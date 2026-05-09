త్వరలో అందుబాటులోకి 'బారియర్లు లేని టోల్ప్లాజాలు - ఎన్హెచ్-44లో అమలు
ఏపీలో త్వరలో బారియర్లు లేని టోల్ప్లాజాలు వ్యవస్థ - హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై రాష్ట్ర పరిధిలోని మూడు చోట్ల అమలు - కొన్ని చోట్ల కేవలం బారియర్ల వినియోగం మాత్రమే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 9:44 AM IST
Barrier-Free Toll Systems In State : జాతీయ రహదారులపై వేగంగా ప్రయాణించే వాహనాలు ఇకపై టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఒక్క క్షణం కూడా ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండానే ముందుకు సాగవచ్చు. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న 'బారియర్లు లేని టోల్ప్లాజాలు' (Barrier-Free Toll Systems) ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. జాతీయ రహదారి-44 (హైదరాబాద్–బెంకర్నూలు–అనంతపురంగళూరు) పరిధిలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రలో ఉన్న మూడు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఈ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేసేందుకు భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు ప్రారంభించారు.
మల్టీ-లేన్ ఫ్రీ ఫ్లోగా గుర్తింపు : దేశంలోనే మొట్టమొదటి బారియర్లు లేని టోల్ప్లాజాలు' ఇటీవల ముంబయి,దిల్లీ జాతీయ రహదారిపై, సూరత్ సమీపంలోని చోర్యాసి వద్ద ప్రారంభించారు. 'మల్టీ-లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో' (MLFF) వ్యవస్థగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సాంకేతికతను ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాలలో దశలవారీగా అమలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలో భాగంగా, హైదరాబాద్–బెంగళూరు జాతీయ రహదారి మార్గంలో ఉన్న అమకతాడు, కాసేపల్లి మారుర్ టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఇవి వరుసగా కర్నూలు, అనంతపురం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల పరిధిలో ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నారు. ఈ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసే బాధ్యతను ఒక ప్రత్యేక సంస్థకు అప్పగించారు.
ఆగాల్సిన అవసరం లేదు :
- ఈ వ్యవస్థ కింద, ప్రస్తుతం ఉన్న టోల్ ప్లాజా స్థలంలో ఒక ఇనుప 'గ్యాంట్రీ ఫ్రేమ్' (Gantry Frame)ను నిర్మిస్తారు.
- వాహనాల లైసెన్స్ ప్లేట్లను గుర్తించి, చదవగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన 'ఆటోమేటెడ్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్' (ANPR) కెమెరాలను ఈ ఫ్రేమ్పై అమర్చుతారు. అదనంగా, ఒక RFID FASTag రీడర్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. వాహనం టోల్ ప్లాజాను సమీపించగానే, ANPR కెమెరా మొదట దాని నంబర్ ప్లేట్ను గుర్తిస్తుంది. వెంటనే ఆ తర్వాత, FASTagను స్కాన్ చేసి, దానికి అనుసంధానించిన వాలెట్ నుంచి చెల్లించాల్సిన టోల్ రుసుమును మినహాయిస్తుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే పూర్తవుతుంది.
- ఫలితంగా, వాహనాలు గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని కొనసాగిస్తూనే, ఎక్కడా ఆగకుండా ఈ టోల్ ప్లాజాల గుండా ప్రయాణించవచ్చు.
- ఒకవేళ వాహనానికి FASTag లేకపోయినా లేదా FASTag వాలెట్లో తగినంత నిధులు లేకపోయినా అది ఈ టోల్ ప్లాజా గుండా ప్రయాణిస్తే, ఆ వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఆధారంగా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ నోటీసు జారీ చేయనున్నారు. ఈ నోటీసు అందిన 72 గంటలలోపు టోల్ రుసుము చెల్లించకపోతే, సాధారణ టోల్ రుసుముకు రెట్టింపు మొత్తాన్ని జరిమానాగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని మూడు ప్రాంతాలలో ఏర్పాట్లు ముమ్మరం.
కొన్ని చోట్ల కేవలం బేరియర్ల వినియోగం మాత్రమే : హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారి వెంబడి ఉన్న మూడు ప్రాంతాలలో ఈ వ్యవస్థ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి రానుండగా, తదనంతరం మరో మూడు ప్రదేశాలలో దీనిని ఏర్పాటు చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిపై ఉన్న 'కాజా' టోల్ ప్లాజా వద్ద, అలాగే విజయవాడ బైపాస్పై ఉన్న 'వెంకటపాలెం' 'వేదురుపావులూరు' టోల్ ప్లాజాల వద్ద కూడా ఈ వ్యవస్థను అమలు చేయాలని భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం, వెంకటపాలెం - వేదురుపావులూరు టోల్ ప్లాజాలు సంప్రదాయ పద్ధతిలోని టోల్ బూత్లు లేకుండా, కేవలం బేరియర్లు (physical barriers) మాత్రమే వినియోగిస్తూ పనిచేస్తున్నాయి. ఈ కొత్త వ్యవస్థ అమలయ్యాక, ఆ భౌతిక అడ్డాలు కూడా తొలగించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆరు-లేన్ల నాలుగు-లేన్ల జాతీయ రహదారుల వెంబడి, భారత జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) నిర్వహణలో ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాలలోనూ ఈ వ్యవస్థ అమలులోకి రానుంది.
అమరావతిలో బసవతారకం హాస్పిటల్ - నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించిన బాలకృష్ణ
కాకినాడ జిల్లాలో లారీని ఢీకొన్న బొలెరో - మంటలను అదుపుచేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది