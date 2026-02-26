సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్లలో శాఖలకు స్థలం - సిబ్బంది సంఖ్య ఆధారంగా కేటాయింపు
ఆయా శాఖలు, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల నుంచి వివరాల సేకరణ - కేటగిరీల వారీగా ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా నిర్దేశించిన ప్రభుత్వం
Based on Cadre Strength Space Allocated For Secretariat and HOD Towers: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాజధాని అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న పలు హెచ్ఓడీ (విభాగాధిపతులు)ల భవనాలు, సచివాలయం, కార్యాలయాల టవర్లలో ఏ శాఖకు ఎంత స్థలం కేటాయించాలన్న అంశంపై కసరత్తులు మరింత ముమ్మరం చేసినట్లు తెలుస్తుంది. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఈ నెల 13న సమావేశమైంది. ఈ క్రమంలో ఆయా విభాగాలు, శాఖల్లో సిబ్బంది (కేడర్ స్ట్రెంగ్త్) వివరాలు సేకరించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించింది. ఆ శాఖలు, విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల్లో మంజూరు చేసిన అధికారులు, సిబ్బంది పోస్టులు (శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంగ్త్), ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న అధికారులు, సిబ్బంది సంఖ్య (వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్) వివరాల్ని గురువారం నాటికి పంపించాలని ప్రభుత్వ ప్రధానకార్యదర్శి కె. విజయానంద్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు.
సీఎస్ ఆదేశాలు: మంత్రులు, విభాగాధిపతులు, కార్యదర్శులు, మిడిల్ లెవెల్ అధికారులు ఇలా వివిధ కేటగిరీల వారీగా కేటాయించే ప్రామాణిక స్థల విస్తీర్ణాన్ని ఆ సర్క్యులర్లో పొందుపరిచారు. ఆయా శాఖలు, విభాగాల్లో కేటగిరీల వారీగా వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్ , శాంక్షన్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వివరాలకు అనుగణంగా దేనికోసం ఎంత స్థలం కేటాయించాలనే దానిపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సులు చేస్తుంది. శాంక్షన్డ్, వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్ వివరాల్ని పట్టిక రూపంలో సాధారణ పరిపాలనశాఖకు ఈ మెయిల్ ద్వారా పంపించాలని సంబంధిత అధికారులను సీఎస్ ఆదేశించారు.
|సచివాలయ శాఖల్లో కేటగిరీల వారీగా నిర్దేశించిన ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా వివరాలు
|కేటగిరీ
|మొత్తం వ్యక్తులు/యూనిట్లు
|విస్తీర్ణం చదరపు అడుగుల్లో
|మంత్రి
|మంత్రి, ఒక ఓఎస్డీ, ఒక పీఎస్, ఒక పీఏ,12 మంది సిబ్బంది
|3,500
|కార్యదర్శి
|ఒక కార్యదర్శి, ఒక పీఎస్,ఒక పీఏ, 10 మంది సిబ్బంది
|2,000
|సలహాదారు/ ప్రత్యేక కార్యదర్శి
|సలహాదారు, ఒక పీఎస్, నలుగురు సిబ్బంది
|1,000
|మిడిల్ లెవల్ ఆఫీసర్
|ఒకరు
|250
|అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ
|ఒకరు
|120
|సెక్షన్ అధికారి
|ఒక సెక్షన్ అధికారి, నలుగురు సిబ్బంది
|300
|మినీ కాన్పరెన్స్ హాల్
|16 మంది కూర్చునేలా ఒకటి లేదా 8 మంది కూర్చునేలా రెండు
|320
|మధ్యస్థాయి కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|75 మంది కూర్చునేలా
|1,500
|పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|125 మంది కూర్చునేలా
|3,125
|మరింత పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|200 మంది కూర్చునేలా
|6,000
|తపాల్ కౌంటర్
|3 వర్క్ స్టేషన్లతో
|100
|రికార్డు రూమ్
|ఒకటి
|300
|స్టోర్ రూమ్
|ఒకటి
|300
|సర్వర్ రూమ్
|ఒకటి
|1,000
|ఐటీ సపోర్ట్ రూమ్
|ఒకటి
|200
|డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ
|ఒకటి
|100
|విభాగాధిపతుల కార్యాలయాల్లో కేటగిరీల వారీగా నిర్దేశించిన ప్రామాణిక యూనిట్ ఏరియా
|కేటగిరీ
|మొత్తం వ్యక్తులు/ యూనిట్లు
|విస్థీర్ణం చదరపు అడుగుల్లో
|హెడ్1
|హెడ్, ఒక పీఎస్, 10 మంది సిబ్బంది
|3,500
|హెడ్2
|హెడ్, ఒక పీఎస్, 10 మంది సిబ్బంది
|1,200
|డిప్యూటీ హెడ్
|ఒకరు
|350
|సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్
|ఒకరు
|120
|వర్క్స్టేషన్
|ఒకరిరి
|60
|మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|16 మంది కూర్చునేలా ఒకటి లేదా 8 మంది కూర్చునేలా రెండు
|320
|మీడియం మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|75 మంది కూర్చునేలా
|1,500
|పెద్ద మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|125 మంది కూర్చునేలా
|3,125
|మరింత పెద్ద మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్
|200 మంది కూర్చునేలా
|6,000
|తపాల్ కౌంటర్
|3 వర్క్ స్టేషన్లతో
|300
|స్టోర్ రూమ్
|ఒకటి
|300
|సర్వర్ రూమ్
|ఒకటి
|1000
|డిపార్ట్మెంట్ లైబ్రరీ
|ఒకటి
|100
