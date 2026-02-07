కాల్ మెర్జింగ్ గురించి మీకు తెలుసా? - తెలుసుకోండి, లేదంటే మీ ఖాతా ఖాళీ అయ్యే ఛాన్స్
కాల్ మెర్జింగ్ను కొత్త ఆయుధంగా మార్చుకున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఎవరితోనూ ఓటీపీలను పంచుకోవద్దంటున్న సైబర్ టీమ్ - మోసానికి గురైనా వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ 1930కు ఫిర్యాదు
Published : February 7, 2026 at 5:26 PM IST
Call Merging Technique In Cyber Crime : సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త ఉపాయంతో మోసాలు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు. తాజాగా కాల్ మర్జింగ్ను కొత్త ఆయుధంగా మార్చారు. ముందుగా బ్యాంక్ లోన్, ఉద్యోగం పేరుతో ఫోన్ చేస్తారు. తర్వాత ఉన్నతాధికారి మీకు ఫోన్ చేస్తారని చెప్తారు. ఈ కాల్లో ఉండగానే మరో కాల్ను కూడా మెర్జ్ చేయమంటారు. ఆ ఒక్క కాల్ మర్జ్తోనే ఖాతా ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ కాల్ మర్జింగ్ స్కామ్ ఏంటి? ఎలా జరుగుతోంది? దీని నుంచి ఎలా జాగ్రత్త పడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆన్ కాల్ ఓటీపీలతో జాగ్రత్త : సైబర్ నేరగాళ్లు వచ్చిన ఏ చిన్న అవకాశాన్ని వదలడం లేదు. ఇటీవల కాలంలో ఆన్కాల్ ఓటీపీ అడుగుతున్నారంటూ కొందరు ప్రజలు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. అయితే టెక్స్ట్ మెసేజ్లో వచ్చే ఓటీపీ కాకుండా నేరగాళ్లు ఆన్ కాల్ ఓటీపీని పావుగా వాడుకుంటున్నట్లు సైబర్ క్రైం నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిపై పోలీసులు ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్పిసిఐ) సైతం యూపీఐ యూజర్లను హెచ్చరించింది. ఆన్కాల్ ఓటీపీలతో ఆర్థిక సైబర్ నేరాలు జరిగే అవకాశం ఉందని. వీటిపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
కాల్ మెర్జింగ్ స్కామ్ అంటే? : సైబర్ నేరగాళ్లు ముందుగా బ్యాంక్ మేనేజర్, కస్టమర్ కేర్, డెలివరీ ఏజెంట్ పేరుతో ఫోన్ చేస్తారు. తర్వాత మీ ఖాతాలో సమస్య ఉందని నమ్మిస్తారు. అలా కాల్లో ఉండగానే తమ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేస్తున్నారని, మీకు ఇన్ కమ్మింగ్ కాల్ వస్తుందని దాన్ని మెర్జ్ చేయాలని కోరతారు. అలా ఆ కాల్ను మెర్జ్ చేయడం ద్వారా స్కామర్ మీ ఓటీపీ వివరాలను స్వీకరిస్తారు. అనంతరం మీ బ్యాంక్ ఖాతాను ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది యూపీఐ వినియోగదారులు ఆన్కాల్ ఓటీపీ మోసానికి గురవుతున్నారు. కేంద్రం ఈ విషయంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతోంది. మీ బ్యాంక్ ఖాతాను ఖాళీ చేయడమే లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ స్కామ్ను అమలు చేస్తారని హెచ్చరిస్తోంది.
"ఎవరైనా మీకు తాము బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామంటే, వారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా మాట్లాడకండి. వారు మరో కాల్ను మెర్జ్ చేయమని కోరితే అలా చేయకండి. మీకు వచ్చిన కాల్పై ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే దాన్ని డిక్లైన్ చేయండి. తర్వాత వెంటనే ఆ రెండు నెంబర్లను సైబర్ క్రైమ్ వెబ్సైట్లో రిపోర్ట్ చేయండి. ఒకవేల ఏదైనా నగదు బదిలీ జరిగినా వెంటనే 1930కి కాల్ చేయండి. తర్వాత దగ్గర్లోని పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి. దాంతో వీలైనంత త్వరగా మీ డబ్బును రిఫండ్ చేసే అవకాశం ఉంది." - రూపేష్, సైబర్ క్రైం నిపుణులు
అప్రమత్తంగా ఉండక పోతే ప్రమాదమే : కాల్ మర్జింగ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు చాలా అవసరమని సైబర్ నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. కేవలం బ్యాంక్ నుంచే కాకపోయినా వాట్సప్, ఇతర యూపీఐ యాప్ల నుంచి కూడా హ్యాక్ చేసే ప్రమాదం ఉందని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు కాల్ మర్జింగ్ చేయమని అడగ్గానే వారిని తిరస్కరించాలని చెబుతున్నారు. వివరాలు తెలుసుకోకుండా ఎక్కువ సమయం తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడొద్దని సూచిస్తున్నారు.
వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం అవసరం : ఎవరితోనూ ఓటీపీలు పంచుకోవద్దని, బ్యాంక్ సిబ్బంది కూడా ఓటీపీలను అడగబోరని నిపుణులు గుర్తించాలన్నారు. అనుమానాస్పద కాల్స్కు దూరంగా ఉండాలని సైబర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎటువంటి మోసాలకు గురైనా వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నెంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని లేదా https://cybercrime.gov.in/Webform/Accept.aspx వెబ్ సైట్లో కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంక్లు ఆన్కాల్ ఓటీపీలు ఆపేశాయని, కానీ వాట్సప్, ఆధార్ ద్వారా లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతా వివరాల ద్వారా మోసాలు జరిగే అవకాశముందని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
