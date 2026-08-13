స్థానిక జనాభా ప్రకారం బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు - ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించిన ప్రత్యేక కమిషన్
ప్రత్యేక కమిషన్ చేసిన కీలక ప్రతిపాదన -మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదనే సిఫార్సు - స్థానిక బీసీ జనాభా ఆధారంగా ఖరారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 9:48 AM IST
BC Reservations In State : విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక కమిషన్, స్థానిక సంస్థలలో వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ) రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయడానికి సంబంధించి కీలక ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ నివేదిక ప్రకారం మండల, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలలో స్థానిక బీసీ జనాభా ఆధారంగా రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించడంతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా వారి వారి జనాభాకు అనుపాతంలో కేటాయించేలా ఒక ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే : ప్రభుత్వం జనవరిలో ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయగా దాదాపు ఏడు నెలల పాటు సాగిన ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు ముగిసింది. ఈ కమిషన్ శుక్రవారం ప్రభుత్వానికి తన నివేదికను సమర్పించనుంది. సుప్రీంకోర్టు నిర్దేశించిన 50% పరిమితిని మొత్తం రిజర్వేషన్లు మించకుండా చూసుకుంటూనే బీసీలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలు ఈ నివేదికలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
బీసీ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయడానికి వెనుకబడిన తరగతుల జనాభాను నిర్ధారించడానికి కమిషన్ 'ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే' డేటాను ఉపయోగించుకుంది. అదనంగా గత స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో బీసీలు పొందిన రిజర్వేషన్ల వాటాకు సంబంధించి పంచాయతీ రాజ్, పురపాలక పరిపాలన శాఖల నుంచి సంవత్సరాల వారీగా వివరాలను సేకరించింది.
50 శాతం పరిమితి మించకుండా సీట్లు : సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ పదవులకు బీసీ రిజర్వేషన్లను నిర్ధారించడానికి మండలాన్ని యూనిట్గా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు మున్సిపల్ వార్డులు యూనిట్గా పనిచేస్తాయి. ఒక మండలంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలకు వారి జనాభాకు అనుపాతంలో సీట్లు కేటాయించిన తర్వాత, మిగిలిన సీట్లను మొత్తం 50% రిజర్వేషన్ పరిమితికి లోబడి స్థానిక బీసీ జనాభా ఆధారంగా కేటాయిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక మండలంలో 100 సర్పంచ్ పోస్టులు ఉండి జనాభా ఆధారంగా ఎస్సీ/ఎస్టీ వర్గాలకు 10 సీట్లు కేటాయిస్తే, 50% రిజర్వేషన్ పరిమితిని మించకుండా మిగిలిన 40 సీట్లను బీసీలకు కేటాయిస్తారని అర్థం చేసుకోవాలి. దీని ఫలితంగా బీసీలకు 40% రిజర్వేషన్ లభిస్తుంది. మున్సిపాలిటీలలోని బీసీ జనాభా ఆధారంగా కౌన్సిలర్ సీట్లకు కూడా ఇదే విధమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తారు.
ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీ సీట్లకు బీసీ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేయడానికి జిల్లాను యూనిట్గా పరిగణిస్తుండగా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ సీట్లకు రాష్ట్రాన్ని యూనిట్గా పరిగణిస్తారు. కార్పొరేటర్ సీట్లకు, మున్సిపల్ డివిజన్ యూనిట్గా పనిచేస్తుంది. అయితే, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్, కార్పొరేషన్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవులకు రాష్ట్రాన్ని యూనిట్గా పరిగణిస్తారు.
చట్టం చేసే నిర్ణయం : బీ.సీ. (BC) వర్గాలకు కల్పించే ప్రయోజనాలు పటిష్టంగా ఉండేలా సమర్థవంతంగా అమలు జరిగేలా చూసేందుకు చట్టాన్ని రూపొందించి అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేక కమిషన్ సమర్పించిన నివేదికను పరిశీలించడానికి మొదట ఒక మంత్రివర్గ ఉప-సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. మంత్రుల సిఫార్సులను ఆమోదించిన తర్వాత ఆ నివేదికకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతుంది. ఆ తదుపరి ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనను శాసనసభలో ప్రవేశపెడుతుంది.
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