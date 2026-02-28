ETV Bharat / state

వాహనం ఆపక్కర్లేకుండానే వెళ్లిపోవచ్చు - త్వరలో బారియర్‌లెస్‌ టోల్‌ప్లాజాలు

వాహనం ఆపాల్సిన అవసరం లేకుండానే దూసుకెళ్లిపోయేందుకు మల్టీ లేన్‌ ఫ్రీ ఫ్లో విధానం - యూపీఐ చెల్లింపు కాకుండా, నగదు చెల్లించేందుకూ ఏర్పాటు - విజయవాడ బైపాస్, కాజ ప్లాజాల్లో ఏర్పాటు

Barrier Free Toll Plazas Coming Soon in AP
Barrier Free Toll Plazas Coming Soon in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 10:38 AM IST

Barrier Free Toll Plazas Coming Soon in AP : హైవేపై రయ్​రయ్ మంటూ వాహనాలు ఎంత వేగంగా వెళ్లినా, టోల్ ప్లాజా వద్ద మాత్రం కొన్ని సెకన్లు ఆగాక తప్పదు. ఫాస్టాగ్ ఉన్నప్పటికీ, అది రీడ్ అయ్యాక, ఆ టోల్ బూత్ ముందు ఉండే గ్రీన్ లైట్ వెలిగి, అక్కడి బారియర్ పైకి లేస్తేనే వాహనం ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

ఇక వీకెండ్, పండగ సెలవులు అప్పుడు వాహనదారులు టోల్ ప్లాజా దాటడానికి మరింత ఎక్కువ సమయం నిరీక్షించక తప్పడం లేదు. అయితే వాహనం ఇకపై ఆపాల్సిన అవసరం లేకుండానే దూసుకెళ్లి పోయేందుకు మల్టీ లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో (MLFF) విధానాన్ని జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) త్వరలో అమలు చేయనుంది. ఈ నూతన విధానాన్ని కోల్​కతా-చెన్నై హైవేలో విజయవాడ-గుంటూరు మధ్య ఉన్న కాజ టోల్ ప్లాజాతో పాటు విజయవాడ బైపాస్​లో వెంకటపాలెం వద్ద ఉండే టోల్​ ప్లాజాల్లో అమలు చేయనున్నారు.

బూత్​లెస్ ప్లాజా ఏర్పాటు: కాజ టోల్​ప్లాజాలో ప్రస్తుతం ప్రతి లైన్​కు బూత్, బారియర్ ఉన్నాయి. మున్ముందు వీటిని తొలగించనున్నారు. విజయవాడ బైపాస్ మార్చి ఆఖరుకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చిక టోల్ ఫీజు వసూలు చేయనున్నారు. ఇందులో వెంకటపాలెం సమీపంలో బూత్​లెస్ ప్లాజా ఏర్పాటు చేశారు. కేవలం బారియర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. మున్ముందు అదీ తొలగించనున్నారు.

ఎఫ్ఐడీ ఫాస్టాగ్ రీడర్, అధునాతన కెమెరాలు: ఈ కొత్త విధానం అమలు చేసే ప్లాజాలో ఇకపై టోల్ ​బూత్స్, బారియర్స్ ఉండవు. టోల్​ప్లాజాలో పైన శాటిలైట్ ఆధారిత జీపీఎస్, ఆర్​ఎఫ్ఐడీ ఫాస్టాగ్ రీడర్, ఆటోమేటేడ్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నైజేషన్ (ANPR) కెమెరాలు అమరుస్తారు.

వాహనం ప్లాజా లోపలికి వస్తుండగానే కొంత దూరం నుంచే దాని నంబరు ప్లేట్​ను ఏఎన్​పీఆర్ కెమెరా గుర్తు పట్టేస్తుంది. ఆర్ఎఫ్​ఐడీ ఫాస్టాగ్ రీడర్ ఆ వాహన ఫాస్టాగ్​ను రీడ్ చేసి, టోల్​ఫీజును వసూలు చేస్తుంది. ఇదంతా వాహనం టోల్​ప్లాజా లోపలికి వచ్చే లోపే అయిపోతుంది. దీంతో వాహనం ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు.

టోల్​ఫీజులో మరో 25 శాతం అదనంగా: ఫాస్టాగ్ లేని వాహనాలు చివరి లైన్ వరకు వెళ్లి, అక్కడ ఉండే క్యూఆర్​ కోడ్ స్కాన్ చేసి లేదా యూపీఐ చెల్లింపు చేసి వెళ్లవచ్చు. దీని వల్ల టోల్​ ఫీజులో అదనంగా మరో 25 శాతం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే యూపీఐ చెల్లింపు లేకుండా నగదు చెల్లించే సౌకర్యం కూడాఉంటుంది. కానీ టోల్​ఫీజుకు రెట్టింపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

మీరూ పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు: విజయవాడ నుంచి చిలకలూరిపేట వరకు 69.4 కిలో మీటర్ల మేర వరకు ఉన్న కోల్​కతా-చెన్నై హైవేలో ప్రజలు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అవకాశం కల్పిస్తోంది. పబ్లిక్ ఇన్విట్ పేరిట పెట్టుబడులు స్వీకరించనుంది. ప్రస్తుతం వివిధ హైవేల్లో టోల్ ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్​ఫర్ (TOT) విధానం అమలలో ఉంది. ఓ టోల్ ప్లాజా పరిధిలో 15 సంవత్సరాలకు ఎన్ని వాహనాలు వెళ్తాయో అంచనా వేస్తారు. తద్వారా ఆ మొత్తాన్ని ముందే చెల్లించే సంస్థలకు మాత్రమే ఆ సెక్షన్లు అప్పగిస్తారు.

రాష్ట్రంలో రాజమహేంద్రవరం-అనకాపల్లి మధ్య కొన్ని టోల్​ప్లాజాల్లో టీవోటీ విధానం ఉంది. ఇలాంటి వాటిలో ప్రజలు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవకాశం కల్పించాలని ఎన్​హెచ్​ఏఐ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులోని పబ్లిక్ ఇన్విట్ విభాగం, ఓ హైవే సెక్షన్​లో 15 సంవత్సరాల్లో టోల్ ద్వారా వచ్చే మొత్తాన్ని అంచనా వేస్తారు. దానిని ప్రజల నుంచి పెట్టుబడులుగా స్వీకరించి ఎన్​హెచ్​ఏఐకి ఇస్తుంది.

పబ్లిక్ ఇన్విట్ విభాగమే అక్కడి టోల్ నిర్వహిస్తుంది. టోల్ వసూళ్లలో పెట్టుబడి కంటే అదనంగా వచ్చే మొత్తాన్ని ప్రజలకు లాభాల రూపంలో చెల్లించనుంది. దీనికి దేశ వ్యాప్తంగా 5 సెక్షన్లకు ఎంపిక చేశారు. ఇందులో మన రాష్ట్రంలోని విజయవాడ-చిలకలూరిపేట సెక్షన్ ఉంది. ఇదే హైవేలో తమిళనాడు పరిధిలో తడ-చెన్నై సెక్షన్ 33 కిలో మీటర్ల మేర ఎంపిక చేయడం గమనార్హం. త్వరలో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయని ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులు తెలిపారు.

