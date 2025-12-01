ఆరోగ్య విధానాల రూపకల్పనలో వెన్నెముక - అందరికీ భరోసానిస్తున్న ఎంఆర్హెచ్యూ
హెల్త్, న్యూట్రిషన్కు సంబంధించిన పరిశోధనలు - ఏడాదిలో రెండు సార్లు - రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు నిధులు - త్వరలో మరో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 7:34 PM IST
MRHU Conducting Modern Research: గ్రామాలలోని ప్రజలకు ఆరోగ్యం పట్ల సరైనా అవగాహన లేకపోవడం వల్ల తరచూ అనారోగ్య బారిన పడుతుంటారు. అదే కాకుండా అక్కడ ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో కూడా సరైన వసతులు లేక వచ్చిన వ్యాధి త్వరగా తగ్గుముఖం పట్టదు. దీనివల్ల వారంతా దీర్ఘకాలం ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉంటారు. మరీ ఇలాంటి వారి కోసమే చంద్రగిరిలోని మోడల్ రూరల్ హెల్త్ రీసెర్చ్ యూనిట్ (ఎంఆర్హెచ్యూ) ఆధునిక పరిశోధనలు చేపడుతుంది. ప్రజారోగ్యానికి భరోసా కల్పించే దిశగా కృషి చేస్తోంది. ఆరోగ్య విధానాల రూపకల్పనలో వెన్నెముకగా నిలుస్తోన్న ఈ యూనిట్ ఆంధ్రాలోనే ఏకైక యూనిట్గా నిలిచింది.
ఏడాదిలో రెండు సార్లు పరిశోధనలు: వీరంతా ఏడాదికి రెండు సార్లు పలు అంశాలపై పరిశోధనలు జరిపి వాటి గురించి పబ్లిక్కి అవగాహన కల్పిస్తారు. వాటిలో ముఖ్యంగా హెల్త్, న్యూట్రిషన్కు సంబంధించిన పరిశోధనలు జరుగుతాయి. ఈ పరిశోధనలకు పది మందితో కూడిన శాస్త్రవేత్తలు, పీజీ స్కాలర్స్తో బృందం ఏర్పడి నిత్యం పరిశోధనలు చేస్తుంటారు. వారు చేపట్టే ప్రాజెక్టును బట్టి రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు నిధులు వెచ్చిస్తుంటారు.
నైపుణ్యం కలిగిన సీనియర్లతో పాటు పరిశోధనల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులను కూడా వీరి బృందంలో చేర్చుకుంటారు. అలాగే వారికి ఆన్ - జాబ్ ట్రైనింగ్ని కల్పిస్తారు. దీనికోసం ప్రతి ఏడాది మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ల కింద విద్యార్థులను ఎంచుకుంటారు. వారికి పోషణ అభియాన్, ఆంత్రోపోమెట్రీ (ఎత్తు, బరువు, నడుము చుట్టుకొలత) గురించి శిక్షణ ఇస్తారు. వాటిపై ప్రజలకు అవగాహన ఎలా కల్పించాలో వివరించి చెప్తారు.
జరిపిన పరిశోధనలలో పరిష్కార మార్గాలు: ఇప్పటివరకు పలు అంశాలపై వీరు పరిశోధనలు జరిపి పరిష్కార మార్గాలను చూపించారు. ఫ్లోరైడ్ నియంత్రణ, పోషకాహార మార్పు, అంటువ్యాధులు, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఇలాంటి వాటిపై పరిశోధనలు జరిపారు. వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి మార్పులు వచ్చేలా కృషి చేశారు.
ఫ్లోరైడ్ నియంత్రణ, పోషకాహారంలో మార్పులు: ఫ్లోరైడ్ నియంత్రణలో భాగంగా వాటర్ ఫిల్టర్లు మార్చడం, ట్యాంకులు శుద్ధి చేయడం, నీటిలో ఆలం వంటివి కలపడం వంటి పాలసీ మార్పులను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఫ్లోరైడ్ శాతం గుర్తించే కిట్లను సైతం అందజేసింది. పిల్లల పోషకాహారంలో పరిశోధనలు చేసి రాగి జావా పిల్లల ఆరోగ్యంపై చూపుతున్న సానుకూల ప్రభావాలపై అధ్యయనం చేశారు. వాటిపై ఆరోగ్య పథకాలు ప్రవేశపెట్టేలా సిఫార్సులు చేశారు.
చర్మవ్యాధులు, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్పై అవగాహన: శ్రీకాకుళంలో చర్మవ్యాధులపై అధ్యయనం చేశారు. అక్కడ అంటువ్యాధులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను చెప్పారు. దానికి ఫలితంగా వసతిగృహాల్లో ఉండేవారికి మెడికేటెడ్ సోప్లను అందజేశారు. పాఠశాల, కళాశాలల్లో క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్పై అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఎస్వీ మెడికల్, స్విమ్స్తో కలిసి గ్రామాల్లో పరీక్షల నిర్వహణను చేపట్టారు.
త్వరలో మరో ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు ఈ యూనిట్ 22 ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది. తాజాగా మరో ప్రాజెక్టును చేపడుతున్నామని శాస్త్రవేత్త వెన్నెల సాహితి తెలిపారు. ఈ సారి యూఎస్ సంస్థ సహకారంతో ‘ఫోర్టిఫైడ్ సాల్ట్ని చేపట్టనున్నారని అన్నారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఉప్పులో ఐరన్, అయోడిన్, బీ12, కాల్షియం వంటి పోషకాల ప్రక్రియపై అధ్యయనం చేయడం అని చెప్పారు.
