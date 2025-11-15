మీ ఫోన్ రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టినా ఏం కాదు బ్రో - కానీ ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు
ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - బ్యాటరీకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ టిప్స్ పాటించండి - టెక్ నిపుణుల సూచనలు ఇవే
Charging Safety Tips : ఈ మధ్యకాలంలో ఫోన్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే మార్కెట్లోకి కొత్త ఫోన్ వచ్చినా, కొత్త సెల్ఫోన్ కొనాలన్నా ఎక్కువ మంది ముందుగా పరిశీలించేది బ్యాటరీనే. ఎందుకంటే సెల్ఫోన్ ఎక్కువ సేపు వినియోగించాలంటే బ్యాటరీ సామర్థ్యమే ఎంతో కీలకం. మరి అలాంటి విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు. అయితే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బ్యాటరీకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావని చెబుతున్నారు టెక్ నిపుణులు.
ఫోన్ రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టినా ఏం కాదు : ఫోన్ రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టినా ప్రమాదం ఉండదు. ఎందుకంటే బ్యాటరీ వంద శాతం ఛార్జ్ అయిన తర్వాత ఛార్జింగ్ దానంతట అదే ఆగిపోతుంది. ప్రస్తుతం తయారవుతున్న ఫోన్లలో బ్యాటరీలు సామర్థ్యానికి మించి ఛార్జ్ కాకుండా ప్రత్యేక టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకవేళ రాత్రి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి అలాగే వదిలేయాలనుకుంటే సెల్ఫోన్ని కవర్(పౌచ్)లో నుంచి బయటకి తీసి ఛార్జింగ్ చేయడం మంచిది.
కంపెనీ ఛార్జర్ ఉత్తమం : ఫోన్ ఛార్జ్ చేసేందుకు ఉపయోగించేది కంపెనీ ఛార్జర్ అయితే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే నాసిరకం ఛార్జర్ ఉపయోగిస్తే ఫోన్ లేదా ఛార్జర్ కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కంపెనీ ఇచ్చే ఛార్జర్లను అనేక రకాలుగా పరీక్షించి ఆమోదముద్ర వేయడంతో వాటితో ప్రమాదం ఉండదు.
లిథియం బ్యాటరీ అయితేనే బెటర్ : ఫోన్లో లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటే తక్కువ సమయం ఎక్కువసార్లు ఛార్జ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు : 5-10 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేసి కొంతసేపు వాడుకుని 10-30 శాతం వరకు అలా అవసరాన్ని బట్టి ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ ఛార్జర్లు ఉపయోగించవచ్చు : తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సాధారణ ఛార్జర్లు ఉపయోగించాల్సి వస్తే వాటితో వంద శాతం ఛార్జ్ చేయకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే బ్యాటరీ చివరి 20 శాతం ఛార్జ్ అయ్యేటప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుంది. ఆ సమయంలో పేలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
కొన్ని సంఘటనలు :
- హైదరాబాద్కు చెందిన కిరణ్ తన ఆఫీస్ పనుల హడావుడిలో పడి ఛార్జర్ను ఇంటి వద్దే మరిచిపోయి వచ్చేశాడు. ఆఫీసుకు వెళ్లాక స్నేహితుడి వద్ద ఉన్న ఛార్జర్తో కొంతసేపు ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్నాడు. రెండు, మూడు సార్లు అలానే చేయడంతో సెల్ఫోన్కి ఉన్న ఛార్జింగ్ పోర్టు పాడైపోయింది. రిపేర్ కోసం షాపు వద్దకు వెళ్లగానే రూ.5 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పాడు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఆ డబ్బులు చెల్లించి కొత్త ఛార్జింగ్ పోర్టును వేశాడు.
- ఓ మహిళ తన వద్ద ఉన్న ఒరిజినల్ ఛార్జర్ పాడైపోవడంతో వేరే సాధారణ ఛార్జర్ను వాడటం ప్రారంభించింది. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత బ్యాటరీ ఉబ్బి ఫోన్ పేలిపోయేంత ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో బ్యాటరీ మరమ్మతులకు రూ.2-6 వేల వరకు ఖర్చు చేశారు.
