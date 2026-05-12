మళ్లీ మొదటికొచ్చిన బతుకమ్మకుంట కథ - మే 29న తేలనున్న చెరువు యజమాని
హైడ్రాకు ప్రతిబంధకంగా మారిన న్యాయస్థానాల ఆదేశాలు - ఈ ఏడాది మార్చి17న హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఉత్తర్వులు జారీ - కోర్టు ఆదేశాలతో బోర్డులు, శిలాఫలకాలను తొలగించిన హైడ్రా
Published : May 12, 2026 at 8:04 AM IST
Bathukamma kunta In Hyderabad : హైదరాబాద్ అంబర్పేట బతుకమ్మ కుంట కథ మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ కుంటను హైడ్రా పునరుద్దరించి సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దగా, న్యాయస్థానాల ఆదేశాలు హైడ్రాకు ప్రతిబంధకంగా మారాయి. కోర్టు ఆదేశాలను పాటిస్తూ అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బోర్డులు, శిలాఫలకాలను తొలగించిన హైడ్రా, పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ప్లే జోన్, జిమ్ పరికరాలను ఒక్కొక్కటిగా తొలగిస్తోంది. దీంతో బతుకమ్మ కుంట పరిసరాల్లో నివసిస్తున్న పిల్లలు, పెద్దలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ తొలగింపును అడ్డుకున్నారు. మరోవైపు హైడ్రాకు, స్థానిక నాయకుడి మధ్య జరుగుతున్న న్యాయ పోరాటంలో బతుకమ్మ కుంటకు యజమాని ఎవరనేది మే 29న సుప్రీంకోర్టు తుది విచారణలో తేలనుంది.
హైదరాబాద్లో చెరువుల పునరుద్దరణలో భాగంగా హైడ్రా అభివృద్ది చేసిన తొలి చెరువు అంబర్పేట బతుకమ్మ కుంట మరోసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన అక్కడి కుంటను చెరువుగా గుర్తించి రూ.7 కోట్లతో 5 నెలల్లోనే హైడ్రా పునరుద్దరించింది. 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో చక్కటి ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని తీర్చిదిద్దింది. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు ప్లే జోన్, పెద్దలకు జిమ్ సహా పరిసరాలను సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు బతుకమ్మ కుంటను వి.హనుమంతరావు బతుకమ్మకుంటగా నామకరణం చేసింది.
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన స్థానిక నేత : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతేడాది సెప్టెంబర్ 27న బతుకమ్మ కుంటను ఘనంగా ప్రారంభించి హైడ్రాను అభినందించారు. సవ్యంగానే ఉందనుకున్న హైడ్రాకు అక్కడి స్థానిక నేత ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి అడ్డుపడ్డారు. హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన కుంట స్థలం తమదని, యాజమాన్య హక్కులు తనకే ఉన్నాయంటూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఏడాది కాలంగా ఆ కుంటపై న్యాయస్థానంలో పోరాటం చేస్తుండగా, ఈ ఏడాది మార్చి 17న హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
యజమాని ఎవరో తేలకుండా అక్కడ చేపట్టిన పార్కు, ఓపెన్ జిమ్, వాకింగ్ ట్రాక్ వంటి పనులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. యథాతథస్థితి ఉత్తర్వులను కాదని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ను కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడినట్లుగా నిర్ధారించింది. మూడు వారాల్లోగా అక్కడి నిర్మాణాలను తొలగించాలని ఆదేశించింది.
సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన హైడ్రా : హైకోర్టు ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ హైడ్రా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. శాటిలైట్, గూగుల్ మ్యాప్స్, రెవెన్యూ, నీటి పారుదల శాఖ, జీహెచ్ఎంసీ రికార్డుల ఆధారంగా అక్కడి కుంట ముమ్మాటికీ చెరువేనని, చెరువు భూములపై ఎవరికి అధికారం లేదని వాధించింది. హైడ్రా వాదనలను ఏకీభవించని సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించింది. హైడ్రా నియంత్రణలో కుంట ఉన్నట్లు తెలిపే బోర్డులు, పేరు, శిలాఫలకాలను తక్షణమే తొలగించాలని ఆదేశించడంతో ఆ దిశగా ఒక్కొక్కటిగా చర్యలు చేపట్టింది.
తొలగింపు చర్యలను అడ్డుకున్న పెద్దలు, పిల్లలు : ప్లే జోన్ తొలగింపును అడ్డుకున్న అక్కడి పెద్దలు, చిన్నారులు అధికారుల తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. బతుకమ్మ కుంట తొలగింపు చర్య సమంజసం కాదని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రోజుకు సుమారు వెయ్యి మందికి పైగా పెద్దలు, చిన్నారులు బతుకమ్మ కుంట పరిసరాల్లో ఉదయం, సాయంత్రం సేద తీరుతున్నారు. వారాంతాల్లో వారి సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలు ఆడుకోవడం, పెద్దలు వాకింగ్, వ్యాయామాలు చేయడం చేస్తుంటారు. డంపింగ్ వ్యర్థాలతో దుర్గందంగా మారిన కుంటను హైడ్రా గుర్తించి అభివృద్ధి చేస్తే, ఇప్పుడు తొలగిస్తామని చెప్పడం అన్యాయమంటున్నారు.
తుది విచారణలో తేలనున్న యజమాని : మరోవైపు బతుకమ్మకుంట స్థలం కోర్టు వివాదంలో ఉండగా, హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించడాన్ని ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. అఖిల భారత సర్వీసు నియమావళి 1968 ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో పాటు కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శికి ఫిర్యాదు చేశారు. న్యాయపరమైన విచారణలో విషయాలను బయటపెట్టిన రంగనాథ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బతుకమ్మకుంట తనదని రుజువు చేసే ఆధారాలు, గూగుల్ మ్యాప్స్ను ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి బయటపెట్టారు. హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, అంబర్పేట బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గ ఇంఛార్జి ఎడ్ల సుధాకర్ మధ్య న్యాయస్థానంలో జరుగుతున్న పోరాటంలో మే 29న జరిగే తుది విచారణలో బతుకమ్మకుంటకు యజమాని ఎవరనేది తేలనుంది.
