రాష్ట్రంలో బీసీలు 2.68 కోట్లు - జనాభాలో సగానికి పైగా వారే

2.68 కోట్ల మందితో వెనకబడిన వర్గాల వాటా 50.59% - బీసీ జనాభాలో తొలి మూడు స్థానాల్లో శ్రీకాకుళం, కర్నూలు, విశాఖ - ఉత్తరాంధ్రల్లో బడుగులే సింహభాగం - 2024 కులగణన నివేదికలో వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:13 AM IST

BC Population More In State : రాష్ట్ర జనాభాలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది వెనుకబడిన తరగతుల (BCs) వారే ఉన్నారు. రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా 5.31 కోట్లు కాగా వెనకబడిన తరగతుల వాటా 2.68 కోట్లుగా ఉంది. ఇది మొత్తం జనాభాలో 50.59 శాతానికి సమానం. ఎన్నికలకు సరిగ్గా ముందు అంటే ఫిబ్రవరి 2024లో అప్పటి YSRCP ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో అప్పటికే విధుల్లో ఉన్న సచివాలయ సిబ్బంది సేవలను వినియోగించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన కుల గణన ద్వారా ఈ వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

గత ప్రభుత్వం ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో BC వర్గంలోని ప్రతి కులానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట జనాభా పరిమాణానికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలను సేకరించినప్పటికీ, ఆ నివేదికను అణచివేసి ప్రజలకు వెల్లడించకుండా గోప్యంగా ఉంచింది. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జగన్, కులాల వారీగా ఉన్న జనాభా వివరాల ఆధారంగా YSRCPకి అనుకూలంగా ఉండే రీతిలో అసెంబ్లీ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసుకునే వెసులుబాటు కోసమే ఆ సమయంలో ఈ నివేదికను విడుదల చేయలేదని విమర్శకులు ఆరోపించారు.

ఇటీవల ఎట్టకేలకు ఈ నివేదిక వెలుగులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం'స్వర్ణ వార్డు' 'స్వర్ణ గ్రామ' సచివాలయాల సిబ్బందిని వినియోగించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటీవల చేపట్టిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే తుది దశకు చేరుకుంది. ఈ సర్వేలో వెల్లడైన BC జనాభా శాతం కూడా గతంలో వెల్లడైన గణాంకాలకు దాదాపుగా సరిపోలుతోందని ప్రాథమిక సూచనలు తెలియజేస్తున్నాయి.

BC వర్గంలో 138 కులాలు : రాష్ట్రంలో వెనుకబడిన తరగతులను ఐదు వేర్వేరు విభాగాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ విభాగాలు అన్నీ కలిపి మొత్తం 138 కులాలను కలిగి ఉన్నాయి. నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే BC-A విభాగం కింద 51 కులాలు, BC-B కింద 27, BC-C కింద ఒకటి, BC-D కింద 45, BC-E కింద 14 కులాలు జాబితా చేశారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా జనాభాలో 80.83% మంది BCలే : ప్రతి జిల్లాలోని మొత్తం జనాభాతో పోలిస్తే వెనుకబడిన తరగతుల శాతం పరంగా చూస్తే, శ్రీకాకుళం జిల్లా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ జిల్లా జనాభాలో వెనుకబడిన తరగతుల వాటా 80.83% (19.23 లక్షలు) గా ఉంది. 76.55% (15.14 లక్షలు)తో విజయనగరం జిల్లా రెండవ స్థానంలోనూ, 72.73% (12.74 లక్షలు)తో అనకాపల్లి జిల్లా మూడవ స్థానంలోనూ నిలిచాయి. తర్వాతి స్థానాల్లో కర్నూలు (69.18%), విశాఖపట్నం (67.07%),అనంతపురం (60.25%) జిల్లాలు నిలిచాయి. మొత్తంగా రాష్ట్రం మొత్తాన్ని పరిశీలించినప్పుడు, వెనుకబడిన తరగతుల (BC) జనాభా సాంద్రత అత్యధికంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు తేలింది.

మరోవైపు చూస్తే, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో వెనుకబడిన తరగతుల జనాభా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇది కేవలం 3.26 శాతంగా నమోదైంది. పోలవరం (15.16%), తూర్పు గోదావరి (29.43%), ప్రకాశం (33.91%), డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ (38.73%) జిల్లాల్లో కూడా వెనుకబడిన తరగతుల జనాభా మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే తక్కువగానే ఉంది.

సంఖ్యాపరంగానూ శ్రీకాకుళమే అగ్రస్థానంలో : సంఖ్యాపరంగా చూసినా కూడా, వెనుకబడిన తరగతుల జనాభా విషయంలో శ్రీకాకుళం జిల్లానే అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ జిల్లాలో వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన వ్యక్తుల సంఖ్య అత్యధికంగా 19.29 లక్షలుగా నమోదైంది. ఈ జాబితాలో తర్వాతి స్థానాల్లో కర్నూలు (18.85 లక్షలు), విశాఖపట్నం (15.48 లక్షలు), అనంతపురం (15.25 లక్షలు), విజయనగరం (15.14 లక్షలు), అనకాపల్లి (12.74 లక్షలు), శ్రీ సత్యసాయి (12.02 లక్షలు) జిల్లాలు ఉన్నాయి. కాకినాడ, నెల్లూరు , నంద్యాల జిల్లాల్లో వెనుకబడిన తరగతుల జనాభా ఒక్కో జిల్లాలో సుమారు 10 లక్షల చొప్పున ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో చాలా తక్కువగా 22,878 మంది వ్యక్తులు నమోదైనప్పటికీ, పోలవరం (60,038), బాపట్ల (5.08 లక్షలు), పార్వతీపురం మన్యం (5.14 లక్షలు), మార్కాపురం (5.16 లక్షలు) జిల్లాల్లో కూడా BC జనాభా సాపేక్షంగా తక్కువగానే ఉంది.

BC-A విభాగంలో 84.72 లక్షల మంది : వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాలోని ఉప-విభాగాలను విశ్లేషించగా, BC-A సమూహం అత్యంత పెద్దదిగా వెల్లడైంది. ఇందులో 84.72 లక్షల మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. దీని తర్వాత స్థానాల్లో BC-D (82.88 లక్షలు), BC-B (67.42 లక్షలు), BC-E (32.12 లక్షలు), BC-C (1.70 లక్షలు) వర్గాలు ఉన్నాయి.

  • BC-A సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు ప్రధానంగా శ్రీకాకుళం, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల్లో కనిపిస్తారు.
  • BC-B జనాభా కర్నూలు, తూర్పు గోదావరి , పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అత్యధికంగా ఉంది.
  • BC-C వర్గానికి చెందిన సభ్యులు అధికంగా పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు.
  • BC-D జనాభా విజయనగరం, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో అత్యధికంగా ఉంది.
  • BC-E వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు ప్రధానంగా కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో కనిపిస్తారు.
జిల్లా మొత్తం జనాభా బీసీ-ఏ బీసీ-బీ బీసీ-సీ బీసీ-డీ బీసీ-ఈ
అల్లూరి సీతారామరాజు 6,99,789 4,2349,695 93 7,822 1,036
అనకాపల్లి 17,52,731 2,03,8291,47,699 1,250 9,11,628 10,360
అనంతపురం 25,31,341 6,76,202 3,93,212 4,792 2,27,088 2,24,064
అన్నమయ్య 15,43,258 3,46,5901,79,7153,342 77,522 2,20,739
బాపట్ల 12,92,4721,42,959 1,82,648 4,364 1,06,414 72,578
చిత్తూరు 18,05,2024,41,450 1,97,0282,096 1,22,097 1,17,666
అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ 15,49,353 1,71,978 3,82,7904,336 30,921 10,175
తూర్పుగోదావరి 22,27,418 1,85,1794,61,782 8,576 2,57,394 36,495
ఏలూరు 20,93,846 2,08,6822,88,054 21,337 3,82,354 45,915
గుంటూరు 22,16,169 1,99,384 2,21,931 8,838 1,88,974 2,46,429
కాకినాడ 22,48,941 2,83,563 3,95,987 5,572 3,37,723 26,837
కృష్ణా 18,22,642 2,15,7002,86,033 11,942 2,31,925 98,552
కర్నూలు 27,24,1418,29,134 4,81,5805,681 2,16,4833,51,857
మార్కాపురం 12,33,025 1,56,63995,080 1,186 1,82,349 81,228
నంద్యాల 19,23,0693,88,562 1,99,5103,3041,44,806 3,32,099
ఎన్టీఆర్‌ 22,66,7892,64,640 2,24,34711,1263,22,648 1,46,211
పల్నాడు 21,68,271 2,49,623 1,56,5972,708 2,36,932 2,07,359
పార్వతీపురం మన్యం 9,87,591 74,065 54,168358 3,83,787 2,166
పోలవరం 3,95,988 17,293 15,046 216 25,9381,545
ప్రకాశం 18,19,923 2,56,893 1,04,0221,959 1,78,89275,506
నెల్లూరు 24,81,4373,36,6962,41,676 5,002 2,45,013 2,09,915
శ్రీసత్యసాయి 20,33,966 5,02,966 3,70,228957 1,50,7781,77,802
శ్రీకాకుళం 23,87,076 8,44,828 2,59,660 755 8,15,955 8,286
తిరుపతి 22,85,177 3,45,683 2,27,2754,257 2,58,16287,801
విశాఖపట్నం 23,08,126 3,93,408 3,00,458 9,6377,29,350 65,242
విజయనగరం 19,77,798 2,63,4001,62,666 1,336 10,73,94012,744
పశ్చిమగోదావరి 19,32,521 1,91,5434,25,19541,455 2,03,93315,839
వైఎస్సార్‌ కడప 24,30,996 2,77,874 2,78,139 4,3972,37,569 3,25,985

