అత్తాపూర్లో 'దాండియా నైట్' - ఆటపాటలతో సందడి చేసిన మహిళలు, చిన్నారులు
Dandiya Night Celebrations in Hyd : తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను చాటిచెప్పే బతుకమ్మ వేడుకలను హైదరాబాద్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. అత్తాపూర్లోని థీమ్ ఇంపీరియల్ రెసిడెన్స్లో బతుకమ్మ, దాండియా, దసరా వేడుకల్లో సందడి చేశారు.
Published : October 20, 2026 at 10:17 AM IST
Dandiya Night Celebrations in Hyd : తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక బతుకమ్మ పండుగ. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చి ఆడపడుచులంతా ఒక్కచోట చేరి ఆటపాటలతో సంబురాలు చేసుకొనే వేడుక ఇది. మరోవైపు దాండియా నృత్యాలతో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
అత్తాపూర్లో బతుకమ్మ, దాండియా వేడుకలు
హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లోని థీమ్ ఇంపీరియల్ రెసిడెన్స్లో మహిళలు, చిన్నారులు సంప్రదాయ బతుకమ్మ సంబరాలతోపాటు దాండియా నృత్యాలతో సందడి చేశారు. 300 మందికి పైగా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ రెసిడెన్స్లో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారంతా ఒక్కచోట ఉండటంతో అన్ని పండగలను అందరూ కలిసి ఆనందంగా నిర్వహించుకుంటారు. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు వారి కుటుంబ సభ్యులతోపాటు సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి పాల్గొన్నారు. చిన్నా పెద్దా అంతా కలిసి దాండియా నృత్యాలు చేశారు. దీంతో అక్కడ పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
థీమ్ ఇంపీరియల్ రెసిడెన్స్ మహిళల ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. బతుకమ్మ చుట్టూ చేరిన మహిళలు సంప్రదాయ పాటలు పాడుతూ ఉత్సాహంగా సంబురాలు చేసుకున్నారు. చిన్నారులు సైతం ఈ వేడుకల్లో పాల్గొని సందడి చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగు వారంతా కలిసి వేడుకలా జరిపారు. ఇలాంటి పండుగలను సమష్టిగా నిర్వహించడం ద్వారా సంప్రదాయాలను తర్వాత తరాలకు పరిచయం చేసే అవకాశం కలుగుతుందని వారంతా తెలిపారు.
300 మందికి పైగా పాల్గొన్న మహిళలు
సంప్రదాయానికి ఆధునిక వేడుకల హంగులు తోడవడంతో కార్యక్రమం మరింత సందడిగా సాగింది. రంగురంగుల సంప్రదాయ దుస్తుల్లో మహిళలు దాండియా ఆడుతూ సందడి చేశారు. సంగీతానికి అనుగుణంగా స్టెప్పులు వేస్తూ ఒకరితో ఒకరు కలిసిమెలిసి నృత్యాలు చేశారు. మహిళలు, చిన్నారులు, అతిథులు కలిపి 300 మందికి పైగా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ నవరాత్రి సంబురాలను ఆస్వాదించారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా దాండియా నృత్యాలు
బతుకమ్మ, దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించిన సంబురాల అనంతరం దాండియా నృత్యాలు వేడుకలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ కార్యక్రమం మహిళల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, చిన్నారులతో కలిసి పాల్గొన్న వారంతా వేడుకల్లో ఆనందంగా గడిపారు.