బంగారు ఆభరణాలు కొంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలియకపోతే మోసపోతారు!

నిమిషాల వ్యవధిలో మారిపోతున్న బంగారం, వెండి ధరలు - పెళ్లిళ్ల సీజన్​ ప్రారంభం అవుతుండటంతో జోరుగా సాగనున్న అమ్మకాలు - కొనేముందు ప్రభుత్వ సూచనల ప్రకారం ఈ అంశాలను చూసుకుంటే మేలు

Check These Factors Before Buying Gold
Check These Factors Before Buying Gold (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 12:58 PM IST

Check These Factors Before Buying Gold : బంగారం, వెండి ధరలు ప్రస్తుతం ఊహించని విధంగా నిమిషాల వ్యవధిలో మారిపోతున్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) ధర రూ.1.70 లక్షలు దాటింది. ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ల సీజన్​ ప్రారంభం అవుతుండటంతో అమ్మకాలు జోరుగా సాగనున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజల అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు నకిలీ లేదా నాణ్యత లేని బంగారాన్ని అంటగట్టే ప్రమాదం ఉంది. వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొనే ముందు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వ సూచనల ప్రకారం ఈ అంశాలు సరిచూసుకుంటే మోసపోకుండా ఉండటానికి అవకాశం ఉంది.

  • బ్యూరో ఆఫ్​ ఇండియన్​ స్టాండర్డ్స్​ (బీఐఎస్​) లోగో బంగారం నాణ్యతను సూచిస్తుంది. దానిపై ఇది త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది.
  • బంగారం స్వచ్ఛతను 22 లేదా 18 క్యారెట్లలో తెలుసుకోవచ్చు.
  • హెచ్​యూఐడీ (హాల్​మార్​ యూనిక్​ ఐడెంటిఫికేషన్​) నంబరు ఆరు అంకెల్లో ఉంటుంది. బంగారు నగలకు ఆధార్​ కార్డు వంటిదని చెప్పవచ్చు. మనం కొన్న నగల పూర్తి వివరాలు ఇందులో ఉంటాయి. అంతేకాదు దాన్ని ఎక్కడ, ఎలా తయారు చేశారు? నాణ్యత, స్వచ్ఛత వివరాలతో పాటు ఇందులో ఇతర ఖనిజాలు ఎంతమేర కలిశాయి వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండిలా : బీఐఎస్​ కార్ప్​ యాప్​ను ఫోన్​లో డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. అందులో వెరిఫై హెచ్​యూఐడీ అనే ఆప్షన్​ను ఎంచుకోవాలి. బంగారు నగపై ఉన్న ఆరు అంకెల కోడ్​ను ఎంటర్​ చేస్తే చాలు అక్కడ పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి. దానికి అనుగుణంగా ఆ నగ విలువను మనమే స్వయంగా నిర్ణయించుకోవచ్చు.

జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయి : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రికార్డ్​ స్థాయి లాభాలు, పెట్టుపడిదారుల నుంచి భారీ డిమాండ్​ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం జీవితకాల గరిష్ఠస్థాయిని నమోదు చేశాయి. ఫ్యూచర్​ ట్రేడింగ్​లో కిలో వెండి ధర రూ.4 లక్షలు దాటగా, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.80 వేలుగా నమోదైంది. గురువారం రూ.22,090 వృద్ధితో వెండి కిలో ధర రూ. 4,07,456కి చేరింది. అలాగే కొనుగోలుదారుల డిమాండ్​ కారణంగా రూ.14,586 పెరిగి, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,80,501తో నూతన గరిష్ఠాన్ని నమోదు చేసింది. బుధవారం రాత్రి హైదరాబాద్​లో 10 గ్రాములు బంగారం (24 క్యారెట్ల) ధర రూ.1,73,300 పెరిగింది. కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే రూ.12 వేలు పెరిగింది. కిలో వెండి ధర రూ. 3,79,700 వద్ద ముగిస్తే అది గురువారం ఏకంగా రూ.21 వేలకు పైగా పెరిగింది.

కొనుగోలుదార్లు జర జాగ్రత్త : బంగారం ధరలు రోజుల నుంచి నిమిషాల వ్యవధిలో మారిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆభరణాల విక్రయదారులు ధరలను మార్చివేస్తున్నారు. ఆన్​లైన్​ ధరలను చూసినట్లయితే బంగారం, వెండి పెరిగిన ధరల ఆధారంగా డబ్బును వసూలు చేస్తున్నారు. ధర తగ్గినప్పుడు కొందరు వ్యాపారులు తగ్గింపును చూపడం లేదని, ఉదయం విక్రయించిన ధర ఆధారంగానే విక్రయిస్తున్నామని చెబుతున్నారంటూ కొనుగోలుదారులు చెబుతున్నారు. 999 ప్యూర్​ గోల్డ్​ ధర 92 శాతం వెచ్చిస్తే, వచ్చేది మాత్రం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర, విక్రయదారులు చూపించేది 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలో జీఎస్​టీ కలిపితే, మళ్లీ ఆభరణాన్ని విక్రయించేటప్పుడు బంగారంపై జీఎన్​టీను చూయించరాదు. ఆన్​లైన్​ ధర కన్నా తక్కువ ధరకు బంగారం ఇస్తే, దానికి జీఎస్టీ కలపకుండా ధర చూపితే, దాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు బిల్లు వేసేటప్పుడు 3 శాతం యాడ్​ చేస్తారు.

