2 నుంచి 5 తరగతుల పిల్లలకు యాప్లో పరీక్ష - అభ్యసన సామర్థ్యాలకు బేస్లైన్ టెస్ట్
దేశంలోనే తొలిసారి తెలంగాణలో నిర్వహణ - పిల్లల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలు తెలుసుకునేందుకు మూడు పరీక్షలు - ప్రశ్నపత్రాలను రూపొందించిన ఎస్సీఈఆర్టీ అధికారులు - హైదరాబాద్ జిల్లాలో ప్రారంభమైన కార్యక్రమం
Published : July 2, 2026 at 10:29 AM IST
Children Learning Abilities in Telangana : తరగతులకు తగినట్లుగా అభ్యసన సామర్థ్యాలను పెంచాలన్న లక్ష్యంగా తెలంగాణ పాఠశాల విద్యాశాఖ ఈసారి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11.90 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మొబైల్ యాప్ ద్వారా బేస్లైన్ పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది. ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ(ఎఫ్ఎల్ఎన్) కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండు నుంచి ఐదో తరగతుల విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో(సర్వే) పాల్గొంటున్నారు. ఈ పరీక్షలు బుధవారం ప్రారంభంకాగా ఈ నెల 29 వరకు 33 జిల్లాల్లో జరగనున్నాయి.
అభ్యసన సామర్థ్యాలు ఎలా ఉన్నాయనే : పిల్లల్లో అభ్యసన సామర్థ్యాలు మెరుగుపడ్డాయో లేదో తెలుసుకునేందుకు విద్యా సంవత్సరం మొత్తం మీద మూడు టెస్టులను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో పిల్లల పరిస్థితి అంచనా వేసేందుకు బేస్లైన్ టెస్ట్, నవంబరులో మిడ్లైన్ టెస్ట్, విద్యా సంవత్సరం ముగిసే ముందు మార్చిలో ఎండ్లైన్ టెస్ట్లను పెడతారు. ఒక తరగతిలోకి ప్రవేశించడానికి ఆ విద్యార్థికి కనీస విద్యా సామర్థ్యాలు ఉన్నాయో? లేవా? అనే అంశాలను వాటి ద్వారా తెలుసుకుంటారు.
యాప్లో కొత్త మాడ్యూల్ చేర్చి : బేస్లైన్ టెస్ట్ను బుధవారం హైదరాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా మొదలైంది. గతంలో పెన్ను, పేపర్ విధానంలో జరపగా ఆ ఫలితాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడానికి తీవ్ర జాప్యం అయ్యేది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్లో కొత్త మాడ్యుల్ను చేర్చి దాని ద్వారా ఈ తరహా పరీక్షలు జరుపుతున్నారు. ఇలా యాప్ ద్వారా పరీక్షలు జరపడం దేశంలో ఇదే తొలిసారని ఎస్సీఈఆర్టీ(స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్) అధికారులు తెలిపారు. ప్రశ్నపత్రాలను ఎస్సీఈఆర్టీనే స్వయంగా రూపొందించింది.
టీచర్లు పిలిచి పరిశీలించి నమోదు చేస్తారు : టీచర్లు ఒక్కో విద్యార్థిని పిలిచి ఫోన్లో తెలుగు, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్ ప్రశ్నలను చూపిస్తారు. ఒక్కో విద్యార్థికి గంట సమయం కేటాయిస్తారు. ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ సరిగా చదవడం, ఒక చిత్రం ఇచ్చి దాని ద్వారా ఐదు పదాలు రాయడం, నిమిషంలో 25 ఆంగ్ల పదాలను ధారాళంగా చదవడం, వాక్యాలు చదవడం లాంటివి ఈ టెస్టులో ఉంటాయి. ఇలా తరగతిని బట్టి ప్రశ్నలను ఇస్తారు. విద్యార్థులు వాటికి సమాధానాలు చెబితే టీచర్లు వెంటనే యాప్లో నమోదు చేస్తారు. ప్రతి జిల్లాలో రెండు రోజులపాటు ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారని, ఆ రెండు రోజుల్లో రాని విద్యార్థులకు అదే పాఠశాలలో మరో రోజు జరుపనున్నట్లు ఎస్సీఈఆర్టీ డైరెక్టర్ జి.రమేష్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో కూడా నిర్వహిస్తామని, దాన్ని వచ్చే నెలలో జరపాలని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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