ముగిసిన బీసీ బంద్ - హైదరాబాద్లో నడుస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులు
హైదరాబాద్లో కదం తొక్కిన బడుగు నాయకులు - స్థానిక సంస్థల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లే లక్ష్యంగా రోడెక్కిన బీసీ ఐకాస నేతలు - బంద్ సమయం ముగియడంతో యథాతథంగా బస్సు సర్వీసులు
Published : October 18, 2025 at 7:34 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 8:41 PM IST
BC Bandh in Hyderabad : హైదరాబాద్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం బంద్ ముగిసింది. బంద్ సమయం ముగియడంతో యథాతథంగా బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభమయ్యాయి. నగరంలోని అన్ని డిపోల నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు నడుస్తున్నాయి. నగరంలో యథాతథంగా మెట్రో రైలు సర్వీసులు కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే దుకాణాలు కూడా తెరవడంతో కొనుగోళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
హైదరాబాద్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం బంద్లో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ సహా అన్ని పార్టీల నాయకులు బంద్లో పాల్గొన్నారు. వ్యాపార సముదాయాలు, విద్యాసంస్థలు మూసివేసి స్వచ్ఛందంగా బంద్కు మద్దతు పలుకగా వేకువజాము నుంచే ఆర్టీసీ బస్సులు బస్ స్టేషన్లకే పరిమితమయ్యాయి. ప్రజా రవాణా స్తంభించింది. పలు చోట్ల బంద్ ఉద్రక్తతలకు దారితీసింది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు సాధించే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని రాజకీయ పార్టీలు స్పష్టం చేశాయి.
ట్యాంక్బండ్ వద్ద నిరసన తెలిపిన మంత్రులు : బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు సాధనే లక్ష్యంగా బడుగు నాయకులు రోడెక్కారు. పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు బంద్లో పాల్గొన్నారు. సికింద్రాబాద్ రేతి ఫైల్ బస్ స్టాండ్ వద్ద చేపట్టిన బంద్లో మంత్రి కొండా సురేఖ పాల్గొన్నారు. ట్యాంక్బండ్ అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి, సీతక్క, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ నిరసన తెలిపారు. ఎంజీబీఎస్ వద్ద జరిగిన నిరసనలో ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణమాదిగ, పలువురు బీసీ సంఘాల నేతలతో కలిసి మహేశ్ గౌడ్ ఆందోళన చేశారు. రిజర్వేషన్ల సాధనకు కాంగ్రెస్ కట్టుబడి ఉందని ఆయన తెలిపారు.
తమిళనాడు తరహాలో ఉద్యమిస్తేనే : బీజేపీ ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ జూబ్లీ బస్టాండ్ వద్ద బస్సులు బయటకు రాకుండా డిపో ఎదుట బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తమిళనాడు తరహాలో ఉద్యమిస్తే రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యపడుతుందని ఎంపీ ఈటల స్పష్టం చేశారు. అందకు ఏ పార్టీలు అడ్డుకోవని అన్నారు. కాగా రాష్ట్రంలో మద్దతు తెలుపుతున్న బీజేపీ కేంద్రంలో మోకాలొడ్డుతుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు.
"బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలు కావని సీఎం అసెంబ్లీలో చెప్పారు. అన్నీ తెలిసి కూడా బీసీలను సీఎం మోసం చేస్తున్నారు. తమిళనాడు ఒక్కటే నిజాయితీగా రిజర్వేషన్లు అమలు చేసింది. తమిళనాడు తరహాలో ఉద్యమిస్తే రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యపడుతుంది. కేసీఆర్ బీసీ కమిషన్ వేసినా నిజాయితీ లేనందున అమలు కాలేదు. స్థానిక సంస్థల్లోనే కాదు చట్టసభల్లోనూ రిజర్వేషన్లు వచ్చే వరకు పోరాటం."- ఈటల రాజేందర్, ఎంపీ
చలో దిల్లీ చేపట్టాలాలి : బీసీ సంఘాలు ఇచ్చిన బంద్ పిలుపునకు మద్దతుగా అన్ని పార్టీలూ ఆందోళనలో పాల్గొన్నాయి. బంద్ కారణంగా ఆర్టీసీ బస్సులు డిపోలకే పరిమితవ్వగా ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. హైదరాబాద్లో దాదాపుగా అన్ని విద్యాసంస్థలు, దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలంగాణ భవన్ నుంచి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. తమిళనాడులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి జయలలిత మాదిరిగా పోరాటం చేస్తేనే 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యమవుతుందని బీఆర్ఎస్ నేతలు కోరారు. రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం చలో దిల్లీ చేపట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.
పలు దుకాణాలపై రాళ్లు : బీసీ బంద్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తంగా మారింది. విద్యానగర్ నుంచి బీసీ జేఏసీ ఛైర్మన్ ఆర్ కృష్ణయ్య నేతృత్వంలో బీసీ సంఘాల నేతలు, కార్యకర్తలు నల్లకుంట మీదుగా బర్కత్పురా డిపోకు ర్యాలీగా వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో రహదారిలో తెరిచి ఉన్న వ్యాపార దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆందోళనకారులు డిమాండ్ చేశారు. పలు దుకాణాలపై రాళ్లు రువ్వారు. నల్లకుంట బజాజ్ షోరూం అద్దాలను పగలగొట్టారు. స్థానికంగా ఉన్న పెట్రోల్ బంకును మూసివేయాలని ఒత్తిడి చేశారు.
ఉద్యమం ఆగదు : బీసీ బంద్కు మద్దతుగా జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఖైరతాబాద్ చౌరస్తాలో నిరసన తెలిపారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ కలిసికట్టుగా బీసీ రిజర్వేషన్లను అడ్డుకుంటున్నాయని కవిత ఆరోపించారు. కోటా సాధించే వరకు ఉద్యమం ఆగదని స్పష్టం చేశారు. కవితతో పాటు ఆమె కుమారుడు నిరసనలో పాల్గొన్నారు.
"బీసీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో బీజేపీ వైఖరి దుర్మార్గం. 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తే బీసీ రిజర్వేషన్లు సాధ్యం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజీనామాలతోనే కేంద్రం దిగివచ్చింది. బీసీల కోసం బలమైన ఉద్యమాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది."- కల్వకుంట్ల కవిత, జాగృతి అధ్యక్షురాలు
