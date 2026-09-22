ఉత్తరాంధ్రపై వాయుగుండం పంజా - ఆ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు
పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం ఉత్తరాంధ్ర వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది విశాఖకు తూర్పున 290 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 230 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:26 PM IST
Rain Alert in North Andhra : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం ఉత్తరాంధ్ర వైపు వేగంగా దూసుకొస్తోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతూ రాబోయే 12 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడనుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఇది విశాఖకు తూర్పున 290 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 230 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. రేపు (బుధవారం) రాత్రి లేదా ఎల్లుండి తెల్లవారుజాము మధ్య విశాఖ-గోపాల్పూర్ మధ్య ఇది తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర తీరానికి భారీ వర్షాల ముప్పు పొంచి ఉంది.
ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ : వాయుగుండం ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాలకు అధికారులు 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేశారు. విశాఖ, అనకాపల్లి, అల్లూరి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. కాకినాడ, ఏలూరు, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. విశాఖ, గంగవరం, కళింగపట్నం పోర్టుల్లో మూడో నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలు, నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నం పోర్టులో ఒకటో నంబర్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సముద్రంలో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని, మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లొద్దని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది. నేడు, రేపు శ్రీకాకుళం నుంచి బాపట్ల వరకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
విద్యాసంస్థలకు సెలవు : వర్షాల తీవ్రత దృష్ట్యా విజయనగరం జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాఠశాలలకు డీఈవోలు రేపు (బుధవారం) సెలవు ప్రకటించారు. సోమవారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలకు గింజేరుగెడ్డ భారీగా వరద నీరు చేరింది. దీంతో చంద్రంపేట-వసంత రహదారిపై రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచించారు. మన్యం జిల్లా సాలూరు నియోజకవర్గం, గుమ్మలక్ష్మీపురం పరిధిలో వాగులు, గెడ్డలు పొంగుతున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నంలో గడిచిన మూడు గంటల్లోనే 6 సెం.మీ వర్షం కురిసింది. పలాస, రావివలస, సంతబొమ్మాళిలో 4 సెం.మీ చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది. కాకినాడ జిల్లా తుని, పిఠాపురం తదితర ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి.
అప్రమత్తమైన మంత్రులు : ప్రకృతి విపత్తు నేపథ్యంలో మంత్రులు అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా 24 గంటలూ కంట్రోల్ రూమ్లు అందుబాటులో ఉంచాలని హోంమంత్రి అనిత ఆదేశించారు. చెట్లు, పాత భవనాలు, భారీ హోర్డింగ్స్ కింద ప్రజలు ఉండరాదని సూచించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పరిస్థితిని సమీక్షించారు. నాగావళి, వంశధార, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదులకు వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. వర్షాల నేపథ్యంలో సాలూరు అధికారులకు మంత్రి సంధ్యారాణి పలు సూచనలు చేశారు. మన్యం జిల్లా కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ (89634 50347) ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ ప్రభాకర్రెడ్డి తెలిపారు.
గడిచిన 24 గంటల్లో వర్షపాతం వివరాలివే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో 12 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. కొత్తచెరువులో 9.8, గూడూరులో 9.2, మైలవరంలో 7.9, వీరఘట్టంలో 7.1, గోరంట్లలో 6.2, మదనపల్లెలో 5.8, బుట్టాయిగూడెంలో 5.6, ఉప్పలగుప్తంలో 5.5, కాట్రేనికోనలో 5.4, అయినవెల్లిలో 4.7, అల్లవరంలో 4.6, బెండమూర్లంకలో 4.1 సెం.మీ మేర వర్షపాతం నమోదైంది.
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