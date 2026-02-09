ETV Bharat / state

ఎన్నికల్లో వేసే ఓటు 5 రకాలు - మీరు వేస్తున్నది ఏ రకమో మీకు తెలుసా?

ఓటు వినియోగించుకొనే పద్ధతులు ఐదు రకాలు - ప్రచారం కోసం అభ్యర్థులు చేసే ఖర్చులకు ఎన్నికల సంఘం రేట్ల నిర్ణయం - ఈ ఇంట్రస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగగా, మరికొన్ని గంటల్లో పురపాలక ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరగనుంది. అయితే ఎలక్షన్స్​ ఏవైనా ఓటు మాత్రం ఒక్కటే. కానీ మీరు ఓటు వినియోగించుకొనే పద్ధతులను అనుసరించి అవి ఐదు రకాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే?

  • ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనే ఉద్యోగులు ముందుగానే వేసే ఓటును 'పోస్టల్​ బ్యాలెట్'​గా పిలుస్తారు.
  • పోలింగ్​ రోజు వేసే ఓటును సాధారణ ఓటు అంటారు.
  • నగరానికి దూరంగా ఉండి, పోలింగ్​ రోజున రాలేకపోయిన సైనికులు తదితరులు వేసే ఓటును 'సర్వీస్ ఓటు' అంటారు.
  • ప్రత్యక్షంగా పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటేయలేని సిబ్బంది స్పెషల్​ పర్మిషన్​ తీసుకుని, తమకు బదులుగా వేరొకరితో ఓటు వేయించడాన్ని 'ప్రాక్సీ ఓటు' అంటారు.
  • ఓటరును పోలింగ్​ ఏజెంట్​ సవాల్ చేసిన సమయంలో ఓటరు ఓటు వేయడానికి ముందు నిర్ధారించి వేసే దాన్ని 'ఛాలెంజ్​ ఓటు' అంటారు.
  • మీరు పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకునే సమయానికి వేరొకరు మీ ఓటును అప్పటికే వేసి ఉంటే, మీరు మళ్లీ వేసే ఓటును 'టెండర్ ఓటు' అంటారు. దీనిని బ్యాలెట్ పెట్టెలో వేయకుండా, ఎన్నికల అధికారి వద్ద ఒక ప్రత్యేక కవరులో ఉంచుతారు. ఈ ఓటును ఓట్ల లెక్కింపు రోజున పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

పురపాలికల్లో రూ.లక్ష, నగరపాలికల్లో రూ.1.5 లక్షలు : నగర మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం కోసం అభ్యర్థులు చేసే ఖర్చులకు ఎన్నికల సంఘం ఓ రేటును నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాల పాలనాధికారులు మున్సిపల్​, పట్టణ పాలక కమిషనర్లకు వివరాలు పంపించారు. వీటిని అభ్యర్థులకు సరఫరా చేసి ధరల పట్టిక ప్రకారంగానే ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ప్రచారంలో ఉపయోగించే 63 అంశాలతో ప్రతిదానికో ధరను నిర్ణయించారు. వాటి సైజు, విస్తీర్ణం ప్రకారంగా రేట్లను నిర్ణయించారు. ఒక్కో అభ్యర్థి పురపాలికల్లో రూ.లక్ష, నగరపాలికల్లో రూ.1.5 లక్షల్లోపు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.

చికెన్​ బిర్యానీ రూ.100, మటన్​ బిర్యానీ రూ.120 : వస్త్ర బ్యానర్లు 100 నుంచి 10,000 విస్తీర్ణం వరకు రూ.6 వేల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఉంటుంది. సైకిల్​ రిక్షా నుంచి ఇన్నోవా వరకు రూ.400 నుంచి రూ.3,500, హోటల్​​ గదుల అద్దె రూ.1500 నుంచి రూ.2 వేలు, హోర్డింగ్​లు రూ.7 వేల నుంచి రూ.10 వేలు, వాహన డ్రైవర్ (రోజుకు) బొలెరోకు రూ.3 వేలు, కార్యకర్తకు రూ.500, వీఐపీ కుర్చీకి రూ.1000, సోఫాకు రూ.1500, ప్లాస్టిక్​ కుర్చీకి రూ.20, టేబుల్​కు రూ.500. జెండాకు రూ.30, ప్రచార తోరణం 100 ఎస్.ఎఫ్​.టి రూ.10 వేలు, శాఖాహార భోజనం రూ.80, మాంసాహారం రూ.150, చికెన్​ బిర్యానీ రూ.100, మటన్​ బిర్యానీ రూ.120, లెమన్​ రైస్ 80, వైట్​ టెంట్​ రూ.3 వేలు, షామియానా రూ.1500, వేడుక మందిరం అద్దె రూ.20 వేలు, ద్విచక్ర వాహనం పెట్రోల్​ ఛార్జీలు రూ.200, టీ-షర్టు రూ.100, జెండా రూ.30, టోపీ రూ.40, వాటర్​ బాటిల్​ రూ.20, వాటర్​ ప్యాకెట్​ రూ.1, వాటర్​ క్యాన్​ 20 లీటర్లు రూ.10, పార్టీ గుర్తుతో మాస్కులు రూ.8, వేదికపైన పూలతో అలంకరణ రూ.2 వేలు, లౌడ్​ స్పీకర్లు రూ.2500 నుంచి రూ.3500, మల్టీకలర్​ పోస్టర్లు 1,000 నుంచి 10 వేల వరకు రూ.5 వేల నుంచి రూ. 3.6 లక్షలు, వీడియో, కెమెరా ఛార్జీలు రూ.3 వేలు, డప్పులు ఒక్కొక్కరికీ రూ.700, కళా బృందాలు ఒక్కొక్కరికి రూ.1000, టీ రూ.10, టపాకాయాలు 1 కిలోకు రూ.800, గజమాల రూ.1000, పవర్​ జనరేటర్​ రూ.5 వేల నుంచి రూ.7 వేలు.

45 రోజుల్లో సమర్పించాలి : జిల్లా పాలనాధికారులు పేర్కొన్న ధరల ప్రకారం అభ్యర్థులు ఖర్చుల వివరాలను ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ప్రత్యేక బృందాలు వాడవాడలా తిరుగుతూ ప్రచారాలను వీడియోల్లో చిత్రీకరించి ఖర్చులను అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చు జాబితాలో చేర్చనున్నారు. అభ్యర్థులు లెక్కలు తక్కువగా చూపింపినా, ఎన్నికల అధికారులు తీయించిన వీడియోల ప్రకారం వ్యయం నిర్ధారించనున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు గెలిచినా, ఓడినా ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడినప్పటి నుంచి 45 రోజుల్లో పూర్తిస్థాయిలో ఖర్చు వివరాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే గెలుపొందిన అభ్యర్థి ఎన్నికను రద్దు చేస్తారు. ఓడిన అభ్యర్థులు రానున్న మూడేళ్ల పాటు ఎలాంటి ఎన్నికల్లోనైనా పోటీకి అనర్హులుగా ఎన్నికల సంఘం ప్రకటిస్తుంది.

రీల్స్‌, షార్ట్స్‌తో సూటిగా, సుత్తిలేకుండా - చెప్పాలనుకున్నదంతా ఆకర్షణీయంగా నిమిషంలోనే!

మేం డబ్బులు పంచుతుంటే వీడియో తీస్తారా? - పాత్రికేయులపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల దాడి

TAGGED:

TYPES OF VOTING METHODS
TYPES OF VOTING SYSTEMS
ELECTION VOTING METHODS
మున్సిపల్​ ఎన్నికలు 2026
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.