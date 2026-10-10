పూల పండుగ వచ్చేసింది - నేటి నుంచి 9 రోజుల పాటు ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు
Bathukamma Festival Celebrations 2026 : రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి ఈ నెల 18 వరకు బతుకమ్మ పండుగ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.
Published : October 10, 2026 at 10:00 AM IST
Bathukamma festival Celebrations 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ పండుగ ఇవాళ్టి (శనివారం) నుంచి ప్రారంభం కానుంది. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 18వ తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు వాడవాడలా వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. దీంతో సెక్రటేరియట్, లోక్భవన్, అసెంబ్లీ సహా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాల్లోనూ సందడి నెలకొంది. ఆడబిడ్డలు పలు రకాల పూలతో ఇంటింటా బతుకమ్మను అందంగా పేర్చి పసుపు, కుంకుమలతో గౌరమ్మను చేసి అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు.
వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయాల ప్రాంగణాలు, గ్రామాల జంక్షన్లు, వేదికల వద్దకు అందరూ ఊరేగింపుగా వెళ్లి బతుకమ్మ పండుగను ఆటపాటలతో ఆనందంగా నిర్వహిస్తారు. చెరువులు, ఇతర జల వనరుల్లో రాత్రిపూట భక్తితో వాటిని నిమజ్జనం చేస్తారు. 9 రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో మొదటి రోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ, రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ, ముద్దపప్పు, నానేబియ్యం, అట్ల, అలిగిన, వేపకాయ బతుకమ్మ, వెన్నముద్దల బతుకమ్మల ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుగుతాయి. చివరి రోజు సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ప్రతిబింబించే విధంగా తెలంగాణ సర్కారు ఈసారి ప్రత్యేక లోగోను కూడా రూపొందిస్తుంది. డిసెంబర్లో జరగనున్న తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్కు సంబంధించిన ముద్రను అందులో చేర్చనున్నారు.
బతుకమ్మ పండుగకు ఏర్పాట్లు షురూ!
బతుకమ్మ పండుగ నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే పురపాలక, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించే చోట తాగునీరు, విద్యుత్, శానిటేషన్ సౌకర్యాల కల్పనలో నిమగ్నమయ్యాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు టూరిస్ట్ స్పాట్లు, ప్రముఖ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ ఉత్సవాల సందడి నెలకొంటుంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని రవీంద్రభారతిలోనూ 9 రోజుల పాటు ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు విమలక్క ఆధ్వర్యంలో శనివారం 'బహుజన బతుకమ్మ ఉత్సవాలు' ఉస్మానియా వర్సిటీలో ప్రారంభమై తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతాయి.
పండుగను అత్యంత వైభవంగా జరుపుకోవాలి
బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా ప్రజలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలను తెలిపారు. అంతా కలిసి ఈ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలన్నారు. పలు రకాల పూలతో గౌరమ్మను పూజించడమనేది తెలంగాణ ప్రత్యేకత అని పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ ప్రజల సామూహిక జీవన విధానానికి, కష్టసుఖాలు పంచుకునే ఐక్యతకు ఈ పండుగ నిలువెత్తు నిదర్శనమన్నారు.
సాంస్కృతిక వైభవం - బతుకమ్మ పండుగ
బతుకమ్మ పండుగ ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహిళల ఆత్మ గౌరవాన్ని చాటే పండుగ ఇదన్నారు. దేశంలోని అన్ని పండుగల కన్నా బతుకమ్మ పండుగ ప్రత్యేకమంటూ ట్వీట్ చేశారు. పుష్పాలనే దేవతగా కొలుస్తూ, ప్రకృతిని ఆరాధించే తెలంగాణ ఆడబిడ్డల బతుకమ్మ పండుగ దేశంలోని అన్ని సంప్రదాయ పండుగల్లో విభిన్నమైనదన్నారు.
సద్దుల బతుకమ్మ ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు
భాగ్యనగరంలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 18వ తేదీన సాయంత్రం సెక్రటేరియట్కు ఎదురుగా ఉన్న అమరవీరుల స్మారక కేంద్రం నుంచి భారీ సంఖ్యలో మహిళలు బతుకమ్మలతో శోభాయాత్రగా బయలుదేరి, ట్యాంక్బండ్ పైకి చేరుకుని అక్కడ ఏర్పాటు చేసే ప్రత్యేక వేదిక వద్ద వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. కళాకారులు తమ కళారూపాలతో ర్యాలీగా వస్తారు.
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