ఇక్కడ దొంగిలించి అక్కడ అమ్మేస్తున్నారు - ఆరుగురు అరెస్ట్
జల్సాల కోసం దొంగతనాలు - రూ. 16.50 లక్షల ఆస్తులు రికవరీ - నిందితుల్లో హంతకులు, పాత నేరస్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 3:38 PM IST
Gang Of Bike Thieves Arrested In Bapatla: చెడు వ్యసనాలకు బానిసలయ్యారు. విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడ్డారు. చేతిలో డబ్బులు లేకపోవడంతో నేరాల బాట పట్టారు. ఊరూరా తిరుగుతూ ద్విచక్ర వాహనాలను మాయం చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. దొంగిలించిన బండ్లను హైదరాబాద్ తరలించి, అక్కడ మెకానిక్ షాపు మాటున దర్జాగా అమ్మేస్తున్నారు. చివరకు పోలీసుల డేగ కన్ను, సీసీ కెమెరాల నిఘాతో కటకటాల పాలయ్యారు. బాపట్ల జిల్లాలో కలకలం రేపుతున్న ద్విచక్ర వాహనాల దొంగతనాల మిస్టరీని పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఛేదించారు. అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్టు చేసి భారీగా వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ముఠా సభ్యులు వీరే: జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. ఈ ముఠాలో మొత్తం ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. పల్నాడు జిల్లా, వినుకొండ ప్రాంతానికి చెందిన కొమ్ము వెంకట సాయి, సాయి కృష్ణ, నాని, సయ్యద్ నాగూర్వలి, పందుల రమేష్ బాబు, బండి శివారెడ్డి (ప్రకాశం జిల్లా, పొదిలి - ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నివాసి)గా ఉన్నారు. వీరంతా ఒక ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. రెండేళ్లుగా వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 'మెకానిక్' దందా: ఈ ముఠా పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం నడుచుకునేది. జిల్లాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలను దొంగిలించడం వీరి మొదటి పని. దొంగిలించిన వెంటనే ఆ వాహనాలను వేరే జిల్లాలకు లేదా రాష్ట్రాలకు తరలించేవారు. ముఠా సభ్యుడైన బండి శివారెడ్డి హైదరాబాద్లో ఒక బైక్ మెకానిక్ షాపు నిర్వహిస్తున్నాడు. మిగిలిన సభ్యులు దొంగిలించిన వాహనాలను నేరుగా శివారెడ్డి మెకానిక్ షాపునకు పార్శిల్ చేసేవారు. అక్కడ మెకానిక్ షాపు ముసుగులో ఆ వాహనాలను ఇతరులకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకునేవారు. ఈ డబ్బుతో జల్సాలు చేసేవారు.
నిందితులకు నేర చరిత్ర: పోలీసుల విచారణలో నిందితుల నేర చరిత్ర బయటపడింది. ప్రధాన నిందితుడు వెంకట సాయిపై గతంలో ఒక మర్డర్ (హత్య) కేసుతో మెుత్తం రెండు కేసులు ఉన్నాయి. నాని, సయ్యద్ నాగూర్ వలిపై గతంలోనే పలు దొంగతనం కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. రమేష్ బాబుపై కూడా రెండు కేసులు ఉన్నాయి. వీరంతా పాత నేరస్తులే కావడంతో దొంగతనాలను చాలా చాకచక్యంగా చేసేవారు. పోలీసులకు దొరక్కుండా జాగ్రత్తపడేవారు.
దొరికిపోయారు ఇలా: యద్దనపూడి మండలం చిమటావారిపాలెం గ్రామానికి చెందిన సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి ఇటీవల అమృతలూరు మండలంలో పని మీద వచ్చారు. ఇంటూరులో తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పార్క్ చేసి వెళ్లగా అది మాయమైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో అమృతలూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వరుస దొంగతనాలు జరుగుతుండటంతో ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ ఈ కేసును సీసీఎస్ పోలీసులకు అప్పగించారు. సీసీఎస్ డీఎస్పీ జగదీష్ నాయక్ నేతృత్వంలో సీఐ ప్రేమయ్య, అమృతలూరు ఎస్సై రవితేజలతో రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై దృష్టి పెట్టాయి. సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, నిందితుల కదలికలను గుర్తించారు. పక్కా సమాచారంతో వారిని అరెస్టు చేశారు.
రూ. 16.50 లక్షల సొత్తు రికవరీ: నిందితుల నుంచి ఏకంగా 23 ద్విచక్ర వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీటి విలువ సుమారు రూ. 16 లక్షల 50 వేలు ఉంటుందని ఎస్పీ తెలిపారు. ఆరుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అంతర్రాష్ట్ర ముఠాను పట్టుకున్న డీఎస్పీ, సీఐ, ఎస్సై, ఏఎస్సై కానిస్టేబుళ్లను ఎస్పీ ఉమామహేశ్వర్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వారికి నగదు పురస్కారాలు అందజేశారు. దొంగతనాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ సూచించారు.
రోజురోజుకు పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - వాహనదారులకు పోలీసుల సూచనలు
పల్నాడు టూ తెలంగాణ - అడిగింది ఇచ్చుకో - మత్తు మందు పుచ్చుకో!