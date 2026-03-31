తుళ్లూరులో క్యాన్సర్​ ఆస్పత్రి - వారంలో పనులు ప్రారంభం: బాలకృష్ణ

బసవతారకం ఆస్పత్రిలో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్‌ సహా పలు పరికరాలు, అంబులెన్స్ ప్రారంభించిన బాలకృష్ణ - అందరికీ క్యాన్సర్ చికిత్స అందుబాటులోకి తేవాలనేదే మా లక్ష్యమన్న బాలయ్య

Cancer Hospital to Be Built in Thullur Soon Says Balakrishna
Published : March 31, 2026 at 7:09 PM IST

Cancer Hospital to Be Built in Thullur Soon Says Balakrishna: పేదలకు మెరుగైన క్యాన్సర్ చికిత్సను అందించాలన్నదే బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి ప్రధాన లక్ష్యమని ఆస్పత్రి ఛైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. క్యాన్సర్‌ చికిత్స అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాలనేదే తమ లక్ష్యమని బసవతారకం ఇండో అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రి ఛైర్మన్‌, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ అన్నారు.

తుళ్లూరులో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మాణ పనుల్ని వారం రోజుల్లో మొదలు పెడతామని ట్రస్టు ఛైర్మన్‌, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ తెలిపారు. హైదరాబాద్‌లోని బసవతారకం ఆసుపత్రిలో అంబులెన్స్‌, ఏఐ ఆధారిత అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సహా పలు పరికరాలను బాలకృష్ణ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ మాట్లాడారు.

బీడీఎల్‌ సీఎస్‌ఆర్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా అల్ట్రాసౌండ్‌ స్కానింగ్‌ యంత్రాన్ని ఆస్పత్రికి విరాళంగా ఇచ్చారు. ఏఐ సాంకేతికత కలిగిన యంత్రం ఇది. తక్కువ సమయంలోనే స్కానింగ్‌ చేసి కచ్చితత్వంతో కూడిన ఫలితాలను అందిస్తుంది. దాతల సహకారంతో ఆస్పత్రిలో పేదలకు మెరుగైన సేవలు అందించగలుతున్నాం. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, దాతల సహకారంతో ఆస్పత్రి ఈ స్థాయికి చేరింది. త్వరలో దీన్ని విస్తరిస్తాం. ఏపీ రాజధాని పరిధిలోని తుళ్లూరులో మరో వారం రోజుల్లో ఆస్పత్రి నిర్మాణం ప్రారంభిస్తాం.' - నందమూరి బాలకృష్ణ, బసవతారకం ఇండో అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రి ఛైర్మన్‌, ఎమ్మెల్యే

ఈ కార్యక్రమంలో ఆస్పత్రి బోర్డ్ మెంబర్​ నారా బ్రాహ్మణి, మెడికల్ డైరెక్టర్​ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రావు, బీడీఎల్ ప్రతినిధులు, వైద్యులు పాల్గొన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో బాలయ్యకు లైఫ్ టైం అచీవ్​మెంట్​ అవార్డు వరించిన సందర్భంగా ఆస్పత్రి సిబ్బంది, బోర్డు సభ్యులు ఆయనను సత్కరించారు. అనంతరం గ్లోబల్ ఫోరం ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్జన్స్​కి ప్రెసిడెంట్​గా ఎన్నికైన బసవతారకం ఆస్పత్రి మెడికల్ డైరెక్టర్​ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర్​రావుని బాలకృష్ణ సత్కరించారు.

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన నందమూరి బాలకృష్ణ త్వరలోనే ఏపీలోని తుళ్లూరులో ఆస్పత్రి నిర్మాణం ప్రారంభించనున్నట్టు ప్రకటించారు. రాజధాని అమరావతిలోని తుళ్లూరు సమీపంలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్ప్రతి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన గతంలోనే జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.

