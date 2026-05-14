బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - 48 గంటల్లో ఏపీలో భారీ వర్షాలు
ఈనెల 16 నాటికి రాష్ట్రమంతా విస్తరించే రుతుపవనాలు - ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు - కోస్తా, రాయలసీమకు వాతావరణ హెచ్చరిక - అల్పపీడనం ఎఫెక్ట్ 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:10 AM IST
Rain Forecast for Coastal Andhra And Rayalaseema: నైరుతి బంగాళాఖాతం-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం సమీపంలో సుస్పష్ట అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాగల 48 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, యానాంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
నైరుతి బంగాళాఖాతం-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం వద్ద అల్పపీడనం కొనసాగుతోందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే ప్రాంతంలో సముద్ర మట్టానికి 5.9 కి.మీ ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కూడా కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు.
48 గంటల్లో ఈదురుగాలులు, వర్షాలు: అల్పపీడన ప్రభావంతో రాగల 48 గంటల్లో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ, యానాంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశముందని హెచ్చరించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు.
చురుగ్గా నైరుతి రుతుపవనాలు: నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రస్తుతం చురుగ్గా కదులుతున్నాయని, ఈ నెల 16 నాటికి దక్షిణ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ నికోబార్ దీవులను తాకే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీంతో వచ్చే వారం రోజులు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయని పేర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అప్రమత్తత అవసరం: అనిశ్చిత వాతావరణ పరిస్థితుల పట్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైన భద్రతా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ నిపుణులు సూచించారు. పంటలకు నివాస గృహాలకు సంభవించే నష్టాన్ని తగ్గించుకోవడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నెలకొన్న వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ప్రజలు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండలన్నారు. పంట, ఆస్థి నష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు జారీ చేసే సూచనలను కచ్చితంగా పాటించడం ఆవశ్యకమని అధికారులు నొక్కి చెప్పారు. గత కొన్ని రోజులుగా అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, వేడి తీవ్రత మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే.
