ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌ సాంకేతికత - విద్యుత్​ను దాచుకోవచ్చు అవసరంలో వాడుకోవచ్చు

రాష్ట్రంలో 1000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టులు - ఏడు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు - పీక్‌ సమయంలో తక్కువ ధరకు విద్యుత్‌

Battery Storage Projects in Andhra Pradesh
Battery Storage Projects in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Battery Storage Projects in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్‌ విద్యుత్‌ సాంకేతికత వినియోగంలోకి రాబోతోంది. 2,000 మెగావాట్‌ అవర్‌ (1000 మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న యూనిట్ల ద్వారా ఉదయం, సాయంత్రం రెండు గంటల చొప్పున విద్యుత్‌ నిల్వ) బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ఇంధన శాఖ టెండర్లు ఖరారు చేసింది. మెగావాట్‌కు నెలకు సగటున రూ.1,58,575 చొప్పున అతి తక్కువ రేటును గుత్తేదారులు కోట్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఏడు ప్రాంతాల్లో వీటి ఏర్పాటుకు ఆ శాఖ ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నిల్వ చేసిన విద్యుత్‌ 12 ఏళ్ల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో యూనిట్‌ విద్యుత్‌ రూ.4.38కే లభిస్తుంది. సుమారుగా ఏడాది కాలంలో ఇవి అందుబాటులోకి రావచ్చని అంచనా.

నిల్వ చేసే విద్యుత్‌ ద్వారా రూ.910 కోట్లు ఆదా : రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే ప్రాజెక్టుల ద్వారా 12 ఏళ్ల పాటు సేవలు అందుతాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వీటి ద్వారా 95 శాతం విద్యుత్‌ నిల్వ సామర్థ్యం అందుబాటులో ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. యూనిట్‌ విద్యుత్‌ నిల్వకు సగటున రూ. 1.68 చొప్పున ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు లెక్కలు తేల్చారు. నేషనల్‌ హైడ్రో పవర్‌ కార్పొరేషన్‌ నిర్వహించే బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టుల ద్వారా యూనిట్‌ విద్యుత్‌ నిల్వకు రూ. 2.15 చొప్పున ఖర్చు అవుతోందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసే 1,000 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టులో నిల్వ చేసే విద్యుత్‌ ద్వారా రూ.910 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు లెక్కలు వేశారు.

పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో వినియోగం ఇలా : పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్‌లో రూ.10 చొప్పున డిస్కంలు కొంటున్నాయి. దీనివల్ల కొనుగోలు వ్యయం పెరిగి వినియోగదారులపై ట్రూఅప్‌ భారం పడుతోంది. బ్యాటరీ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుతో విద్యుత్‌ కొనుగోలు వ్యయం భారీగా తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఉదయం పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో రెండు గంటలు, సాయంత్రం పీక్‌ డిమాండ్‌ వేళల్లో రెండు గంటల చొప్పున బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ విద్యుత్‌ వినియోగించుకోవాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

పీక్‌ డిమాండ్‌ సమయంలో యూనిట్‌ విద్యుత్‌ రూ.4.38 ధరకు అందుబాటులోకి వస్తుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. బ్యాటరీ స్టోరేజ్‌ ప్రాజెక్టులకు యూనిట్‌కు చెల్లించే స్థిర ఛార్జీలు రూ.1.68, యూనిట్‌ విద్యుత్‌ కొనుగోలుకు రూ.2.70 చొప్పున (మైలవరం సౌర ప్రాజెక్టు ద్వారా యూనిట్‌ రూ.2.70 చొప్పున అందుతుంది) డిస్కంలు చెల్లిస్తాయి.

ఏపీలో వెయ్యి మెగావాట్ల నిల్వ సామర్థ్యం : రాష్ట్ర విద్యుత్‌ రంగంలో కొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి రానుంది. ఇప్పటివరకు సౌర, పవన, పంప్డ్‌ స్టోరేజి విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు మాత్రమే ఉండగా ఇకపై బ్యాటరీ స్టోరేజి విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులూ ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఏపీలో వెయ్యి మెగావాట్ల నిల్వ సామర్థ్యంతో వాటిని నెలకొల్పేందుకు కేంద్రం అనుమతించింది. రాష్ట్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా నాలుగుచోట్ల ఆయా ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వయబులిటి గ్యాప్‌ ఫండ్‌ అందించనుండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్​పై యూనిట్‌ వ్యయం కూడా తగ్గనున్నట్లు గతంలోనే అధికారులు తెలిపిన సంగతి విదితమే.కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే వయబులిటి గ్యాప్‌ ఫండ్‌ వల్ల యూనిట్‌కు 70 పైసల భారం తగ్గనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుతో అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

ఓర్వకల్లులో సాలిడ్‌ స్టేట్‌ బ్యాటరీ పరిశ్రమ - రాష్ట్రంలో నాలుగైదేళ్లలో రూ.82 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు

విద్యుత్‌ రంగంలో నూతన సాంకేతికత - ఏపీలో త్వరలోనే బ్యాటరీ స్టోరేజి విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు

TAGGED:

BATTERY ENERGY STORAGE IN AP
BATTERY STORAGE POWER PROJECTS AP
BATTERY STORAGE PROJECTS IN AP
POWER PROJECTS IN AP
BATTERY STORAGE PROJECTS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.