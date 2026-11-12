ఆట బరిలోకి దిగితే విజేత - జీవిత పోరాటంలో పరాజిత ! ఇల్లు కుడా లేని బేస్బాల్, సాఫ్ట్బాల్ క్రీడాకారుని కథ
softball player Guguloth Suresh in poverty : ఎన్నోరాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో విజేయుడై పతకాలు సాధించారు. పేదరికం, కుటుంబ బాధ్యత వల్ల ఆటకు దూరమైయ్యారు. ఇల్లు కూడా లేని ప్రతిభావంతుని కథ.
Published : November 12, 2026 at 8:37 PM IST
రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయి పోటీల్లో బరిలోకి దిగి గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించిన ఆ యువకుడ్ని విధి వెక్కిరించింది. చిన్నప్పుడే బాధ్యతలు భుజాన వేసుకోవాల్సి వచ్చి క్రీడలకు దూరమయ్యారు. ప్రస్తుతం సరైన గూడులేని జీవితం గడుపుతున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇనుగుర్తి మండలం మీట్యాతండా పరిధి మర్రికుంట తండాకు చెందిన గుగులోత్ మంగ్యా, కౌసల్య దంపతుల కుమారుడు గుగులోత్ సురేశ్కు బాల్యం నుంచే ఆటలంటే ఆమితాసక్తి. బేస్బాల్, సాఫ్ట్బాల్లో రాణించారు. హనుమకొండలో చదువుకుంటూ రోజూ సాధన చేసేవాడు.
రాష్ట్రస్థాయిలో 35 సార్లు, జాతీయ స్థాయిలో 17 సార్లు
గుగులోత్ సురేశ్ బేస్బాల్, సాఫ్ట్బాల్ ఆటలో రాష్ట్రస్థాయిలో 35 సార్లు, జాతీయ స్థాయిలో 17 సార్లు పాల్గొని ప్రతిభ చాటాడు. 2018 లో సీనియర్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఛాంపియన్షిప్, 2019-20 లో థాయిలాండ్లో జరిగిన 28 వ జూనియర్ నేషనల్ బేస్బాల్ ఛాంపియన్ షిప్లో భారత జట్టు తరఫున ఆడి గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆ సమయంలో దాతల సహాయంతో పోటీలకు వెళ్లారు. తెలంగాణ కెప్టెన్గానూ వ్యవహరించారు. పోటీల్లో పలు పతకాలు సాధించారు.
బాల్యం నుంచే బాధ్యతల బరువు
అయితే తల్లి కౌసల్య సురేష్ ఆరేళ్ల వయసులో మరణించగా, తండ్రి సరోజను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఒక కొడుకు, ఇద్దరు కుమార్తెలు సంతానం. 2022 లో తండ్రి మంగ్యా మరణించగా కొన్నాళ్లకు పినతల్లి కూడా మృతి చెందారు. దీంతో తమ్ముడు, చెల్లెళ్ల బాధ్యతలు, కుటుంబ పోషణ భారం అతడిపై పడింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడుతుండడంతో ఎంతో ఇష్టమైన క్రీడలకు దూరమయ్యారు.
స్విమ్మింగ్ ఫూల్లో పని
సురేష్ హనుమకొండలోని అనాథాశ్రమంలో ఉండి చదువుతూ ఆటల పోటీల్లో పాల్గొనే వారు. చెల్లెళ్ల పెళ్లి చేసి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో డిగ్రీ చదువు మధ్యలో వదిలేశారు. క్రీడలకు దూరమై ఉపాధి కోసం స్విమ్మింగ్ ఫూల్లో పని చేస్తున్నారు.
గుడిసెలోనే నివాసం
ప్రస్తుతం సురేష్కు ఇల్లు కూడా లేదు. పూరిగుడిసెలో భార్యతో కలిసి ఉంటున్నారు. వర్షం వస్తే చాలా ఇబ్బంది అవుతోందని చెబుతున్నాడు. వర్షాల సమయంలో ఇతరుల ఇంట్లో తలదాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధి కల్పించి, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
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