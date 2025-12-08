ఆకర్షణీయంగా కొండపల్లి జలపాతాలు - ప్రత్యేకమైన పేర్లతో పిలుపు
ప్రధానంగా 12 జలపాతాలు - రూపాన్ని బట్టి వివిధ పేర్లు - వర్షాకాలమంతా నీటితో కళకళ
Waterfalls In The Kondapalli Forest Area: రోజువారి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒక్కరోజైన ప్రశాంతంగా గడపాలని అంతా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకు పచ్చని ప్రకృతినే ఎంచుకుని దాని ఒడిలో వాలిపోవాలనుకుంటారు. అక్కడి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణానికి ఆకర్షితులైపోతారు. అలాంటి ప్రదేశాలు ఎక్కడున్నాయో తెలుసుకొని మరీ వారంతాల్లో వెళ్లొస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ప్రకృతి ప్రేమికులను ఆహ్వానిస్తున్న చోటు విజయవాడకు అతి దగ్గరగా ఉన్న కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతం.
జలపాతాలే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా: విజయవాడకు సమీపంలో ఉండే దట్టమైన కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మనసు దోచే జలపాతాలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఇది నగరానికి పది కి.మీ దూరంలో ఉంది. చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, కొండలు, పక్షుల కిలకిలారావాలు, సీతాకోక చిలుకల వయ్యారాల నడుమ ఇవి చూడముచ్చటగా ఉండి కనులవిందు చేస్తున్నాయి.
12 ప్రధాన జలపాతాలు: ఇంతా అబ్బురపరుస్తున్న ఈ జలపాతాలు ఒక్కటేమిటి ఏకంగా పదుల సంఖ్యలో అక్కడ ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధానమైన 12 జలపాతాలను గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కలెక్టర్గా పనిచేసిన లక్ష్మీకాంతం గుర్తించారు. ఆ సమయంలోనే వాటికి అధికారికంగా పేర్లు పెట్టారు.
ఒక్కోదానికీ ఒక్కో పేరు:ఈ జలపాతాలకు వాటి రూపాన్ని బట్టి వివిధ పేర్లను పెట్టారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని చిత్రకూట్ జలపాతాన్ని పోలి ఉండే జలపాతానికి బేబీ చిత్రకూటని, రెండు జడలను పోలినట్టుగా ఉండే రెండు పాయల జలపాతానికి జడలకొలను, అడవి లోపలికి వెళ్లే వారికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికేలా దర్శనమిస్తున్న జలపాతానికి వనమాలి, రెండు కొండల మధ్య చీర పరిచినట్టుగా కనిపించే జలపాతానికి కొంగుధార, సీతాకోక చిలుకలు కనిపించే ప్రదేశంలో సీతాకోకల గుండం అని నామకరణం చేశారు.
మాధులమ్మ ఆలయానికి సమీపంలోని దానికి మాధులమ్మ తీర్థం, నెమళ్లు తిరిగే ప్రాంతంలో కొలువైన దానికి నెమలిధార,శేషాచలం అడవుల్లో ఉండే తుంబుర కోన జలపాతాన్ని పోలి ఉండేదానికి చిట్టి తుంబురకోన, 30 అడుగుల ఎత్తునుంచి జలధార జారి కింద ఉన్న ఓ రాతిపై పడి శివ లింగానికి అభిషేకం చేసినట్టుగా కనిపిస్తున్న దానికి క్షీరలింగ జలపాతమని, ఏడుపాయలుగా చీలి కిందకు పారే జలపాతానికి సప్తస్వరధార, ఇలా కుడి, ఎడమల జలపాతం, కలెక్టర్ జలపాతమని 12 పేర్లను అధికారికంగా పెట్టారు.
పర్యాటకంగా అభివృద్ధి ముఖ్యం: ఈ కొండపల్లి అటవీ ప్రాంతంలోకి కొండపల్లి, దొనబండ, మూలపాడు ప్రాంతాల మీదుగా వెళితే జలపాతాలు కనువిందు చేస్తాయి. జులై నుంచి అక్టోబరు వరకూ అంటే వర్షాకాలమంతా ఇవి నీటితో కళకళలాడుతుంటాయి. నవంబరు నుంచి జనవరి వరకూ నీటి ధార తగ్గిపోతుంది. చివరకు ఈ నీటి వల్ల ఏర్పడిన కొలన్లు కింది భాగంలో ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి తర్వాత వేసవిలో పూర్తిగా నీరు ఎండిపోతుంది. తిరిగి జల కళ సంతరించుకోడానికి వర్షాకాలం వరకూ ఆగాల్సిందే. వీటిని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే మరింత విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి.
ఘాట్ రోడ్డు నుంచి: ఈ జలపాతాలన్ని అడవిలోకి ప్రవేశించాక కొండపల్లి ఘాట్రోడ్డు వద్దకు చేరుకున్నాక అక్కడ నుంచి రెండు, నాలుగైదు కి.మీ దూరంలోనే అధికంగా ఉన్నాయి. కొన్ని దొనబండ గ్రామానికి 11-12 కి.మీలో దూరంలో ఉంటే మరికొన్ని మూలపాడుకులో 16-18 కి.మీ మేర దర్శనమిస్తాయి. ఈ జలపాతాలు కనీసం 30 నుంచి 120 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందకు జాలువారుతున్నాయి.
