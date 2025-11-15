Bihar Election Results 2025

మీ ఫోన్​ రాత్రంతా ఛార్జింగ్​ పెట్టినా ఏం కాదు బ్రో - కానీ ఈ విషయం మర్చిపోవద్దు

ఛార్జింగ్​ పెట్టేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - బ్యాటరీకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఈ టిప్స్​ పాటించండి - టెక్​ నిపుణుల సూచనలు ఇవే

Charging Safety Tips
Charging Safety Tips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Charging Safety Tips : ఈ మధ్యకాలంలో ఫోన్​ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే మార్కెట్​లోకి కొత్త ఫోన్​ వచ్చినా, కొత్త సెల్​ఫోన్​ కొనాలన్నా ఎక్కువ మంది ముందుగా పరిశీలించేది బ్యాటరీనే. ఎందుకంటే సెల్​ఫోన్​ ఎక్కువ సేపు వినియోగించాలంటే బ్యాటరీ సామర్థ్యమే ఎంతో కీలకం. మరి అలాంటి విషయంలో ఎన్నో సందేహాలు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా బ్యాటరీని ఛార్జ్​ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చాలా మందికి తెలియదు. అయితే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బ్యాటరీకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రావని చెబుతున్నారు టెక్​ నిపుణులు.

ఫోన్​ రాత్రంతా ఛార్జింగ్​ పెట్టినా ఏం కాదు : ఫోన్​ రాత్రంతా ఛార్జింగ్​ పెట్టినా ప్రమాదం ఉండదు. ఎందుకంటే బ్యాటరీ వంద శాతం ఛార్జ్​ అయిన తర్వాత ఛార్జింగ్​ దానంతట అదే ఆగిపోతుంది. ప్రస్తుతం తయారవుతున్న ఫోన్లలో బ్యాటరీలు సామర్థ్యానికి మించి ఛార్జ్​ కాకుండా ప్రత్యేక టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకవేళ రాత్రి ఫోన్ ఛార్జింగ్​ పెట్టి అలాగే వదిలేయాలనుకుంటే సెల్​ఫోన్​ని కవర్​(పౌచ్​)లో నుంచి బయటకి తీసి ఛార్జింగ్​ చేయడం మంచిది.

కంపెనీ ఛార్జర్​ ఉత్తమం : ఫోన్​ ఛార్జ్​ చేసేందుకు ఉపయోగించేది కంపెనీ ఛార్జర్​ అయితే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే నాసిరకం ఛార్జర్​ ఉపయోగిస్తే ఫోన్​ లేదా ఛార్జర్​ కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కంపెనీ ఇచ్చే ఛార్జర్లను అనేక రకాలుగా పరీక్షించి ఆమోదముద్ర వేయడంతో వాటితో ప్రమాదం ఉండదు.

లిథియం బ్యాటరీ అయితేనే బెటర్​ : ఫోన్​లో లిథియం-అయాన్​ బ్యాటరీ ఉంటే తక్కువ సమయం ఎక్కువసార్లు ఛార్జ్​ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఉదాహరణకు : 5-10 శాతం వరకు ఛార్జ్​ చేసి కొంతసేపు వాడుకుని 10-30 శాతం వరకు అలా అవసరాన్ని బట్టి ఛార్జ్​ చేయవచ్చు.

తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ ఛార్జర్లు ఉపయోగించవచ్చు : తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సాధారణ ఛార్జర్లు ఉపయోగించాల్సి వస్తే వాటితో వంద శాతం ఛార్జ్​ చేయకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే బ్యాటరీ చివరి 20 శాతం ఛార్జ్​ అయ్యేటప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుంది. ఆ సమయంలో పేలిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది.

కొన్ని సంఘటనలు :

  • హైదరాబాద్​కు చెందిన కిరణ్​ తన ఆఫీస్ పనుల హడావుడిలో పడి ఛార్జర్​ను ఇంటి వద్దే మరిచిపోయి వచ్చేశాడు. ఆఫీసుకు వెళ్లాక స్నేహితుడి వద్ద ఉన్న ఛార్జర్​తో కొంతసేపు ఛార్జింగ్​ పెట్టుకున్నాడు. రెండు, మూడు సార్లు అలానే చేయడంతో సెల్​ఫోన్​కి ఉన్న ఛార్జింగ్​ పోర్టు పాడైపోయింది. రిపేర్​ కోసం షాపు వద్దకు వెళ్లగానే రూ.5 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పాడు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఆ డబ్బులు చెల్లించి కొత్త ఛార్జింగ్​ పోర్టును వేశాడు.
  • ఓ మహిళ తన వద్ద ఉన్న ఒరిజినల్​ ఛార్జర్​ పాడైపోవడంతో వేరే సాధారణ ఛార్జర్​ను వాడటం ప్రారంభించింది. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత బ్యాటరీ ఉబ్బి ఫోన్​ పేలిపోయేంత ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో బ్యాటరీ మరమ్మతులకు రూ.2-6 వేల వరకు ఖర్చు చేశారు.

