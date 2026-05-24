ETV Bharat / state

పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ ఎస్సీ హోదా రద్దు - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్‌

పాస్టర్‌ చింతాడ ఆనంద్‌ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ రద్దుకు కలెక్టర్‌ నిర్ణయం - ఈ మేరకు రాత్రి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్ - సోమవారం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయనున్న కలెక్టర్

Bapatla District Collector Cancelled Pastor Chintada Anand SC Certificate
Bapatla District Collector Cancelled Pastor Chintada Anand SC Certificate (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bapatla District Collector Cancelled Pastor Chintada Anand SC Certificate : బాపట్ల జిల్లా పిట్టలవానిపాలెంకు చెందిన పాస్టర్‌ చింతాడ ఆనంద్‌ ఎస్సీ(SC) సర్టిఫికెట్‌ రద్దు చేస్తూ కలెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనిపై సోమవారం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయనున్నారు. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులు, జేసీ నేతృత్వంలోని జిల్లా స్క్రూట్నీ కమిటీ, RDO అందజేసిన నివేదికలను పరిగణలోకి తీసుకుని పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ను కలెక్టర్‌ రద్దు చేశారు.

క్రైస్తవ మతం ఆచరించేవారికి ఎస్సీ హోదా వర్తించదని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసే కార్యక్రమాన్ని బాపట్ల జిల్లా యంత్రాంగం ప్రారంభించింది. భూవివాదంలో పిట్టలవానిపాలెం మండలం కొత్తపాలెంకు చెందిన అక్కల రామిరెడ్డి, కొందరు గ్రామస్థులపై పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ ఐదేళ్ల క్రితం చందోలు పోలీసుస్టేషన్‌లో ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదైంది. క్రైస్తవ మతంలోకి మారిన పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ తనపై పెట్టిన అట్రాసిటీ కేసు చెల్లదని హైకోర్టులో రామిరెడ్డి పిటిషన్‌ వేశారు. విచారణ జరిపిన కోర్టు రామిరెడ్డిపై కేసు చెల్లదని కొట్టివేసింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఆనంద్‌ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. హైకోర్టు తీర్పును సమర్థిస్తూ ఆనంద్‌ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. క్రైస్తవ మతం ఆచరించే వారికి ఎస్సీ హోదా వర్తించదని ఈ ఏడాది మార్చి 24న తీర్పు ఇచ్చింది.

ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ ఎందుకు రద్దు చేయకూడు? : ఈ నేపథ్యంలోనే పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ రద్దు చేయాలని కోరుతూ జిల్లా యంత్రాంగానికి రామిరెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు. మళ్లీ హైకోర్టుని ఆశ్రయించారు. దీనిపై బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్‌ వినోద్‌కుమార్‌, జేసీ భావన నేతృత్వంలో జిల్లా స్థాయి విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. కమిటీ ఇరుపక్షాలకు నోటీసులు జారీ చేసి మే1న విచారణ జరిపింది. ఇరువురి వాదనలు విన్న అనంతరం ఆనంద్‌ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ రద్దు చేయాలని సిఫార్సు చేస్తూ కలెక్టర్‌కు కమిటీ నివేదిక సమర్పించింది. దీని ఆధారంగా ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ ఎందుకు రద్దు చేయకూడదో 15 రోజుల్లో తెలపాలంటూ ఆనంద్‌కు కలెక్టర్‌ ఈ నెల 3న నోటీసులు జారీ చేశారు.

18వతేదీలోగా రాత పూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. తన వివరణను తపాలా ద్వారా కలెక్టర్‌కు పంపిన పాస్టర్‌ ఆనంద్‌, ఈనెల 19న తుది విచారణకు హాజరై తన ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ కొనసాగించాలని కోరారు. తాను పుట్టుకతో ఎస్సీనని పేర్కొన్నారు. తన వాదనకు మద్దతుగా 100 పేజీల పత్రాలు సమర్పించారు. వాటన్నింటిని పరిశీలించి, న్యాయ నిపుణుల సలహా తీసుకున్న తర్వాత పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ ఎస్సీ సర్టిఫికెట్‌ రద్దు చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్‌ ప్రకటించారు.

సుప్రీంకోర్టులో మళ్లీ రివ్యూ పిటిషన్ : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో తనపై అన్యాయంగా పాస్టర్‌ ఆనంద్‌ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి వేధించారని అక్కల రామిరెడ్డి తెలిపారు. ఆ పార్టీ నేతల బెదిరింపులు, పోలీసుల వేధింపులను తట్టుకుని న్యాయపోరాటం చేశానన్నారు. ఆనంద్ ఎస్సీహోదాను కలెక్టర్ రద్దు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. అటు ఆనంద్ మాత్రం తన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తానని సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పటికే రివ్యూ పిటిషన్ వేశానని చెప్పారు.

మతం మారితే ఎస్సీ హోదా పోతుంది - పాస్టర్‌ కుల ధ్రువపత్రాన్ని రద్దు చేయండి: హైకోర్టు ఆదేశం

క్రైస్తవంలోకి మారినవారు ఎస్సీ హక్కులు పొందలేరు - ఏపీ హైకోర్టు తీర్పును సమర్థించిన సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

PASTOR CHINTADA ANAND
PASTOR SC CERTIFICATE CANCELLED
BAPATLA DISTRICT COLLECTOR VINOD
PASTER ANAND SC RESERVATION ISSUE
PASTOR ANAND SC RESERVATION CANCEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.