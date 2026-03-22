ETV Bharat / state

ఫేస్‌బుక్ 'ఫ్రెండ్' ట్రేడింగ్ వల - రిటైర్డ్ టీచర్‌కు ఏకంగా రూ.1.09 కోట్ల కుచ్చుటోపీ!

యూకే నుంచి వస్తున్నానంటూ ఫేస్‌బుక్‌లో పరిచయం - పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు సాయం చేయాలని చాటింగ్ - మాటలు కలిపి ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ వైపు మళ్లింపు - కోటికిపైగా స్వాహా

Cyber Crime in Bapatla District
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Crime in Bapatla District: ఫేస్‌బుక్‌లో పరిచయమైన ఓ యువతి మాటలు నమ్మి ఒక విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు ఏకంగా కోటి రూపాయలు పైగా పోగొట్టుకున్నాడు. ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ పేరుతో సైబర్ నేరగాళ్లు వేసిన వలలో పడి నిలువునా మోసపోయాడు. బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండలంలో ఈ భారీ సైబర్ మోసం వెలుగుచూసింది. రిటైర్​మెంట్ నగదు మొత్తం గల్లంతు కావడంతో బాధితుడు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తూ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ ఘరానా మోసానికి సంబంధించి పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన పొన్నం వెంకటేశ్వర్లు ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేసేవారు. ఆయన గతేడాది ఆగస్టులో ఉద్యోగ విరమణ (రిటైర్మెంట్) పొందారు. ప్రస్తుతం ఆయన బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండలం కోలలపూడిలో ఉంటున్న తన తల్లి వద్ద ఉంటున్నారు. సరిగ్గా నెల రోజుల క్రితం ఆయనకు ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. కందుకూరి మౌనిక అనే పేరుతో ఉన్న ఆ యువతితో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది.

పుణ్యక్షేత్రాల పేరుతో ట్రాప్ : తాను యూకేలో (యూకే) ఉంటున్నానని ఆ యువతి వెంకటేశ్వర్లును నమ్మించింది. త్వరలో తాను భారత్‌కు వస్తున్నానని చెప్పింది. తిరుపతి, శ్రీశైలం లాంటి పుణ్యక్షేత్రాలు చూడాలని ఉందని, అందుకు మీరే సహాయం చేయాలని కోరింది. దీంతో వెంకటేశ్వర్లు ఆమెకు తన ఫోన్ నంబర్, వాట్సప్ నంబర్ ఇచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఇద్దరూ తరచుగా వాట్సప్‌లో ఛాటింగ్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు.

మేనమామ ఎంట్రీ, ట్రేడింగ్ ఆశ : కొద్ది రోజుల తర్వాత మౌనిక అసలు కథ మొదలుపెట్టింది. ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ ద్వారా భారీగా లాభాలు సంపాదించవచ్చని ఆశ చూపింది. తన మేనమామ దాసరి నీరజ్ కుమార్‌ను ఆయనకు పరిచయం చేసింది. తన మామకు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఏకంగా 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉందని నమ్మబలికింది. ఇద్దరూ కలిసి పక్కా పథకం ప్రకారం వెంకటేశ్వర్లును ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ వైపు ఆకర్షితుడిని చేశారు.

వారి సూచనలతో ఫిబ్రవరి 28న వెంకటేశ్వర్లు తొలిసారిగా ట్రేడింగ్‌లో కేవలం రూ.10 వేలు పెట్టుబడి పెట్టారు. కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆ మొత్తం రూ.11,900 అయ్యింది. ఆ తర్వాత రూ.50 వేలు పెట్టుబడి పెట్టగా, రూ.20 వేలు లాభం వచ్చింది. మరోసారి రూ.2 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఏకంగా రూ.40 వేలు లాభం వచ్చినట్లు యాప్‌లో చూపించారు. దీంతో మౌనిక, నీరజ్ కుమార్‌లపై వెంకటేశ్వర్లుకు గుడ్డి నమ్మకం ఏర్పడింది.

కోటి రూపాయల స్వాహా : లాభాలు వస్తుండటంతో వీరంతా ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడ్డారు. ట్రేడింగ్ వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి హర్ష అనే వ్యక్తిని 'ఎనలిస్ట్'గా నియమించుకున్నట్లు వెంకటేశ్వర్లును నమ్మించారు. ఆ ఎనలిస్ట్, యువతి మాటలు నమ్మిన వెంకటేశ్వర్లు, తన వద్ద ఉన్న రిటైర్మెంట్ డబ్బులు, ఇతరత్రా మొత్తాలను పెట్టుబడిగా పెట్టడం మొదలుపెట్టారు. అలా ఏకంగా రూ.1.09 కోట్లు ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టారు. భారీ మొత్తం చేతికి అందగానే సైబర్ కేటుగాళ్లు తమ అసలు రంగు బయటపెట్టారు. లాభాలు రాకపోగా, పెట్టిన పెట్టుబడి వెనక్కి రాలేదు.

పోలీసులకు బాధితుడి ఫిర్యాదు : చివరికి తన చేతిలో ఏమీ మిగలకపోవడంతో తాను మోసపోయానని వెంకటేశ్వర్లుకు అర్థమైంది. కందుకూరి మౌనిక, నీరజ్ కుమార్, హర్ష, మరో వ్యక్తి కలిసి పక్కా పథకం ప్రకారం తనను నిలువునా ముంచేశారని గ్రహించాడు. వెంటనే ఆయన మార్టూరు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. అలాగే సైబర్ క్రైమ్ విభాగంలో కూడా ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, ఆన్‌లైన్ లావాదేవీల ఆధారంగా దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

TAGGED:

MARTUR ONLINE FRAUD
FACEBOOK TRADING SCAM IN AP
ONLINE TRADING FRAUD IN AP
బాపట్లలో ట్రేడింగ్ మోసం
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.