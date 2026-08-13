నల్సార్ విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకున్న బీసీఐ
నల్సార్ విద్యార్థుల అంశంలో వెనక్కి తగ్గిన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా - విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకున్న బీసీఐ - నల్సార్ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చన్న బీసీఐ
Published : August 13, 2026 at 9:22 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 10:31 PM IST
BCI withdraws orders issued against NALSAR students : నల్సార్ విద్యార్థుల అంశంలో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తగ్గింది. విద్యార్థులపై ఇచ్చిన ఆదేశాలను వెనక్కి తీసుకుంది. నల్సార్ విద్యార్థులు ఎక్కడైనా న్యాయవాదులుగా నమోదు చేసుకోవచ్చని బీసీఐ తెలిపింది. అధికశాతం మంది విద్యార్థులు అమాయకులని, వర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో సీజేఐ పాల్గొనడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న ప్రచారంలో పాల్గొనే ఉద్దేశం వారికి లేదని తేలిన తర్వాత బీసీఐ ఈ మార్పు చేసింది.
అధికశాతం మంది విద్యార్థులు అమాయకులు : ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో బీసీఐ ఛైర్మన్ ఇలా అన్నారు. 'బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, నల్సార్ లా వర్సిటీ వైస్- ఛాన్సలర్, అన్ని రాష్ట్రాల బార్ కౌన్సిళ్ల కార్యదర్శులకు ఈ రోజు జారీ చేసిన లేఖపై కౌన్సిల్ క్షుణ్ణంగా చర్చించి, మంతనాలు జరిపింది. చర్చల అనంతరం, తాజా నివేదిక ప్రకారం, నల్సార్ విద్యార్థులలో(2026లో ఉత్తీర్ణులయ్యే వారిలో) అధికశాతం మంది అమాయకులని, ఈ అగౌరవ చర్యలో పాల్గొనేందుకు సముఖంగా లేరని సభ్యులు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు' అని పేర్కొన్నారు. తదనుగుణంగా, రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిళ్లలో నల్సార్ విద్యార్థుల నమోదుపై నిషేధానికి ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను కౌన్సిల్ సవరిస్తుందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
అంతకు ముందు.. సీజేఐకి వ్యతిరేకంగా నల్సార్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల ప్రవర్తనపై బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సీజేఐ నుంచి పట్టాలు అందుకోబోమని ఇటీవల నల్సార్ విద్యార్థులు ఉపకులపతి(వీసీ)కి లేఖ రాశారు. ఈ ఘటనపై ఆగస్టు 19వ తేదీలోపు నివేదిక ఇవ్వాలని వర్సిటీ వీసీని బీసీఐ ఆదేశించింది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా విద్యార్థులపై తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని పేర్కొంది. అప్పటి వరకు నల్సార్ విద్యార్థులు ఏ బార్ కౌన్సిల్లోనూ నమోదు చేసుకోవద్దని బీసీఐ స్పష్టం చేసింది.
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