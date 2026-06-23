పేదలకు నిజమైన గుండె ధైర్యం బసవతారకం ఆసుపత్రి: సీఎం చంద్రబాబు
ఘనంగా బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి రజతోత్సవం - హాజరైన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు - బాలకృష్ణ అన్స్టాపబుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారన్న సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 9:59 AM IST
Basavatarakam Cancer Hospital Silver Jubilee Celebrations : బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి రజతోత్సవం (సిల్వర్ జూబ్లీ) ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. హైదరాబాద్లోని నోవాటెల్ హోటల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు సహా కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు పాల్గొన్నారు. పేదలకు నాణ్యమైన క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందించడమే లక్ష్యంగా బసవతారకం ఆసుపత్రి ప్రారంభమైంది. భవిష్యత్తులో సేవలను మరింత మందికి అందించేందుకు కృషి చేస్తుందని బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రిలో అత్యధిక కాలం సేవలందించిన వైద్యులు, ట్రస్ట్ దాతలను ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు.
డబ్బున్న వారికే క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉంటాయన్న భావనను దూరం చేయాలనే ఆలోచనతో ప్రతి ఒక్కరికి నాణ్యమైన, మెరుగైన క్యాన్సర్ చికిత్సలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటైన బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహించుకుంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని నోవాటెల్ హోటల్లో కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, కేంద్రమంత్రి అనుప్రియ పాటిల్, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ, మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ కిరణ్, నందమూరి, నారా కుటుంబ సభ్యులు, సినీ, వ్యాపార, వైద్యరంగ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఇంటి పెద్దగా ఉన్న బసవతారకం క్యాన్సర్తో మృతి చెందడం తమని ఎంతగానో కుంగదీసిందన్నారు. ఆ ఘటనే పేదల కోసం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి నిర్మించాలని తలపెట్టామని అన్నారు. అయితే అప్పటి పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసేందుకు ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చింది అని అయినా ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసి ఇప్పటివరకు లక్షలాది మందికి చికిత్సలు అందించామని తెలిపారు. బసవతారకం ఆసుపత్రి ఛైర్మన్గా బాలకృష్ణ కృషిని చంద్రబాబు ప్రశంసించారు.
"అందరికంటే ఎక్కువగా నేను సంతోషిస్తున్నాను. బసవతారకం ఆసుపత్రి ఆలోచన వచ్చినప్పటీ నుంచి ఇప్పటివరకు వీలైనప్పుడల్లా నాకు సేవ చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. దీన్ని ఒక మహాకల్పవృక్షంగా తయారుచేసిన ఘనత బాలకృష్ణకు దక్కింది. రాబోయే రోజుల్లో తిరుగులేని వ్యవస్థగా అన్స్టాబుల్గా బాలకృష్ణ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు" - సీఎం చంద్రబాబు
సేవలను మరింత విస్తృతం చేస్తాం: బసవతారకం ఆసుపత్రి సిల్వర్ జూబ్లీ సందర్భంగా ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసినప్పటి పరిస్థితులను బాలకృష్ణ గుర్తు చేసుకున్నారు. తన తల్లి బసవతారకం క్యాన్సర్ బారినపడడం తమను ఎంతగానో కుంగ తీసిందని అయితే ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్న కారణంగా ఆమెకు చికిత్స చేయించగలిగామని ఆయన వివరించారు. ఆ సమయంలోనే డబ్బులు లేని వారికి ఈ వ్యాధి వస్తే పరిస్థితి ఏమిటని తన తల్లి బాధపడ్డారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆమె ఆలోచన నుంచే బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి పుట్టిందని వివరించారు. ఆసుపత్రి సేవలను మరింత విస్తృతం చేస్తామని తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా 44 లక్షల మందికి ఉచితంగా వ్యాక్సిన్: రజతోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా మొట్టమొదటి ట్రస్ట్ బోర్డ్ సభ్యులు, నిరంతరం దాతలుగా ఉన్న వారిని ఆసుపత్రిలో దీర్ఘకాలంగా పని చేసిన వారిని సత్కరించారు. దివంగత నేత కోడెల శివప్రసాద్ స్థానంలో ఆయన కుమారుడు శివరాం మెమెంటోను అందుకున్నారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్ కిరణ్కి మెమెంటో ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి రోగులకు అత్యంత ప్రేమతో వైద్య సేవలు అందిస్తోందన్నారు. దేశంలో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోందని కేంద్ర మంత్రి అనుప్రియ పాటిల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఫిబ్రవరి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా 44 లక్షల మందికి ఉచితంగా HPV వ్యాక్సిన్ అందించినట్టు తెలిపారు.
దేశంలోని ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో ప్రస్తుతం క్యాన్సర్ పెద్ద సమస్యగా పరిణమించింది. దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం సుమారు కొత్తగా 15 లక్షల మంది క్యాన్సర్ బారినపడుతున్నారు. అత్యధిక సంఖ్యలో బాలికలు సర్వైకల్ క్యాన్సర్తో చనిపోతున్నారు. అందుకోసం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో HPV వ్యాక్సిన్లను అందిస్తున్నాం. క్యాన్సర్ను ఎదుర్కోవడంలో బసవతారకం లాంటి ఆస్పత్రుల పాత్ర చాలా ప్రముఖమైనది. ఆస్పత్రి విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలతో పాటు అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఆస్పత్రికి అంతా మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నటీమణులు గౌతమి, మమతా మోహన్ దాస్ క్యాన్సర్ని జయించడంలో తాము ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి పంచుకున్నారు. కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్తో స్వర పేటిక కోల్పోయి లారెంజెక్టమీ చేయించుకున్న వారు జాతీయ గీతాలపన చేయడం అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి నింపింది.
దాతల సహకారంతో బసవతారకం ఆసుపత్రి నడుస్తోంది : బాలకృష్ణ
బసవతారకం ఆసుపత్రి @ 25 ఇయర్స్ - రజతోత్సవ వేడుకలకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు