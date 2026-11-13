మురసు తుపాను నష్టం - బాపట్లలో కేంద్ర బృందం పర్యటన
Murasu Cyclone Bapatla బాపట్ల జిల్లా కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్లో మురసు తుపాను కారణంగా జిల్లాలో జరిగిన నష్టాలకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనను అంతర్ మంత్రిత్వ శాఖల కేంద్ర బృందం సభ్యులు పరిశీలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:48 PM IST
బాపట్ల జిల్లా కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్లో మురసు తుపాను కారణంగా జిల్లాలో జరిగిన నష్టాలకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనను కేంద్ర బృందం (IMCT) సభ్యులు పరిశీలించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన మురసు తుపాను ప్రభావంతో బాపట్ల జిల్లాలో భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా వివిధ శాఖలకు జరిగిన నష్టాలను అధికారులు ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ రూపంలో కేంద్ర బృందానికి వివరించారు.
ఛాయాచిత్రాల ద్వారా ప్రదర్శన : గృహ నిర్మాణ శాఖ, గ్రామీణ నీటి సరఫరా (RWS), రోడ్లు భవనాల శాఖ, పంచాయతీరాజ్, ఇరిగేషన్, విద్యుత్, మత్స్య, ఉద్యానవన, వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక శాఖలకు సంబంధించి జరిగిన నష్టాల వివరాలను ఛాయాచిత్రాల ద్వారా ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా శాఖల పరిధిలో దెబ్బతిన్న మౌలిక సదుపాయాలు, రహదారులు, సాగునీటి కాలువలు, విద్యుత్ వ్యవస్థలు, వ్యవసాయ పంటలు, ఉద్యాన పంటలు, ఇతర ఆస్తుల నష్టాలను కేంద్ర బృందం సభ్యులు పరిశీలించారు. అనంతరం జిల్లాలో తుపాను కారణంగా జరిగిన నష్టం, చేపట్టిన సహాయక చర్యలు, పునరుద్ధరణ పనులు, ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నష్ట నివేదికలకు సంబంధించిన వివరాలను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ కేంద్ర బృందానికి వివరించారు.
కేంద్ర బృందంలో సంయుక్త కార్యదర్శి చిత్తరంజన్ దాస్, వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమ శాఖ అదనపు అభివృద్ధి కమిషనర్ ప్రశాంత్ ఆర్మోరికర్, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ వ్యయ శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హిమాలయ గార్గ్, కేంద్ర విద్యుత్ ప్రాధికార సంస్థ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రణయ్ గార్గ్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్, జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వినోద్ కుమార్ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
చిత్తరంజన్ దాస్ నేతృత్వంలో : మురసు తుపాను నష్టంపై విపత్తు నిర్వహణ కార్యాలయంలో కేంద్ర బృందం సమీక్షించింది. కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి చిత్తరంజన్ దాస్ నేతృత్వంలోని బృందం సమీక్ష నిర్వహించారు. మురసు తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలు అభినందనీయమని కేంద్ర బృందం తెలిపింది. రెండు రోజుల్లోనే విద్యుత్, మొబైల్, రహదారి కనెక్టివిటీ పునరుద్ధరణ ప్రశంసనీయమన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సేవలు అభినందనీయమన్నారు. మురసు తుపాను ప్రభావంతో మొత్తం రూ. 2,484.43 కోట్ల నష్టం జరిగిందని రాష్ట్ర అధికారులు కేంద్ర బృందానికి వివరించారు. కేంద్ర బృందానికి తుపాను నష్టం, ప్రభుత్వం చేపట్టిన ముందస్తు సన్నద్ధత, సహాయక, పునరుద్ధరణ చర్యలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అధికారులు వివరించారు. మురసు తుపానుతో ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయని వెల్లడించారు. మొత్తం 106 మండలాలు, 315 గ్రామాలు, 746 గ్రామాలు/పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ప్రజలు ప్రభావితమైనట్లు అధికారులు వివరించారు.
దెబ్బతిన్న ఉద్యానవన పంటలు : మురసు తుపానుతో సుమారు 1.86 లక్షల మంది రైతులకు చెందిన 1.43 లక్షల హెక్టార్లలో సాధారణ పంటలు, 6,756 హెక్టార్లలో ఉద్యానవన పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు వెల్లడించారు. 3,859 ఇళ్లు,1,385 కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు దెబ్బతిన్నాయని అధికారులు వివరించారు. వివిధ శాఖల వారిగా జరిగిన తుపాను నష్టాన్ని కేంద్ర బృందానికి అధికారులు వివరించారు. ఆర్అండ్బీ శాఖ – రూ.889 కోట్లు, వ్యవసాయ శాఖ – రూ.875 కోట్లు, ఉద్యానవన శాఖ – రూ.337 కోట్లు, నీటిపారుదల శాఖ – రూ.136 కోట్లు, పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ శాఖ – రూ.119 కోట్లు, విద్యుత్ శాఖ – రూ.54 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
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