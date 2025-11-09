ETV Bharat / state

మూడు రోజుల క్రితం జలుబు, ఆయాసం - అమెరికాలో ఏపీ విద్యార్థిని మృతి

రాత్రి నిద్రలోనే మృతి చెందిన కారంచేడుకు చెందిన విద్యార్థిని - రాజ్యలక్ష్మి మరణంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు

Karamchedu Student Died in America
Karamchedu Student Died in America (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Karamchedu Student Died in America : ఉన్నత విద్యనభ్యసించి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఎన్నో ఆశలతో అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన ఆ విద్యార్థిని ఆశలు అడియాశలయ్యాయి. చదువు పూర్తి చేసుకుని కొద్దిరోజుల్లో జాబ్​లో చేరుతుందని ఆశగా ఉన్న ఆ కుటుంబ ఆశల దీపాన్ని విధి వెక్కిరించింది. అనారోగ్యం రూపంలో ఆమెను బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే, బాపట్ల జిల్లా కారంచేడుకు చెందిన యార్లగడ్డ రామకృష్ణ, నాగమణి దంపతుల కుమార్తె రాజ్యలక్ష్మి (23) విజయవాడలోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసింది. ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాలోని ఓ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్‌ కంప్యూటర్స్‌ విభాగంలో 2023లో చేరింది. ఇటీవల విద్యాభ్యాసం కూడా ముగియడంతో అక్కడే స్నేహితులతో కలిసి ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉంది.

తెల్లారేసరికి మృతి : మూడు రోజుల క్రితం జలుబు, ఆయాసంగా ఉందని చికిత్స కోసం ఈనెల 9న వైద్యుల అపాయింట్‌మెంట్‌ తీసుకున్నానని గురువారం రాత్రి కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపింది. అదే రోజు రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి నిద్రపోయింది. రాజ్యలక్ష్మిని ఉదయం స్నేహితులు నిద్రలేపేందుకు ప్రయత్నించగా ఎలాంటి స్పందన లేదు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మరణవార్త విన్న కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. తల్లిదండ్రులిద్దరూ అచేతన స్థితిలో ఉండిపోయారని మృతురాలి సోదరుడు రాజా తెలిపారు. రాజ్యలక్ష్మి మరణంతో ఆ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.

ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సంతాపం : అమెరికాలో రాజ్యలక్ష్మి మృతి చెందడంపై ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. రాజ్యలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులను ఫోన్‌ ద్వారా పరామర్శించి అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మృతదేహాన్ని అమెరికా నుంచి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

ఈత కొలనులో పడి మృతి : ఈ ఏడాదిలోని అమెరికాలో ఉన్నత విద్యనభ్యసించేకి వెళ్లిన పలువురు ఏపీ విద్యార్థులు మృతి చెందారు. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్​లో బాపట్ల జిల్లాకు చెందిన యువకుడు మృతి చెందాడు. జిల్లాలోని మార్టూరుకు చెందిన లోకేశ్ అనే యువకుడు ఈత కొలనులో పడి మృతి చెందాడు. మార్టూరు గ్రామానికి చెందిన గ్రానైట్ వ్యాపారి పి. వేణుబాబు కుమారుడు పాటిబండ్ల లోకేశ్ (23) కొన్నాళ్లుగా ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లి బోస్టన్ సిటీలో ఉంటున్నట్లు బంధువులు వెల్లడించారు. ఎంఎస్ పూర్తయిన తరువాత ఉద్యోగం సాధించి, ఎనిమిది నెలలుగా అక్కడే ఉంటున్నాడు. లోకేశ్ మృతితో తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. అయితే లోకేశ్‌కి ఈత వచ్చని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

