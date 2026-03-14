కొత్త ఏసీలు కొంటున్నారా? - ఏ గదికి ఎలాంటి ఏసీ సరిపోతుందో తెలుసా?
ఎండాకాలంలో కొత్త ఏసీలు కొంటున్నారా? - మరి ఏ గదికి ఎలాంటి ఏసీ బాగుంటుందో తెలుసుకోండి - పాత ఏసీలను వేసవి ప్రారంభంలోనే శుభ్రం చేయించడం ఉత్తమం
Published : March 14, 2026 at 1:59 PM IST
Check Full Detail Before Buying AC : ఎండాకాలం వచ్చిదంటే చాలు ఇంట్లో వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లను వినియోగిస్తుంటాం. ఇన్నాళ్లు పక్కన పెట్టిన ఏసీలు, కూలర్లను సిద్ధం చేసుకునే వాళ్లు కొందరు ఉంటారు. కొత్తవి కొనుగోలు చేసేవారు మరికొందరు ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులకు ఆ ఏసీలపై కనీస అవగాహన అవసరమని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కొత్తది కొనే ముందు ఇలా :
- కొత్త ఏసీ కొనేముందు సాంకేతిక విషయాలను గమనించాలి.
- ఇంట్లో చిన్న గదులు, అద్దె ఇంట్లో ఉన్నవారికి 'విండో ఏసీ' తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ధరకు వస్తుంది. అలాగే మంచి కూలింగ్ ఇస్తుంది. అదే పెద్ద గదులున్న వారికి 'స్ల్పీట్ ఏసీ' ఉపయోగపడుతుంది.
వాటి పని తీరు ఇలా : ఏసీ పనితీరు ప్రధానంగా కంప్రెసర్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో ట్విన్ రోటరీ ఇన్వర్టర్, నాన్ ఇన్వర్టర్ అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి. సాధారణ ఇన్వర్టర్ కంటే రెట్టింపు స్పీడ్, తక్కువ శబ్దంతో ట్విన్ రోటరీ ఇన్వర్టర్ పని చేస్తుంది. అలాగే విద్యుత్ ఆదా చేస్తుంది. నాన్ ఇన్వర్టర్ అయితే గది చల్లబడగానే ఆగిపోతుంది. వేడెక్కగానే మళ్లీ మొదలు అవుతుంది. కానీ దీనివల్ల విద్యుత్ ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది.
ధర కంటే మన్నికే ఎక్కువ :
- చాలా మంది తక్కువ ధరకు వస్తుందని అల్యూమినియం కాయిల్ ఏసీలు తీసుకోడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. కానీ అది తుప్పు పట్టే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే లీక్ అయితే చాలా కష్టం.
- రాగి కాయిల్ అయితే వేడిని త్వరగా గ్రహిస్తుంది. మన్నిక ఎక్కువ ఉంటుంది. లీకేజీల సమస్యలూ తక్కువగానే ఉంటాయి. ఏదైనా రిపేర్ వచ్చినా సులభంగా బాగు చేయవచ్చు.
- 4వే స్వింగ్ అయితే గాలి పైకి, కిందకే కాకుండా గది నలుమూలలకూ సమానంగా వ్యాపిస్తుంది.
ఐఎస్ఈఈఆర్ చూస్తున్నారా? :
- చాలా మంది స్టార్ రేటింగ్ ఉంది కదా అని కొనేస్తుంటారు. కానీ ఇండియన్ సీజనల్ ఎనర్జీ ఎఫీషియన్సీ రేషియో విలువను కూడా చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ రేషియో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత తక్కువ కరెంట్ను వినియోగిస్తుందని అర్థం. 5 స్టార్ ఏసీలో 4.50 కంటే ఎక్కువ ఐఎస్ఈఈఆర్ ఉంటే అది మంచిది.
- ఇప్పుడున్న చాలా ఏసీలు స్టెబిలైజర్ లేకుండానే వర్క్ చేస్తున్నాయి. వోల్టేజీ హెచ్చుతగ్గులున్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు తీసుకుంటే మేలు.
పాత వాటిని మీరే శుభ్రం చేసుకోవచ్చు! :
- ఏసీలు ఎక్కువ రోజులు వాడకపోవడం వల్ల లోపల ఉంటే ఫిల్టర్లు దుమ్ముపడుతుంటాయి.
- వీటిని శుభ్రం చేయకుండా ఆన్ చేస్తే గాలి రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది.
- ఏసీ ఇండోర్ యూనిట్ ముందు ప్యానెల్లోని ఫిల్టర్లను బయటకు తీసి, నీటితో కడిగి ఆరిన తర్వాత దాన్ని మళ్లీ అమర్చాలి.
- ఏసీ ఆన్ చేసిన వెంటనే కాలిన వాసన వస్తే వెంటనే ఆఫ్ చేసి ఒకసారి పరిశీలించాలి.
- ఏసీ లోపల తుప్పు పట్టడం, వైర్లు కట్టవ్వడం వంటివి చూసుకోవాలి. ప్లగ్ పాయింట్ చెక్ చేసుకోవాలి.
ప్రొఫెషనల్ సర్వీసింగ్ తప్పనిసరా! :
- క్లిష్టమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా టెక్నీషియన్ని పిలిపించాలి.
- ఆన్ చేసిన పదిహేను నిమిషాలకు చల్లటి గాలి రాకపోతే గ్యాస్ తక్కువగా ఉందని అర్థం. ఏదైనా శబ్దాలు వస్తుంటే వెంటనే టెక్నీషియన్ సాయం తీసుకోవాలి.
- గ్యాస్ పరిమాణం చెక్ చేయించి అవసరమనుకుంటే నింపించాలి.
ఏసీ పనితీరు దాన్ని అమర్చే గదిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే గదిపై నేరుగా ఎండ పడుతుంటే 1.5 టన్ ఏసీని తీసుకోవాలి. గదికి కిటికీలు ఎక్కువగా ఉండి, ఎండ నేరుగా లోపలికి వస్తుంటే కూలింగ్ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. గదిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నా, అక్కడ టీవీ, ఫ్రిజ్లు వంటి వేడిని రిలీజ్ చేసే వస్తువులున్నా దానికి అధిక కెపాసిటీ అవసరం. పాత ఏసీలు ఎండాకాలం ఆన్ చేసేముందు టెక్నీషియన్కు చూపించడం మంచిది. వీలైతే సీజన్ ప్రారంభంలో ఒకసారి జెట్ పంపుతో క్లీన్ చేయిస్తే లోపలున్న మొండి దుమ్ము ఈజీగా వస్తుంది. - కె.రాజేంద్ర, ఏసీ, నిపుణుడు, ఉప్పల్
