ఓ వైపు ఎముకలు కొరికే చలి - మరోవైపు కనువిందు చేస్తున్న ప్రకృతి సోయగాలు
గజగజ వణికిస్తున్న మన్యం - దట్టమైన పొగమంచుతో అలుముకున్న అందాలు - అమ్మవారి పాదాల వద్ద అద్భుత సూర్యోదయం - మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న కాఫీ తోటల సోయగాలు
Paderu Agency Experiences Fog: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీ చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. మన్యం వాసులు చలి పులి దెబ్బకు గజగజ వణికిపోతున్నారు. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఏజెన్సీ అంతా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్లు మారింది. ఒకవైపు ఎముకలు కొరికే చలి భయపెడుతుంటే, మరోవైపు కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు పాడేరు ఇప్పుడు భూతల స్వర్గంగా మారింది.
8 డిగ్రీల చలి, ఉన్ని దుస్తులే దిక్కు: పాడేరు ఏజెన్సీలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తెల్లవారుజాము నుంచే చలి గాలులు వీస్తున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్టంగా ఏకంగా 8 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి. దీంతో ఉన్ని దుస్తులు, స్వెట్టర్లు, మంకీ క్యాపులు లేనిదే ప్రజలు బయటకు రాలేని పరిస్థితి నెలకొంది. స్థానికులు, వ్యాపారులు చలి మంటలు వేసుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారు. గిరిజన గూడేల్లో వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు చలి తీవ్రతకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
దట్టమైన పొగమంచు, వాహనదారుల ఇక్కట్లు: చలికి తోడు దట్టమైన పొగమంచు ఏజెన్సీని కమ్మేసింది. తెల్లటి మేఘాలు రోడ్డు మీదకు దిగివచ్చినట్లుగా దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే పాడేరు ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక, పగటిపూట కూడా లైట్లు వేసుకుని వాహనాలు నడపాల్సి వస్తోంది. ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నెమ్మదిగా వెళ్తుండటంతో ప్రయాణ సమయం పెరుగుతోంది.
అమ్మవారి పాదాల చెంత అపురూప దృశ్యం: పాడేరులో చలి వణికిస్తుంటే, సముద్ర మట్టానికి 3300 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న 'అమ్మవారి పాదాలు' ప్రాంతం మాత్రం పర్యాటకులను రారమ్మని పిలుస్తోంది. ఇక్కడ ప్రకృతి రమణీయత వర్ణనాతీతం. ఇక్కడి నుంచి చూస్తే సూర్యోదయం అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. మంచు కొండల నడుమ నుంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటే, ఆ బంగారు వర్ణపు వెలుగులు కళ్లు చెదిరేలా ఉంటాయి. మేఘాల పైనుంచి సూర్యుడు వస్తున్నట్లుగా అనిపించే ఈ దృశ్యం చూసి పర్యాటకులు మైమరిచిపోతున్నారు. ఈ అపురూప దృశ్యాలను తమ కెమెరాల్లో బంధించేందుకు పర్యాటకులు పోటీ పడుతున్నారు.
కాఫీ తోటల్లో స్వర్గధామం: పోతురాజు గుడి వద్ద ప్రకృతి రమణీయత గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఇక్కడి వాతావరణం పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది. పొడవాటి సరుగుడు చెట్లు (సిల్వర్ ఓక్ చెట్లు) ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్లుగా ఉంటాయి. ఆ చెట్ల పైనుంచి, దట్టమైన మిరియాల పాదుల గుండా సూర్యకిరణాలు కిందకు ప్రసరిస్తాయి. ఆ లేలేత కిరణాలు కింద ఉన్న పచ్చని కాఫీ తోటలపై పడి పరావర్తనం చెందుతుంటే, ఆ ప్రాంతం బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతోంది. కాఫీ తోటల సువాసనల మధ్య, మంచు బిందువుల సోయగం పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తోంది.
పర్యాటకుల పరవశం: ఇటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎంతో దూరం నుంచి వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి మరీ పాడేరుకు తరలివస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు వారాంతాల్లో ఇక్కడికి క్యూ కడుతున్నారు. ఉదయం వేళ ఈ మంచు అందాలు, ప్రకృతి రమణీయత తమకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తున్నాయని పర్యాటకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'ఊటీ, కొడైకెనాల్ వెళ్లాల్సిన పని లేదు, మన పాడేరు అందాలు అంతకు మించి ఉన్నాయి' అని పర్యాటకులు కొనియాడుతున్నారు. చలి ఎంత ఉన్నా, పాడేరు అందాల ముందు అది చిన్నబోతోందనే చెప్పాలి.
