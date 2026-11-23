బంగాళాఖాతంలో మరో రెండు తుపాన్లు! - ఏపీతో పాటు ఒడిశా, తమిళనాడుకు ముప్పు
Bay Of Bengal Cyclone Threat ఇటీవలి రెండు తుపాన్లు రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. అక్టోబరు నెలాఖరులో అర్నబ్, నవంబరు 1న మురసు పెను ప్రభావం చూపాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:31 AM IST
ఇప్పటికే రెండు తుపాన్లు రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగల్చగా మరో రెండు తుపాన్ల ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ విభాగం అంచనా వేస్తోంది. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఈ నెలాఖరుకు బంగాళాఖాతంలో మరో తుపాను ఏర్పడే అవకాశముందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. డిసెంబరు మొదటి వారం తర్వాత మరో తుపాను ఏర్పడవచ్చని చెబుతున్నారు. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ఇంకొకటి(మూడో తుపాను) ఏర్పడినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని ఏయూ వాతావరణ విభాగాధిపతి ఆచార్య సీవీ నాయుడు తెలిపారు.
ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే : దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే అల్పపీడనాలు, వాయుగుండాలు ఏర్పడతాయని చెప్పారు. సముద్రంపై ఆవరించిన రుతుపవనాలు తేమను గ్రహించటంతో అల్పపీడనాలకు అవకాశముందన్నారు. ఇవి తుపాన్లుగా మారి ఏ దిశగా పయనిస్తాయనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని చెప్పారు. ఏపీతో పాటు ఒడిశా, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్కు ముప్పు తప్పదని పేర్కొన్నారు. తాజాగా మరో తుపాను ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయన్న అంచనాలతో తీరప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
వర్షాలతో వణికించిన మురసు : సూపర్ ఎల్నినో కారణంగా ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు వర్షాలు అంతంతమాత్రమే కురిశాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ను కరవు కమ్మేసింది. వర్షాభావంతో పంటల సాగు తగ్గిపోగా, భూగర్భ జలాలు అడుగంటి తాగునీటికీ ఎద్దడి తప్పకపోవచ్చన్న సంకేతాలు వచ్చాయి. అక్టోబరు 26-29 మధ్య అర్నబ్ తుపాన్ బాపట్ల నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు కుండపోత వర్షాలతో ముంచేసింది. యానాం సమీపంలో తీరం దాటిన ఈ తీవ్ర తుపానుతో వివిధ రంగాలకు సుమారు రూ.4,563 కోట్ల మేర నష్టం జరిగిందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. 16 జిల్లాల్లో 3.56 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిని, రూ.1,260 కోట్ల మేర పంటనష్టం వాటిల్లింది. ఇక, నవంబరు 3-7 వరకు అతిభారీ వర్షాలతో వణికించిన మురసు తుపాను 17 జిల్లాల్లో పెనుప్రభావం చూపింది. వివిధ రంగాలకు రూ.2,484 కోట్ల నష్టం చేసింది. 1.45 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు పాడై, రూ.1,200 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది.