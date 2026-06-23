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'డబ్బులేక ఏ ఒక్కరూ క్యాన్సర్​ చికిత్సకు దూరం కాకూడదు - పేదలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే మా లక్ష్యం'

లాభాపేక్షలేని సంస్థల్లో ఆదర్శం - అన్‌స్టాపబుల్‌గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్న బాలకృష్ణ - ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ హాస్పిటల్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ రజతోత్సవ ముగింపు కార్యక్రమంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Basavatarakam Cancer Hospital
Basavatarakam Indo American Cancer Hospital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 7:49 AM IST

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Basavatarakam Cancer Hospital Silver Jubilee Celebrations : డబ్బున్న వారికే క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉంటాయన్న భావనను దూరం చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి నాణ్యమైన, మెరుగైన క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందించడమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటైన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి రజతోత్సవాలు నిర్వహించుకుంది. హైదరాబాద్‌లోని నోవాటెల్ హోటల్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, కేంద్రమంత్రి అనుప్రియ పటేల్, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, ఏపీ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ కిరణ్ సహా నందమూరి, నారా కుటుంబ సభ్యులు, సినీ, వ్యాపార, వైద్య రంగ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఎంతో కష్టపడ్డాం : ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన చంద్రబాబు ఇంటి పెద్దగా ఉన్న బసవతారకం క్యాన్సర్‌తో మృతి చెందడం తమను ఎంతగానో కుంగదీసిందన్నారు. ఆ ఘటన వల్లే పేదల కోసం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మించాలని తలపెట్టామన్నారు. అయితే అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసేందుకు ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చిందని, అయినప్పటికీ ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసి ఇప్పటి వరకు లక్షలాది మందికి చికిత్సలు అందించామన్నారు. అందుకు బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్‌గా బాలకృష్ణ కృషిని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.

"ఇంటి పెద్దగా ఉన్న బసవతారకం క్యాన్సర్‌తో మృతి చెందడం మమ్మల్ని ఎంతగానో కుంగదీసింది. ఆ ఘటన వల్లే పేదల కోసం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మించాలని తలపెట్టాం. అయితే అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసేందుకు ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చింది" - చంద్రబాబు, ఏపీ సీఎం

డబ్బుల్లేక ఏ ఒక్కరూ చికిత్సకు దూరం కాకూడదు : పేదలకు నాణ్యమైన క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రారంభమైన బసవతారకం ఆసుపత్రి, భవిష్యత్తులో మరింత మందికి సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తుందని ఆసుపత్రి ఛైర్మన్‌, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఏ ఒక్క రోగి కూడా డబ్బు లేక క్యాన్సర్‌ చికిత్సకు దూరం కాకూడదన్నారు. బసవతారకం ఆసుపత్రి సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసినప్పటి పరిస్థితులను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. తన తల్లి బసవతారకం క్యాన్సర్ బారినపడటం తమను ఎంతగానో కుంగతీసిందని, అయితే ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్న కారణంగా ఆమెకు చికిత్స చేయించగలిగామని ఆయన వివరించారు. ఆ సమయంలోనే డబ్బులు లేని వారికి ఈ వ్యాధి వస్తే పరిస్థితి ఏమిటని తన తల్లి బాధపడ్డారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె ఆలోచన నుంచే బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి పుట్టిందని వివరించారు. ఆసుపత్రి సేవలను మరింత విస్తృతం చేస్తామని తెలిపారు.

"బసవతారకం ఆసుపత్రిలో అంతర్జాతీయ స్థాయి వసతులను కల్పిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం 650 బెడ్​ల సౌకర్యం ఉంది. ప్రతి రోగి గెలిచే వరకు, ప్రతి కుటుంబం నవ్వే వరకు బసవతారకం సేవలు మీ అందరి సహకారంతో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి" -నందమూరి బాలకృష్ణ, బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్‌, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే

పేదలకు అత్యంత ప్రేమతో సేవ : రజతోత్సవాల్లో భాగంగా మొట్టమొదటి ట్రస్ట్ బోర్డ్ సభ్యులు, నిరంతరం దాతలుగా ఉన్న వారిని, ఆసుపత్రిలో దీర్ఘకాలంగా పని చేసిన వారిని సత్కరించారు. దివంగత నేత కోడెల శివప్రసాద్ స్థానంలో ఆయన కుమారుడు శివరాం మెమెంటోను అందుకున్నారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ కిరణ్‌కు మెమెంటో ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి రోగులకు అత్యంత ప్రేమతో వైద్య సేవలు అందిస్తోందన్నారు. నిస్వార్థ వైద్యసేవలకు బసవతారకం ఆస్పత్రి నిదర్శనమని కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా వీడియో సందేశం ద్వారా అన్నారు.

దేశంలో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోందని కేంద్ర మంత్రి అనుప్రియ పటేల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఫిబ్రవరి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 44 లక్షల మందికి ఉచితంగా హెచ్​పీవీ వ్యాక్సిన్ అందించినట్టు తెలిపారు. దేశంలోని ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో ప్రస్తుతం క్యాన్సర్‌ పెద్ద సమస్యగా పరిణమించిందన్నారు. దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం కొత్తగా సుమారు 15 లక్షల మంది క్యాన్సర్‌ బారినపడుతున్నారని, అత్యధిక సంఖ్యలో బాలికలు సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌తో చనిపోతున్నారని వివరించారు. అందుకోసం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో హెచ్‌పీవీ టీకాలను అందిస్తున్నామని తెలిపారు. క్యాన్సర్‌ను ఎదుర్కోవడంలో బసవతారకం లాంటి ఆస్పత్రుల పాత్ర చాలా ప్రముఖమైనదన్న ఆమె, ఆస్పత్రి విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలతో పాటు అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఆస్పత్రికి అంతా మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానన్నారు. కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్‌తో స్వర పేటిక కోల్పోయి లారెంజెక్టమీ చేయించుకున్న వారు జాతీయ గీతాలాపన చేయడం అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి నింపింది.

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TAGGED:

SILVER JUBILEE CELEBRATIONS
BASAVATARAKAM CANCER HOSPITAL
AP CHIEF MINISTER CHANDRABABU NAIDU
NANDAMURI BALAKRISHNA
BASAVATARAKAM CANCER HOSPITAL

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