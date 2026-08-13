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నల్సార్ విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకున్న బీసీఐ

నల్సార్ విద్యార్థుల అంశంలో వెనక్కి తగ్గిన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా - విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకున్న బీసీఐ - నల్సార్ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చన్న బీసీఐ

BCI Halts enrolment For Nalsar 2026 Graduates
BCI Halts enrolment For Nalsar 2026 Graduates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 9:22 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:31 PM IST

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BCI withdraws orders issued against NALSAR students : నల్సార్​ విద్యార్థుల అంశంలో బార్​ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తగ్గింది. విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకుంది. నల్సార్​ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చని బీసీఐ తెలిపింది. అధికశాతం మంది విద్యార్థులు అమాయకులని, వర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో సీజేఐ పాల్గొనడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రచారంలో పాల్గొనే ఉద్దేశం వారికి లేదని తేలిన తర్వాత బీసీఐ ఈ మార్పు చేసింది.

అధికశాతం మంది విద్యార్థులు అమాయకులు : ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో బీసీఐ ఛైర్మన్​ ఇలా అన్నారు. 'బార్​ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, నల్సార్​ లా వర్సిటీ వైస్​- ఛాన్సలర్​, అన్ని రాష్ట్రాల బార్​ కౌన్సిళ్ల కార్యదర్శులకు ఈ రోజు జారీ చేసిన లేఖపై కౌన్సిల్ క్షుణ్ణంగా చర్చించి, మంతనాలు జరిపింది. చర్చల అనంతరం, తాజా నివేదిక ప్రకారం, నల్సార్ విద్యార్థులలో(2026లో ఉత్తీర్ణులయ్యే వారిలో) అధికశాతం మంది అమాయకులని, ఈ అగౌరవ చర్యలో పాల్గొనేందుకు సముఖంగా లేరని సభ్యులు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు' అని పేర్కొన్నారు. తదనుగుణంగా, రాష్ట్ర బార్​ కౌన్సిళ్లలో నల్సార్ విద్యార్థుల నమోదుపై నిషేధానికి ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను కౌన్సిల్ సవరిస్తుందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

అంతకు ముందు.. సీజేఐకి వ్యతిరేకంగా నల్సార్‌ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ప్రవర్తనపై బార్‌ కౌన్సిల్‌ ఆఫ్ ఇండియా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సీజేఐ నుంచి పట్టాలు అందుకోబోమని ఇటీవల నల్సార్‌ విద్యార్థులు ఉపకులపతి(వీసీ)కి లేఖ రాశారు. ఈ ఘటనపై ఆగస్టు 19వ తేదీలోపు నివేదిక ఇవ్వాలని వర్సిటీ వీసీని బీసీఐ ఆదేశించింది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా విద్యార్థులపై తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని పేర్కొంది. అప్పటి వరకు నల్సార్‌ విద్యార్థులు ఏ బార్‌ కౌన్సిల్‌లోనూ నమోదు చేసుకోవద్దని బీసీఐ స్పష్టం చేసింది.

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Last Updated : August 13, 2026 at 10:31 PM IST

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