మేఘాల చాటున కూడా స్పష్టంగా కనిపించేలా గ్లాస్ కాక్పిట్ని రూపొందించారు. ఇది ప్రయాణాలకే కాకుండా అత్యవసర వైద్య సేవలు, విపత్తు నిర్వహణలోనూ కీలకం కానుంది. మొత్తం 5.5 టన్నుల బరువుంటుంది. 12-14 మంది ప్రయాణించవచ్చు.
ఐఎల్-114-300 టర్బోప్రాప్ : చిన్న పట్టణాలను అనుసంధానించే లక్ష్యంతో, వాతావరణానికి అనుకూలంగా దూసుకెళ్లేలా ఐఎల్-114-300 టర్బోప్రాస్ విమానాన్ని రష్యా సిద్ధం చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాంతీయ అనుసంధానం పెరుగుతున్న తరుణంలో రష్యాకు చెందిన యునైటెడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. సాధారణంగా చదును చేసిన స్థలంపైన కూడా దిగగలదు. ఉడాన్ పథకానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంజిన్లు తక్కువ ఫ్యూయల్ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా రూపొందించారు. పూర్తిగా డిజిటల్ ప్లైట్ నావిగేషన్ ఉంటుంది. 68 మంది ప్రయాణించవచ్చు. గంటకు 500 కి.మీ.ల గరిష్ఠ వేగం.
సాధారణ సందర్శకులకు ఎంట్రీ : బేగంపేట ఎయిర్పోర్టులో వింగ్స్ ఇండియా-2026 ప్రదర్శనకు మూడో రోజు సాధారణ సందర్శకులను అనుమతించడంతో శుక్రవారం మరింత సందడిగా మారింది. ఏవియోషన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఎయిర్ హోస్టెస్లుగా తర్ఫీదు పొందుతున్న వారు, పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో విమానాశ్రయం సందర్శకులతో కిక్కిరిసింది.
మల్టీ-కాప్టర్ డ్రోన్ల తయారీకి ఒప్పందం : మల్టీ-కాప్టర్ డ్రోన్ల తయారీకి సంబంధించి ఈఏఏఎల్, సీఎస్ఐఆర్-ఎన్ఏఎల్ మధ్య సాంకేతిక పరిజ్ఞాన బదిలీ (టోవోటీ) ఒప్పందం కుదిరింది. శుక్రవారం సంస్థల ప్రతినిధులు సంతకాలు చేశారు. దీనివల్ల ఆ సంస్థ ఉత్పత్తుల శ్రేణి విస్తృతం కావడంతో పాటుగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డ్రోన్ల తయారు కూడా మెరుగుపడనుంది.
''ఈ ప్రదర్శనకు మొదటిసారి హాజరయ్యాను. విమానయాన రంగం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ మక్కువతోనే ప్రస్తుతం పైలెట్ శిక్షణ పొందుతున్నా. విమాన సంస్థలు, విమానాలకు అవసరమయ్యే పరికరాలు, వాటి పనితీరు ఇక్కడ ప్రదర్శించారు.'' - రిత్వికేష్, ఏవియేషన్ అకాడమీ విద్యార్థి
సందర్శకులను ఆకట్టుకున్న విమానాల విన్యాసాలు : సూర్యకిరణ్ ఏరోబాటిక్ బృందం 9 విమానాలతో చేసిన విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి. విన్యాసాల్లో భాగంగా వెలువడిన నిప్పు రవ్వలు మైదానంలోని గడ్డిని అంటుకుని మంటలు చెలరేగాయి. అనంతరం అగ్నిమాపక సిబ్బంది అప్రమత్తమై తగ్గించేశారు. విమానయాన సంస్థలు తమ ఉత్పత్తులతో స్టాళ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశాయి. ప్రముఖ గాయని ఉషా ఉతుప్ తన పాటలతో ఉర్రూతలూగించారు.
''పైలెట్ కావాలనే కోరికతో సికింద్రాబాద్లోని ఏవియేషన్ కళాశాలలో చేరాను. ఈ ప్రదర్శనలో విభిన్న రకాల విమానాలను దగ్గరగా చూడటంతో పాటు వాటిల్లో పరికరాలు, యంత్రాల గురించి తెలుసుకునే వీలు దొరికింది.'' - గగన, ఏవియేషన్ కళాశాల విద్యార్థిని
