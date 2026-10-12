ఐదేళ్లుగా భిక్షాటన - వచ్చిన నగదుతో ఆలయంలో ఇనుప క్యూలైన్లు ఏర్పాటు
త్రిపురాంతకం క్షేత్రంలో తమిళనాడు వాసి గత కొన్నేళ్లుగా భిక్షాటన చేస్తూ వచ్చిన నగదును సేవ కార్యక్రమాలకు కేటాయిస్తున్నాడు. ఐదేళ్ల పాటు భిక్షాటన చేయగా వచ్చిన నగదుతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇనుప క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేయించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:43 PM IST
Beggar Performing Service Activities for Temple with Money Collected Through Begging : సహజంగా భిక్షాటకులు భిక్షాటనతో వచ్చిన డబ్బును ఎం చేస్తారు. మహా అయితే మూడు పూటలా కడుపు నింపుకుని సొంత ఖర్చులకు వాడుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. కానీ అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నారు తమిళనాడు వాసి గత కొన్నేళ్లుగా భిక్షాటన చేస్తూ వచ్చిన నగదును సేవ కార్యక్రమాలకు కేటాయిస్తూ తన సేవ తత్పరతను చాటుతున్నారు. ఆ విశేషాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
శివ రాముడు రెడ్డియార్ అనే వ్యక్తి ఆలయం ఎదుట భిక్షాటన చేస్తుంటాడు. తమిళనాడు రాష్ట్రం కొల్లిమలై నామకల్ ప్రాంతంకి చెందిన ఇతను కొన్నేళ్ల క్రితం నుంచి మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకం క్షేత్రంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి ఆలయం దగ్గర ఉంటున్నారు. అక్కడే భిక్షాటన చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే పండగలు, రద్దీ రోజుల్లో ఆలయానికి జిల్లాలోని చుట్టు పక్క ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర జిల్లాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. పండగలు రద్దీ రోజుల్లో భక్తులు ఆలయలోకి వెళ్లేందుకు ఒకరినొకరు నెట్టుకోకుండా ఆలయం బయట కర్రలతో క్యూ లైన్లు కట్టి భక్తులను ఆలయంలోకి వరుస క్రమంలో పంపించేవారు. ఇది గమనించిన శివ రాముడు రెడ్డియార్ భక్తుల సౌకర్యర్థం క్యూ లైన్లను పర్మినెంట్గా ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నాడు.
ఇనుప క్యూలైన్లు ఏర్పాటు : ఈ క్రమంలో అనుకున్న తడువే ఆచారణలో పెట్టాడు. ఆలయం దగ్గర కూర్చొని ఆలయానికి వచ్చి వెళ్లే భక్తుల దగ్గర భిక్షాటన చేసి వారు ఇచ్చే నగదు, కానుకలను పోగు చేశారు. ఇలా ఐదేళ్ల పాటు వచ్చిన నగదును ఒక్క రూపాయి తన సొంత ఖర్చులకు వాడుకోకుండా ఆలయానికే ఖర్చు చేసారు. 1 లక్ష 70 వేల రూపాయలతో ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇనుప క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేయించారు. ఇలా బిక్షాటనతో వచ్చిన డబ్బును ఆలయానికి అవసరమైన సామగ్రిని కొనిస్తూ దాతృత్వం చాటుకుంటున్నారు.
తాను ఒక్క పూటే భోజనం చేస్తన్నాని టీ, కాఫీ వంటి ఇతర ఏ అలవాట్లు తనకు లేవని శివ రాముడు రెడ్డియార్ చెబుతున్నారు. ఉన్న దానిలో ఇలా అమ్మవారికి సేవ చేయడం తనకు ఎంతో సంతృప్తిని కలిగిస్తోందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సూదురా ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు ఆలయానికి వెళ్లే దారి తెలియడం లేదని అందుకోసం ఆలయ ప్రధాన రహదారి దగ్గర ఆర్చి ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నట్లు శివ రాముడు రెడ్డియార్ చెబుతున్నారు.
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