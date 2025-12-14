రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పరుగులు - అనకాపల్లి జిల్లాలో 'బార్క్' విస్తరణ
విస్తరణ కోసం 360 ఎకరాలు అడుగుతున్న బార్క్ - ఇప్పటికే అనకాపల్లి జిల్లాలో 3 వేల ఎకరాల్లో ఉన్న బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ - భూమి కేటాయించాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిన బార్క్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 6:33 PM IST
BARC Seek 366 Acres for Expansion: ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక ముఖచిత్రం మారుతోంది. కీలకమైన ప్రాజెక్టులకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తోంది. దేశ రక్షణ, పరిశోధనలో అత్యంత కీలకమైన బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ రాష్ట్రంలో తన కార్యకలాపాలను భారీగా విస్తరించనుంది. ఇందుకోసం అనకాపల్లి జిల్లాలో అదనంగా భూమి కావాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. మరోవైపు విశాఖలో ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ ఏర్పాటుకు అడ్డంకులు తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 4న నిర్వహించిన పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సంబంధించి శనివారం వేర్వేరు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
అనకాపల్లిలో బార్క్ భారీ విస్తరణ: వ్యూహాత్మక కారణాలతో విశాఖపట్నం సమీపంలోని తూర్పు తీరంలో బార్క్ కొత్త ప్రాంగణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇప్పటికే బార్క్కు సుమారు 3 వేల ఎకరాల ప్రాంగణం ఉంది. ఇక్కడ పరిశోధన, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మరింత విస్తరించాలని సంస్థ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం అదనంగా 148.15 హెక్టార్లు (సుమారు 366 ఎకరాలు) భూమిని కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బార్క్ కోరింది.
కాగ్నిజెంట్ ఒప్పందంలో సవరణలు: విశాఖ మధురవాడలో ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఏర్పాటు కానుంది. దీనికోసం ప్రభుత్వం 22.19 ఎకరాలు కేటాయించింది. ఈ ఒప్పందంలో సంస్థ కోరిక మేరకు కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించారు. లక్ష్యాలను గడువులోపు చేరుకోకపోతే, ఏకపక్షంగా ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయకూడదని నిర్ణయించారు. ఆలస్యానికి గల కారణాలు, పరిస్థితులను పరిశీలించాకే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆర్బిట్రేషన్కు (మధ్యవర్తిత్వం) వెళ్లేందుకు కూడా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది.
ఉత్తరాంధ్రకు ప్రోత్సాహకాల జల్లు: విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లోని పలు పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం దన్నుగా నిలిచింది. సత్వ డెవలపర్స్కు విశాఖ మధురవాడలో 30 ఎకరాలు (ఎకరా రూ. 1.5 కోట్లు) కేటాయించారు. డబ్బు చెల్లించే గడువును మరో 60 రోజులు పొడిగించారు. అలాగే బ్లూజెట్ హెల్త్కేర్కు అనకాపల్లి రాంబిల్లి క్లస్టర్లో 102 ఎకరాలు కేటాయించారు. ఉత్పత్తి ప్రారంభమైన రెండేళ్లలోపు 78.32 ఎకరాల సేల్డీడ్ అమలుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
మహిళా పార్క్కు 'అలీప్' ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లి జిల్లా కోడూరులో 31.77 ఎకరాల్లో ప్రైవేట్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటుకు అనుమతి లభించింది. ఇంకా రెన్యూ పవర్కు రాంబిల్లిలోని రెన్యూ ఫొటోవోల్టాయిక్స్కు టైలర్మేడ్ ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నారు. రముక గ్లోబల్కు అచ్యుతాపురంలో 45 ఎకరాలకు డబ్బు చెల్లించే గడువును వచ్చే ఏడాది జనవరి 24 వరకు పొడిగించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పారిశ్రామిక కళ: రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లోనూ పరిశ్రమల స్థాపన, విస్తరణకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు మండలం గుట్టపాడులో విరూపాక్ష ఆర్గానిక్స్ ఫార్మా ప్లాంట్ కోసం 100.23 ఎకరాలు కేటాయించారు. గొండిపర్ల పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో టీజీవీ ఎస్ఆర్ఏఏసీ విస్తరణకు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించారు. నెల్లూరు జిల్లా ఇఫ్కో సెజ్లో గాయత్రి రెన్యువబుల్స్ ఇథనాల్ ప్లాంట్కు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నారు. కొడవలూరులో 2,776 ఎకరాల్లో ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రైవేట్ లార్జ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏర్పాటు కానుంది.
చిల్లకూరులో మాస్ ఫ్యాబ్రిక్ పార్క్ను మల్టీ ప్రొడక్ట్ పార్క్గా మార్చేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. బాపట్ల జిల్లా కొరిసపాడులో ఎమర్జ్ గ్లాస్ ఇండస్ట్రీస్ విస్తరణకు, వలపర్లలో జెడ్ఈఐటీ ఎనర్జీ సోలార్ ప్లాంట్కు ప్రోత్సాహకాలు అందించనున్నారు. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో మల్లాది డ్రగ్స్, ఏలూరులో రమణ్ సింగ్స్ ఫుడ్ పార్క్, కృష్ణా జిల్లాలో శ్రీవెంకటేశ్వర బయోటెక్ స్టార్చ్ యూనిట్కు 'ఎర్లీ బర్డ్' ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతినిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
