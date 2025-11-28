ETV Bharat / state

35 రోజుల్లో 10 కిలోల బరువు తగ్గాడు - ‘మిస్టర్‌ ఆంధ్రా’ టైటిల్‌ ఎగరేసుకుపోయాడు

65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్‌ ఆంధ్రా టైటిల్‌ సాధించిన కృష్ణా జిల్లా యువకుడు - ఈ క్రమంలో 35 రోజుల్లో 10 కిలోల బరువు తగ్గడం విశేషం

Beeram Prashanth Wins Mr Andhra Title in 65 kg Category
Beeram Prashanth Wins Mr Andhra Title in 65 kg Category (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 10:43 PM IST

Beeram Prashanth Wins Mr. Andhra Title in 65 kg Category : తన 25వ ఏటా 100 కిలోల బరువు ఉన్నాడు. పోలీసు ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా తీవ్రంగా కష్టపడ్డాడు. నాలుగుసార్లు ప్రయత్నించినా ముందంజ వేయలేకపోయాడు. అయినా నిరాశ చెందలేదు. తొలుత బరువు తగ్గాలనుకొని జిమ్‌కు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు. కొన్నిరోజులకే అది అభిరుచిగా మారి బాడీబిల్డింగ్‌ వైపు ఆసక్తి కలిగింది. పట్టుదల, నిరంతర సాధన, క్రమశిక్షణతో ఐదేళ్లలోనే 65 కిలోల విభాగంలో మిస్టర్‌ ఆంధ్రా టైటిల్‌ సాధించాడు కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నానికి చెందిన బీరం ప్రశాంత్‌.

అగ్నిమాపకశాఖ విశ్రాంత ఉద్యోగి నాగేశ్వరరావు, పుణ్యవతి దంపతుల మూడో కుమారుడైన ఆయన పీజీ వరకు చదివాడు. కొన్నేళ్లు ఎస్సై పోస్టులకు సన్నద్ధమయ్యాడు. బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకున్నాక కఠిన నిబంధనలు విధించుకున్నాడు. ఐదేళ్లపాటు జిమ్‌లో రోజుకు ఐదు గంటలు కసరత్తులు చేశాడు. జంక్‌ఫుడ్, బిర్యానీలు, స్వీట్లు పూర్తిగా మానేశాడు. ప్రొటీన్లు, కార్బొహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉండే డైట్‌ తీసుకునేవాడు. ఎట్టకేలకు 75 కిలోలకు తగ్గాడు.

Beeram Prashanth Wins Mr Andhra Title in 65 kg Category
మిస్టర్‌ ఆంధ్రా టైటిల్‌ సాధించిన బీరం ప్రశాంత్‌ (EENADU)

ఓపెన్‌ బాడీబిల్డింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ : దీంతో ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 28న విజయనగరంలో నిర్వహించిన బాడీబిల్డింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో పాల్గొని నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా నవంబరు 2న న్యూ నవ్యాంధ్ర ఫిట్‌నెస్‌ అండ్‌ బాడీబిల్డింగ్‌ అసోసియేషన్‌ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులో నిర్వహించిన ఓపెన్‌ బాడీబిల్డింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌-2025 పోటీల్లో 65 కిలోల విభాగంలో తలపడ్డాడు. 80 మంది పోటీదారులను దాటుకొని ‘మిస్టర్‌ ఆంధ్రా’ టైటిల్‌ ఎగరేసుకుపోయాడు. ఈ క్రమంలో 35 రోజుల్లో 10 కిలోల బరువు తగ్గడం విశేషం.

Tips to Create Budget Friendly Home Gym : ఫిట్​గా ఉండాలంటే జిమ్​కే వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ ఖర్చుతోనే ఇంట్లోనే ఓ మినీ జిమ్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో జిమ్‌ తరహా అనుభూతిని పొందడంతో పాటు ఖర్చునూ అదుపు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఫిట్​నెస్ మెషినరీ : ఇంట్లోనే జిమ్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే ముందుగా కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో ఎంత ఖాళీ ప్రదేశం ఉంది, దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఓ గదిని కేటాయించగలరా? లేదంటే బాల్కనీలో ఏర్పాటుచేసుకుంటారా? అనేది ముందుగా నిర్ణయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. అప్పుడే ఆ ప్రదేశాన్ని బట్టి జిమ్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం సులువవుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జిమ్​ సెంటర్లో మాదిరిగా ఇంట్లోనూ అన్ని రకాల ఫిట్​నెస్ మెషినరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంటున్నారు.

వాటి వల్ల ఇంట్లో ప్రదేశం, డబ్బు రెండూ వృథా! కాబట్టి, మీరు చేరుకోవాల్సిన ఫిట్​నెస్ లక్ష్యమేంటో ముందు నిర్ణయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అందుకు ఉపయోగపడే జిమ్ మెషినరీ గురించి నిపుణుల్ని అడిగి తెలుసుకుంటే, దాన్నే ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, వీటితో పాటు ఒక యోగా మ్యాట్ తీసుకుంటే, పులప్స్ (pull up), పుషప్స్ వంటి నేలపై చేసే వ్యాయామాలకు అనువుగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.

ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు : ఒకవేళ జిమ్‌ మెషినరీపై డబ్బు వృథా ఎందుకు అనుకునే వారు, ఇంట్లో ఉండే కొన్ని రకాల వస్తువుల్నీ వ్యాయామాల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, బరువైన వస్తువుల్ని వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ కోసం, పుషప్స్‌ కోసం బాస్కెట్‌ బాల్‌, జంపింగ్‌ కోసం స్కిప్పింగ్‌ రోప్‌, కార్డియో వ్యాయామాల కోసం మెట్లనూ ఉపయోగించచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ఫిట్​నెస్ మెషినరీని ఎంచుకునే వారు, ఒకే మెషీన్​తో విభిన్న రకాల వ్యాయామాలు చేయగలిగేలా మల్టీపర్పస్ మెషీన్స్​ని ఎంచుకుంటే డబ్బు, ఇంట్లో స్థలం రెండూ ఆదా అవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. స్టెబిలిటీ బాల్​తో కోర్ వ్యాయామాలు, యోగా వంటివి సాధన చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

