క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూల్లో బీసీ గురుకులాల విద్యార్థుల సత్తా - 50 శాతం మందికి కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు

ప్రాంగణ నియామకాల్లో సత్తాచాటిన విద్యార్థులు - ఫైనలియర్‌లో 50% మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు - వివిధ కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో అవకాశాలు - త్వరలో విద్యార్థులకు సివిల్స్​పైనా శిక్షణ ఇస్తామంటున్న సిబ్బంది

BC Gurukul Students in Campus recruitment
Published : April 27, 2026 at 10:48 AM IST

BC Gurukul Students in Campus recruitment : మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే బీసీ గురుకుల సొసైటీ క్యాంపస్ రిక్రూట్​మెంట్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించింది. డిగ్రీ కాలేజీల్లో బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాం, ఇతర కోర్సులు చదువుతున్న చివరి ఏడాది(ఫైనలియర్‌) విద్యార్థినీ, విద్యార్థుల్లో దాదాపు 50% మంది పలు కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. ప్రొఫెషనల్‌ కోర్సులు బోధిస్తున్న కళాశాలల్లో ప్రాంగణ నియామకాలు గగనమైన పరిస్థితుల్లో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తి చేసిన బీసీ రెసిడెన్షియల్ విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో కొలువులు సాధించి ఔరా! అనిపించారు.

విద్యార్థులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను ఫస్ట్​ ఇయర్​ నుంచే అందించడం, ఉత్తమ బోధన, మెరుగైన మార్కులతో క్యాంపస్‌ నియామకాల్లో పాల్గొన్న వారిలో అధికశాతం మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు లభించాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన ప్రాంగణ నియామకాల్లో ఏడు కళాశాలల పరిధిలో 1,045 మంది విద్యార్థులకు 501 మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపికవడం గమనార్హం. క్యాంపస్‌ నియామక ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతున్నందున ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సొసైటీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

టాప్‌లో వర్గల్‌ డిగ్రీ కళాశాల : ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ గురుకుల సొసైటీల్లో డిగ్రీ కాలేజీలను ప్రారంభించాలని భావించినపుడు పైలట్‌ ప్రాజెక్టు కింద బీసీ గురుకుల సొసైటీ పరిధిలో మెదక్‌ జిల్లా వర్గల్‌లో బీసీ గురుకుల డిగ్రీ మహిళా కళాశాల ఏర్పాటైంది. ఈ రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కళాశాల సాధించిన ఫలితాలను విశ్లేషించాక ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సొసైటీల్లో డిగ్రీ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. అకడమిక్‌ ఫలితాల్లో రికార్డు నెలకొల్పుతున్న వర్గల్‌ కళాశాల (ప్రాంగణ నియామకాలు) క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్లలోను అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ కళాశాలలో 292 మంది చివరి ఏడాది విద్యార్థులు ఉంటే క్యాంపస్‌ జాబ్​ 243 మంది హాజరయ్యారు. వీరిలో 185 మంది విద్యార్థులు వివిధ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. మరోవైపు వచ్చే ఏడాది నుంచి విద్యార్థులకు సివిల్స్​పై కూడా శిక్షణ ఇస్తామని బీసీ గురుకుల సొసైటీ సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

"కళాశాలలో చేరిన విద్యార్థి డిగ్రీ పూర్తయ్యేలోగా భవిష్యత్తుకు సన్నద్ధమయ్యేవిధంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. అడ్మిషన్ పొందిన తొలిరోజు నుంచే ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటూ అన్ని రంగాల్లో విద్యార్థులకు శిక్షణ అందిస్తున్నాం. మా సొసైటీ పరిధిలోని 30 కళాశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు డిగ్రీ విద్య పూర్తయ్యే నాటికి ఏదైనా ఉద్యోగం పొందడం లేదంటే పేరెన్నికైన విద్యా సంస్థల్లో పీజీ సీటును సాధించడమే లక్ష్యంగా ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నాం. వచ్చే ఏడాది నుంచి సివిల్స్‌పై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఫస్టియర్‌ నుంచే తర్ఫీదు ఇప్పించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. -బడుగు సైదులు, కార్యదర్శి, బీసీ గురుకుల సొసైటీ

ఇంటర్ వ్యక్తిగత మార్కుల్లో బీసీ గురుకులాల రికార్డ్ : ఇంటర్‌ ఉత్తీర్ణతలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన బీసీ గురుకుల సొసైటీ విద్యార్థులు వ్యక్తిగత మార్కుల్లోనూ మెరుగైన ప్రతిభ చూపారు. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు హాజరైన వారిలో 34.75 శాతం మంది విద్యార్థులు వెయ్యికి 900కు పైగా మార్కులు సత్తాచాటారు. బీసీ గురుకుల సొసైటీ విద్యార్థులు సాధించిన మార్కులకు సంబంధించిన వివరాలను సొసైటీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఉన్నతాధికారుల నిరంతర సమీక్ష, ప్రతి విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ కారణంగానే ఈ ఫలితాలు సాధించినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఇంటర్మీడియట్‌ ఫస్టియర్‌లోనూ బీసీ సొసైటీ విద్యార్థులు 86 శాతం ఉత్తీర్ణతతో రికార్డు సృష్టించారు. 40 శాతం మంది విద్యార్థులు సైన్స్‌ గ్రూపుల్లో 400, ఆర్ట్స్‌ గ్రూపుల్లో 440కి పైగా మార్కులను సాధించారు. సిబ్బంది చూపిన ప్రత్యేక శ్రద్ధ కారణంగానే ఉత్తమ మార్కుల సాధనకు వీలైందని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

