ఆదమరిస్తే ఫోన్​ పోయినట్లే : నగరంలో పెరుగుతున్న సెల్​ఫోన్​ చోరీలు

చెలరేగిపోతున్న సెల్‌ఫోన్‌ చోరీ ముఠాలు - రద్దీ ప్రాంతాల్లో చాకచక్యంగా ఫోన్లు కొట్టేస్తున్న కేటుగాళ్లు - బస్టాండ్లు, రైతు బజార్లు, మార్కెట్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో చేతివాటం - బాధితులకు తిరిగి సెల్‌ఫోన్లను అప్పగిస్తున్న పోలీసులు

Cell Phones Robbery In Telangana
Cell Phones Robbery In Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 12:51 PM IST

Cell Phones Robbery In Telangana : స్మార్ట్‌ఫోన్ మనకో మంత్రదండం. అన్నింటికీ బ్రహ్మాస్త్రం. ఏ పని చేయాలన్నా ఫోన్‌ లేనిదే రోజు గడవదు. జనసంచారం అధికంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఫోన్‌లే లక్ష్యంగా చోరీలు జరుగుతున్నాయి. బస్టాండ్లు, రైతు బజార్లు, రైల్వేస్టేషన్లలో కేటుగాళ్లు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఏ మాత్రం అనుమానం రాకుండా పని పూర్తి చేసుకుని ఉడాయిస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి కేటుగాళ్లకు పోలీసులు ఎలా చెక్‌ పెడుతున్నారు? మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి?

ప్రతిరోజూ 10 నుంచి 15 కేసులు : సెల్‌ఫోన్‌ చేతిలో ఉంటే సమస్తం మన దగ్గర ఉన్నట్లే. ఎటువంటి సమాచారం అయినా క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్థిక లావాదేవీలు సులభంగా చేసుకోవచ్చు. నగదు చెల్లింపుల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటీ ఫోన్‌ ద్వారానే జరిగిపోతున్నాయి. మరి అటువంటి సెల్‌ఫోన్‌ చోరీకి గురైతే కోలుకోలేని దెబ్బే. నగరమేదైనా ప్రస్తుతం సెల్‌ఫోన్ల చోరీ సాధారణంగా మారిపోయింది. ప్రతిరోజూ ఒక్కో ఠాణా పరిధిలో 10 నుంచి 15 ఫోన్లు దొంగతనానికి గురవుతున్నాయంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

కాస్త ఆదమరిచినా మీ ఫోన్​ పోయినట్లే - నగరంలో పెరుగుతున్న సెల్​ఫోన్​ చోరీలు (ETV)

"అందరి దగ్గర డబ్బులు, పర్సులు ఉంటాయో లేదో తెలీదు కానీ సెల్​ఫోన్లు మాత్రం కచ్చితంగా ఉంటాయి. ఒక్క ఫోన్​ దొంగతనం చేసినా రూ.2 వేల అయితే వస్తాయి. అందుకే విపరీతంగా దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. పోలీసులు ఉన్నప్పటికీ వందల సంఖ్యలో ఈ చోరీలు జరుగుతున్నాయి. రద్దీ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఒకరిని ఒకరు తోసుకుంటూ చాలా తేలికగా దొంగతనాలు చేస్తున్నారు." - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు డీసీపీ

రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అధికంగా : ప్రధానంగా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలను కొందరు కేటుగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుని చోరీలకు తెగబడుతున్నారు. ఎక్కువగా అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు చరవాణులు అపహరిస్తున్నట్టు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. నలుగురు నుంచి ఆరుగురు ముఠాగా ఏర్పడి రద్దీ ఉండే బస్టాండ్లను ఎంచుకుని చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నట్లు తేల్చారు. బస్సులు ఎక్కే, దిగే క్రమంలో తాపీగా పని పూర్తి చేస్తున్నారు.

ఈ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా : ముఠా సభ్యులందరూ ప్రాంతాల వారీగా ప్రయాణిస్తూ సెల్‌ఫోన్లు అపహరిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఎస్‌ఆర్‌ నగర్‌, ఎర్రగడ్డ, అమీర్‌పేట్‌, అబిడ్స్‌, నాంపల్లి, కోఠి, వనస్థలిపురం, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, కూకట్‌పల్లి, మియాపూర్‌, శేరిలింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్‌, ఉప్పల్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో సెల్‌ఫోన్‌ చోరీ ముఠాలు రెచ్చిపోతున్నాయి. అదును చూసి ఫోన్లను దొంగిలిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో దొంగిలించిన ఫోన్ల నుంచి ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా డబ్బులు కొల్లగొడుతున్నారు. బాధితులు తమ బ్యాంకు ఖాతాలు బ్లాక్‌ చేసేలోపు కేటుగాళ్లు సొమ్ము స్వాహా చేస్తున్నారు. దీంతో బాధితుల జేబులు గుల్లవుతున్నాయి.

"దొంగతనం చేసిన ఫోన్లను కొనడం, అమ్మడం రెండూ నేరాలుగా పరిగణిస్తాం. సరైన బిల్లు లేకుండా సెల్​ఫోన్​ కొనకూడదు. ఇటువంటి పనులు చేసి దొరికిన వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తాం." - గుణశేఖర్​, మల్కాజిగిరి నేర విభాగం డీసీపీ

బిల్లు లేకుండా సెల్‌ఫోన్లు కొనవద్దు : జేబులో ఉండే ఫోన్‌ పోయిందని గుర్తించిన సదరు యజమాని పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫోన్‌కు సంబంధించిన బిల్లు, ఎక్కడ కొన్నారు వంటి రసీదులన్నీ ఫిర్యాదుదారుడు పోలీసులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. బిల్లు లేకుండా సెల్‌ఫోన్లు కొనవద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సెల్‌ఫోన్‌ చోరీకి గురైన సందర్భాల్లో పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల వల్ల చాలాసార్లు ఉపయోగం ఉంటోంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా చోరీ అయిన ఫోన్లను గుర్తిస్తున్న పోలీసులు, తిరిగి బాధితులకు అప్పగిస్తున్నారు. సెల్‌ఫోన్ల అపహరణను అరికట్టాలంటున్న బాధితులు ఈ తరహా ముఠాలను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. సెల్‌ఫోన్లు అపహరించే ముఠాలను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు మరిన్ని పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

