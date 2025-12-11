ETV Bharat / state

విశాఖ తీరం ఆధారంగా ‘బే సిటీ’ - రేపు సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

40 చ.కి.మీ. పరిధిలో అభివృద్ధి దిశగా ప్రణాళిక - పర్యాటక ప్రాంతాల అనుసంధానం

Bay City in Visakhapatnam Connectivity of Tourist Areas
Bay City in Visakhapatnam Connectivity of Tourist Areas (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bay City in Visakhapatnam Connectivity of Tourist Areas: కూటమి ప్రభుత్వం టూరిజం రంగానికి పెద్దపీట వేస్తోంది. రాష్ట్రంలో పెద్దఎత్తున పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపడుతోంది. పర్యాటక వనరులైన సముద్ర తీరాలు, కొండ ప్రాంతాలు, నదీ తీరాలు, అటవీ ప్రాంతం, ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆలయాల దగ్గర నుంచీ పురాతమైన కట్టడాల వరకు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన ప్రకృతి వింతలున్న ప్రాంతాలతో పాటు వేర్వేరు చోట్ల విభిన్నమైన వాటికి మరింత గుర్తింపు తెచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.

ఈ క్రమంలోనే తాజాగా గమ్య నగరం అయిన విశాఖను ప్రపంచ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసేందుకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ నగరాల సరసన చేర్చేలా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇందుకు ఇక్కడి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోనుంది. వీటితోనే 'బే సిటీ'గా మార్చే దిశగా కసరత్తు సాగుతోంది. నీతిఆయోగ్‌ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ ఎకనామిక్‌ రీజియన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (VERDA) ఇందుకు ప్రణాళిక రచిస్తోంది. విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (VMRDA) కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 12న చర్చించనున్నారు.

ఆ ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేస్తూ:

  • విశాఖ తీరాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘బే సిటీ’ అభివృద్ధి చేస్తారు. నగర పరిధిలోని 40 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఇదంతా దాదాపుగా సాగర తీరానికి సమీపంలోనే ఉంది.
  • ప్రస్తుతం ఆర్‌కేబీచ్, రుషికొండ బీచ్‌లు పర్యాటకులతో రద్దీగా ఉంటున్నాయి. సందర్శకులు వీటి వద్దకే కాకుండా మిగిలిన ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా కొత్తగా 5 బీచ్‌లను అందుబాటులోకి తెస్తారు. పర్యాటక వసతులు మెరుగుపరచనున్నారు.
  • తొట్లకొండ, పావురాలకొండ, రుషికొండ, కైలాసగిరి, శిల్పారామం ప్రాంతాలను అనుసంధానిస్తూ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.
  • రుషికొండను జల క్రీడల హబ్‌గా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇక్కడ ఇప్పటికే రాష్ట్ర క్రీడా ప్రాథికార సంస్థతో కలిసి 2 ఎకరాల్లో జల విన్యాసాల కేంద్రం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు పూర్తి అయ్యాయి. ఇందులో కయాకింగ్, స్కూబా డైవింగ్, సర్ఫింగ్‌ వంటివి ఉంటాయి.

ఎక్కడెక్కడ ఎలా : దీనికి సంబంధించి 40 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో అభివృద్ధి దిశగా ప్రణాళిక రూపకల్పన చేస్తున్నారు. ఈ ప్రణాళికపై సీఎంకు వివరించేందుకు పూర్తిస్థాయి నివేదిక సిద్ధం అయింది. ఆ పరిధిలో నిర్మిత భవనాలు, ఖాళీ స్థలాలు, ప్రభుత్వ స్థలాలు, అక్కడ ఏ రకమైన నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, ఆ భూముల తాజా స్థితిని అందులో వివరించారు.

రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖ లెక్కల ప్రకారం మార్కెట్‌ విలువ ఆ ప్రాంతాల్లో ఎంత ఉందో పేర్కొన్నారు. ఎక్కడైనా వివాదాలు ఉంటే ఆ వివరాలు సైతం సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఎంత భూమి ఉంది, అక్కడ ఏ రకమైన కార్యకలాపాలు చేయొచ్చో అధికారులు పేర్కొన్నారు. తీరానికి చేరువగా నిర్మించే భవనాలు, నిర్మాణాల తీరు మార్చడం వంటి వాటి పైనా చర్చించనున్నారు.

టూరిస్టులకు "VMRDA బంపర్ ఆఫర్" - ఒక టికెట్​తో తొమ్మిది ప్రదేశాలు చూడొచ్చు!

విశాఖ అందాలు, తిరుపతి ఆలయాలు - డబుల్ డెక్కర్ బస్సులతో ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు

TAGGED:

VISAKHAPATNAM BAY CITY
విశాఖ బే సిటీ
BAY CITY TOURIST AREAS CONNECTIVITY
VIZAG BAY CITY
BAY CITY IN VISAKHAPATNAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.