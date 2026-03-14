కొత్త ఏసీలు కొంటున్నారా? - ఏ గదికి ఎలాంటి ఏసీ సరిపోతుందో తెలుసా?

ఎండాకాలంలో కొత్త ఏసీలు కొంటున్నారా? - మరి ఏ గదికి ఎలాంటి ఏసీ బాగుంటుందో తెలుసుకోండి - పాత ఏసీలను వేసవి ప్రారంభంలోనే శుభ్రం చేయించడం ఉత్తమం

Check Full Detail Before Buying AC
Check Full Detail Before Buying AC (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 1:59 PM IST

Check Full Detail Before Buying AC : ఎండాకాలం వచ్చిదంటే చాలు ఇంట్లో వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లను వినియోగిస్తుంటాం. ఇన్నాళ్లు పక్కన పెట్టిన ఏసీలు, కూలర్లను సిద్ధం చేసుకునే వాళ్లు కొందరు ఉంటారు. కొత్తవి కొనుగోలు చేసేవారు మరికొందరు ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులకు ఆ ఏసీలపై కనీస అవగాహన అవసరమని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కొత్తది కొనే ముందు ఇలా :

  • కొత్త ఏసీ కొనేముందు సాంకేతిక విషయాలను గమనించాలి.
  • ఇంట్లో చిన్న గదులు, అద్దె ఇంట్లో ఉన్నవారికి 'విండో ఏసీ' తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ధరకు వస్తుంది. అలాగే మంచి కూలింగ్​ ఇస్తుంది. అదే పెద్ద గదులున్న వారికి 'స్ల్పీట్​ ఏసీ' ఉపయోగపడుతుంది.

వాటి పని తీరు ఇలా : ఏసీ పనితీరు ప్రధానంగా కంప్రెసర్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇందులో ట్విన్​ రోటరీ ఇన్వర్టర్​, నాన్​ ఇన్వర్టర్​ అనే రెండు రకాలు ఉంటాయి. సాధారణ ఇన్వర్టర్​ కంటే రెట్టింపు స్పీడ్​, తక్కువ శబ్దంతో ట్విన్​ రోటరీ ఇన్వర్టర్​ పని చేస్తుంది. అలాగే విద్యుత్​ ఆదా చేస్తుంది. నాన్​ ఇన్వర్టర్​ అయితే గది చల్లబడగానే ఆగిపోతుంది. వేడెక్కగానే మళ్లీ మొదలు అవుతుంది. కానీ దీనివల్ల విద్యుత్​ ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది.

ధర కంటే మన్నికే ఎక్కువ :

  • చాలా మంది తక్కువ ధరకు వస్తుందని అల్యూమినియం కాయిల్​ ఏసీలు తీసుకోడానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. కానీ అది తుప్పు పట్టే అవకాశం అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే లీక్​ అయితే చాలా కష్టం.
  • రాగి కాయిల్​ అయితే వేడిని త్వరగా గ్రహిస్తుంది. మన్నిక ఎక్కువ ఉంటుంది. లీకేజీల సమస్యలూ తక్కువగానే ఉంటాయి. ఏదైనా రిపేర్​ వచ్చినా సులభంగా బాగు చేయవచ్చు.
  • 4వే స్వింగ్​ అయితే గాలి పైకి, కిందకే కాకుండా గది నలుమూలలకూ సమానంగా వ్యాపిస్తుంది.

ఐఎస్​ఈఈఆర్​ చూస్తున్నారా? :

  • చాలా మంది స్టార్​ రేటింగ్​ ఉంది కదా అని కొనేస్తుంటారు. కానీ ఇండియన్​ సీజనల్​ ఎనర్జీ ఎఫీషియన్సీ రేషియో విలువను కూడా చెక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ రేషియో ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత తక్కువ కరెంట్​ను వినియోగిస్తుందని అర్థం. 5 స్టార్​ ఏసీలో 4.50 కంటే ఎక్కువ ఐఎస్​ఈఈఆర్​ ఉంటే అది మంచిది.
  • ఇప్పుడున్న చాలా ఏసీలు స్టెబిలైజర్​ లేకుండానే వర్క్​ చేస్తున్నాయి. వోల్టేజీ హెచ్చుతగ్గులున్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు తీసుకుంటే మేలు.

పాత వాటిని మీరే శుభ్రం చేసుకోవచ్చు! :

  • ఏసీలు ఎక్కువ రోజులు వాడకపోవడం వల్ల లోపల ఉంటే ఫిల్టర్లు దుమ్ముపడుతుంటాయి.
  • వీటిని శుభ్రం చేయకుండా ఆన్​ చేస్తే గాలి రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది.
  • ఏసీ ఇండోర్​ యూనిట్​ ముందు ప్యానెల్లోని ఫిల్టర్లను బయటకు తీసి, నీటితో కడిగి ఆరిన తర్వాత దాన్ని మళ్లీ అమర్చాలి.
  • ఏసీ ఆన్​ చేసిన వెంటనే కాలిన వాసన వస్తే వెంటనే ఆఫ్​ చేసి ఒకసారి పరిశీలించాలి.
  • ఏసీ లోపల తుప్పు పట్టడం, వైర్లు కట్టవ్వడం వంటివి చూసుకోవాలి. ప్లగ్​ పాయింట్​ చెక్​ చేసుకోవాలి.

ప్రొఫెషనల్​ సర్వీసింగ్​ తప్పనిసరా! :

  • క్లిష్టమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా టెక్నీషియన్​ని పిలిపించాలి.
  • ఆన్​ చేసిన పదిహేను నిమిషాలకు చల్లటి గాలి రాకపోతే గ్యాస్​ తక్కువగా ఉందని అర్థం. ఏదైనా శబ్దాలు వస్తుంటే వెంటనే టెక్నీషియన్​ సాయం తీసుకోవాలి.
  • గ్యాస్​ పరిమాణం చెక్ చేయించి అవసరమనుకుంటే నింపించాలి.

ఏసీ పనితీరు దాన్ని అమర్చే గదిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే గదిపై నేరుగా ఎండ పడుతుంటే 1.5 టన్​ ఏసీని తీసుకోవాలి. గదికి కిటికీలు ఎక్కువగా ఉండి, ఎండ నేరుగా లోపలికి వస్తుంటే కూలింగ్​ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. గదిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నా, అక్కడ టీవీ, ఫ్రిజ్​లు వంటి వేడిని రిలీజ్​ చేసే వస్తువులున్నా దానికి అధిక కెపాసిటీ అవసరం. పాత ఏసీలు ఎండాకాలం ఆన్​ చేసేముందు టెక్నీషియన్​కు చూపించడం మంచిది. వీలైతే సీజన్​ ప్రారంభంలో ఒకసారి జెట్​ పంపుతో క్లీన్ చేయిస్తే లోపలున్న మొండి దుమ్ము ఈజీగా వస్తుంది. - కె.రాజేంద్ర, ఏసీ, నిపుణుడు, ఉప్పల్​

