దసరాకే కాదు - దీపావళి తర్వాతా బతుకమ్మ వేడుకలు - ఆ ఊరిలో 200 ఏళ్లుగా ప్రత్యేక ఆచారం
Seethampet Diwali Bathukamma Festival : దసరా తర్వాత బతుకమ్మ వేడుకలు ఎక్కడైనా చూశారా? హనుమకొండ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో దీపావళి తర్వాత పూల పండుగ చేసుకునే ఆచారం 200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది.
Published : November 14, 2026 at 9:01 AM IST
దసరా వేళ బతుకమ్మ పాటలతో మారుమోగే తెలంగాణలో దీపావళి తర్వాత కూడా పూల పండుగ జరిగే ఊరు ఉందంటే ఆశ్చర్యమే. హనుమకొండ జిల్లా హసన్పర్తి మండలం సీతంపేటలో నేతకాని సామాజికవర్గం దాదాపు 200 ఏళ్లుగా ఈ ప్రత్యేక వేడుకను కొనసాగిస్తోంది. దసరా సమయంలో అందరితో కలిసి బతుకమ్మ చేసుకునే ఈ గ్రామస్థులు, దీపావళి తర్వాత మరోసారి మరో 3 రోజుల పాటు ఉత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఈ వేడుకల్లో జోడెడ్ల ప్రతిమల పూజ, ఊరేగింపు, బతుకమ్మ సంబురాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. తరాలు మారినా తమ పూర్వీకుల ఆచారం కొనసాగిస్తున్న ఈ గ్రామం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
దీపావళితో ఉత్సవాలకు శ్రీకారం
దీపావళి రోజున ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. తొలిరోజు పురుషులు మాత్రమే గ్రామ చెరువు నుంచి మట్టిని సేకరిస్తారు. ఆ మట్టితో జోడెడ్ల ప్రతిమలు తయారు చేసి, రంగులు అద్ది అందంగా అలంకరిస్తారు. సాయంత్రం కేదారేశ్వర స్వామి వ్రతం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ప్రతిమలను ప్రత్యేక గదిలో ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తారు. ఈ ఆచారం వెనక పాడిపంటలు, కుటుంబ సౌభాగ్యం కలగాలన్న ఆకాంక్ష ఉందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
జోడెడ్ల ప్రతిమలకు ఊరేగింపు
రెండో రోజు ప్రతిమలను ఊరేగింపుగా స్థానిక చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్తారు. భక్తి పాటలు, కోలాటాల నడుమ సాగిన ప్రదర్శన తర్వాత వాటిని నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. వ్యవసాయ జీవనంలో ఎడ్లకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని గుర్తు చేసేలా ఈ పూజలు కొనసాగుతాయి. మూడో రోజు మహిళలు రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మలను సిద్ధం చేస్తారు.
బతుకమ్మ ప్రదర్శనలో పురుషులు
సాయంత్రం పాటలు పాడుతూ, ఆటలాడుతూ ఊరేగింపుగా చెరువు గట్టుకు చేరుకుంటారు. ఇక్కడ మరో ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది. మహిళలతో పాటు పురుషులు కూడా బతుకమ్మలను తలపై మోస్తూ ప్రదర్శనలో పాల్గొంటారు. అనంతరం బతుకమ్మలను చెరువులో నిమజ్జనం చేసి, ఇళ్లకు చేరుకుంటారు. చివరకు వ్రతంతో ఉత్సవాలు ముగుస్తాయి.
"దీపావళి నోములు, బతుకమ్మ, ఎడ్లు మాకు పూర్వీకులు ఇచ్చిన సంప్రదాయం. ఈ ఉత్సవాలు 3 రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తాం. మొదటి రోజు పోచమ్మ బోనం తీస్తాం. రెండో రోజు చెరువులో మట్టి తీసుకువచ్చి ఎడ్ల ప్రమిదలు తయారు చేస్తాం. మూడో రోజు అడవికి వెళ్లి బంతి పూలు తీసుకొచ్చి బతుకమ్మ ఆడి అనంతరం నిమజ్జనం చేస్తాం. నోములతో పాటు బతుకమ్మ జరుపుకోవడం మాకు చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. - గ్రామస్థులు
తరాలను కలిపే సంప్రదాయం
ఉపాధి, ఉద్యోగాల కోసం ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన నేతకాని కుటుంబాలు ఈ వేడుక కోసం స్వగ్రామానికి చేరుకుంటాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి పాల్గొని పూర్వీకుల ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తాయి. కరోనా సమయంలోనూ ఉత్సవాలు నిర్వహించినట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. ఆధునిక జీవన శైలి పెరుగుతున్నా, సంప్రదాయాన్ని భావితరాలకు అందించాలన్న సంకల్పంతో ఈ వేడుకను కొనసాగిస్తున్నామంటున్నారు. ఏడాదికి రెండుసార్లు బతుకమ్మ జరుపుకునే ఈ గ్రామంలో దీపావళి తర్వాతి సంబురాలు ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలుస్తున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో బతుకమ్మ దసరాకు ముందు ముగుస్తుంది. కానీ సీతంపేటలో మాత్రం దీపావళి తర్వాతా పూల సంబురాలు మొదలవడంతో ప్రత్యేక గుర్తింపుగా మారింది. ఒకే వేడుకలో మట్టి ప్రతిమల పూజ, జోడెడ్ల ఊరేగింపు, బతుకమ్మ ఆటపాటలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. పురుషులు, మహిళలు కలిసి పాల్గొనడం వల్ల కుటుంబాల మధ్య అనుబంధం మరింత బలపడుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇదే ఈ వేడుక ప్రత్యేకత అని వివరిస్తున్నారు.
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