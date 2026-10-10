9 రోజులు కాదు నెల పాటు వేడుకలు - బతుకమ్మ అక్కడ కాస్త భిన్నం
Bathukamma Celebrations Adilabad : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నేటి నుంచి బతుకమ్మ సంబురాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే మహారాష్ట్ర సరిహద్దు జిల్లా అయిన ఆదిలాబాద్లో ప్రజలు పండుగను కాస్త భిన్నంగా జరుపుకుంటారు.
Published : October 10, 2026 at 2:43 PM IST
Bathukamma Celebrations Adilabad : తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా బతుకమ్మ పండుగ నిలిస్తుంది. ప్రకృతిలో పువ్వు, మొగ్గ, చెట్టూచేమ ఇలా అన్నింటినీ పూజించడం మన సంప్రదాయం. రోజుకో ప్రత్యేకతతో, తీరొక్క పూలతో ఆకట్టుకుంటూ ఆటపాటలతో మహిళలంతా కలిసికట్టుగా పండుగ సంబురాలను జరుపుకుంటారు. మెట్టి నుంచి పుట్టింటికి చేరుకున్న ఆడ బిడ్డలు గౌరమ్మను పూజిస్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ సంబురాలు ఎంగిలి పూలతో ప్రారంభమై సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తాయి. పేద, ధనిక అనే తారతమ్యం లేకుండా మహిళలంతా కలిసి ఆనందోత్సాహాలతో సంబురాలు జరుపుకుంటారు. అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించే బతుకమ్మ పండుగ సంబురాలు కాస్త భిన్నంగా ఉంటాయి.
మెట్టినింటి నుంచి పుట్టింటికి
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బతుకమ్మ సంబురాలు మొదలయ్యాయంటే చాలు పెళ్లి చేసుకుని అత్తవారి ఇంటికి వెళ్లిన స్త్రీలంతా తమ పిల్లాపాపలతో కుటుంబ సమేతంగా పుట్టింటికి చేరుకుంటారు. దాదాపుగా నెల రోజుల పాటు కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఆటపాటలతో ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. ఏ పండుగ వచ్చినా పుట్టినింటికే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అనేక తరాలుగా ఇదే ఆచారం కొనసాగుతూ వస్తోంది. చాలా మంది పుట్టింటిలోనే పండుగను జరుపుకుంటారు. జిల్లాలో నెల రోజుల పాటు పండుగ జరుగుతుండటంతో పుట్టింటికి చేరుకొని అక్కడే కొద్ది రోజులు ఉండి తనివితీరా తమ చిన్ననాటి స్నేహితురాళ్లతో ఆడిపాడతారు.
కాస్త భిన్నంగా పండుగ
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గతం నుంచే భిన్న సంస్కృతి ఉంది. ఈ జిల్లా మహారాష్ట్రకు సరిహద్దుగా ఉండటంతో ఇతర ప్రాంతాలతో పోల్చి చూస్తే ఇక్కడ ప్రజలు పండుగను కాస్త భిన్నంగా జరుపుతారు. మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలో ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద చిన్న గుంత తవ్వుతారు. తర్వాత దాని చుట్టూ గద్దెలు కట్టి వాటిపై బొడ్డెమ్మలను పేర్చి తొమ్మిది రోజుల పాటు పాటలు పాడుతూ ఆటలు ఆడతారు. దసరా కంటే ఒక రోజు ముందుగా లేదా దసరా మరుసటి రోజున ఊరిలోని మహిళలందరూ కలిసి రకరకాల పూలతో బతుకమ్మలను పేర్చుతారు. ఆపై పండుగకు ముగింపు పలుకుతారు. అయితే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మాత్రం దసరా పండుగ ముగిసిన పక్షం రోజుల్లో వీలును చూసుకొని చివరి రోజును నిర్ణయిస్తారు. అదే రోజున ముగింపు పలుకుతారు.
బావి తవ్వి, పువ్వులు పేర్చి
పల్లె, పట్టణం అని తేడా లేకుండా ప్రధాన కూడళ్లలో విశాల ఆవరణలు కలిగిన ఇంటి వారి వద్ద ఓ పెద్ద గుంత తవ్వుతారు. దానిలో నుంచి తీసిన మట్టిని వినియోగించి చుట్టూ గద్దెలు పేర్చుతారు. అందులో గంగా, గౌరీల రెండు పెద్ద గద్దెలను తయారు చేస్తారు. మిగిలినవి అవసరానికి తగ్గట్టు గద్దెలను తయారు చేసుకుంటారు. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మొదటి రోజున బాజాభజంత్రీల మధ్య యెంపల్ల చెట్టును పొలం నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ గుంతలో నాటుతారు. రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో గద్దెలపై చిన్నపాటి బతుకమ్మలను పేరుస్తారు.
ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి
రాత్రి సమయంలో అందరూ కలిసి పాటలు పాడి, ఆటలు ఆడుతూ సందడి చేస్తారు. దసరా పండుగ రోజున చిన్న సద్దుల బతుకమ్మగా భావిస్తారు. ఆ రోజున బతుకమ్మలను అందంగా అలంకరించి గద్దెపై పేర్చి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. బతుకమ్మ వద్ద రోజుకో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. పెద్దలతో పాటు చిన్నారులూ ఆటలు ఆడుతూ, పాటలు పాడుతూ, కోలాట నృత్యాలు చేస్తూ ఆకట్టుకుంటారు.
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