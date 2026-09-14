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ఏపీలో చిరు వ్యాపారులకు క్రెడిట్‌ కార్డులు! - రూ.30 వేల వరకు వినియోగించుకునే అవకాశం

రోడ్లపై తోపుడు బళ్లు, దుకాణాలు పెట్టుకుని పళ్లు, కూరగాయలు తదితర వ్యాపారాలు చేసే చిరు వ్యాపారులకూ బ్యాంకులు క్రెడిట్‌ కార్డులు జారీ చేయనున్నాయి. గరిష్ఠంగా రూ.30 వేల వరకు ఈ కార్డుల ద్వారా వినియోగించుకోవచ్చు.

ఏపీలో చిరు వ్యాపారులకు క్రెడిట్‌ కార్డులు
ఏపీలో చిరు వ్యాపారులకు క్రెడిట్‌ కార్డులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:53 AM IST

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CREDIT CARDS FOR SMALL TRADERS IN AP : రోడ్లపై తోపుడు బళ్లు, దుకాణాలు పెట్టుకుని పళ్లు, కూరగాయలు తదితర వ్యాపారాలు చేసే చిరు వ్యాపారులకూ బ్యాంకులు క్రెడిట్‌ కార్డులు జారీ చేయనున్నాయి. వ్యాపార పెట్టుబడుల కోసం వీరు కనిష్ఠంగా రూ.10 వేలు, గరిష్ఠంగా రూ.30 వేల వరకు ఈ కార్డుల ద్వారా వినియోగించుకోవచ్చు. పీఎం స్వనిధి పథకం లబ్ధిదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

విశాఖపట్నం, విజయవాడ, కాకినాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు ఇతర నగరాలు, పట్టణాల్లో 6.40 లక్షల మంది చిరు వ్యాపారులు ఉన్నారు. వీరంతా ప్రధాన కూడళ్లు, మార్కెట్లలో తోపుడు బళ్లపై వ్యాపారం చేస్తుంటారు. లక్షల కుటుంబాలకు ఇదే ప్రధాన జీవనాధారం. వ్యాపార పెట్టుబడుల కోసం ఇలాంటి వారంతా ప్రైవేట్‌ వ్యాపారుల నుంచి అప్పులు తీసుకుని భారీగా వడ్డీలు చెల్లిస్తున్నారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం, గుంటూరు, తిరుపతిలో వడ్డీ వ్యాపారుల బెడద చాలా తీవ్రంగా ఉంటోంది.

కేవలం వ్యాపార అవసరాలకే : చిరు వ్యాపారులకు కొత్తగా జారీ చేస్తున్న క్రెడిట్‌ కార్డులను వ్యాపార అవసరాలకే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది. ఇతరత్రా అవసరాలకు వినియోగిస్తే అలాంటి చెల్లింపులకు కార్డు అనుమతించదు. ఆ మేరకు నియంత్రణ విధించారు. 3.59 లక్షల మంది చిరు వ్యాపారుల వద్ద క్యూఆర్‌ కోడ్‌ స్కానర్లు ప్రస్తుతం ఉన్నాయి. మరో లక్ష షాపుల్లో కొత్తగా ఏర్పాటుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

మరో రూ.5 కోట్ల రుణాలు : చిరు వ్యాపారుల్లో ఇంకా మిగిలిన మరో 1,61,481 మందికి వచ్చే నెలాఖరులోగా మరో రూ.5 కోట్ల రుణాలు బ్యాంకుల నుంచి ఇప్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించింది. ఇప్పటివరకూ రుణాలు పొందని వ్యాపారులను గుర్తించి వారికి అక్టోబరు 1 నుంచి నెలాఖరులోగా ‘లోక కల్యాణ మేళా’ పేరుతో స్వనిధి పథకం కింద రుణాలు ఇప్పించనున్నట్లు మెప్మా ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు.

విద్యార్థులకూ క్రెడిట్ కార్డులు : క్రెడిట్ కార్డు అనగానే కేవలం ఉద్యోగులు, వేతన వర్గాలకే ఇస్తారనే భావన చాలా మందికి ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఏమీ ఆదాయ వనరులు ఉండని విద్యార్థులు కూడా క్రెడిట్ కార్డులను పొందొచ్చు. ఇందుకోసం ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? తెలుసుకుందాం.

అర్హతలు :
స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డును పొందాలని భావించే వారు నేరుగా బ్యాంకులను సంప్రదించవచ్చు. అయితే ఈ కార్డుకు దరఖాస్తు చేసే విద్యార్థులకు తప్పకుండా 18 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయసు ఉండాలి. తప్పకుండా ఏదైనా కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీలో చదువుతుండాలి. స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ పొందే మార్గాలివే!

  • విద్యార్థులు ఏదైనా బ్యాంకులో వారి పేరిట కొంత మొత్తాన్ని ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేసి, దానిపై క్రెడిట్ కార్డును పొందొచ్చు. ఎంతైతే డిపాజిట్ చేశారో, అంతే మొత్తాన్ని క్రెడిట్ లిమిట్‌గా మంజూరు చేస్తారు.
  • కుటుంబంలో ఎవరికైనా క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే, వారి తరఫున విద్యార్థులు యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డును పొందొచ్చు. విద్యార్థుల కోసం ఈ విధంగా ప్రత్యేక 'యాడ్ ఆన్' క్రెడిట్ కార్డులను బ్యాంకులు జారీ చేస్తుంటాయి.
  • కొందరు విద్యార్థులు తమ బ్యాంకు సేవింగ్స్ ఖాతాను సక్రమంగా నిర్వహిస్తుంటారు. తగిన బ్యాలెన్సును, లావాదేవీలను చేస్తుంటారు. వీటిని చూసి పలు బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్లు ఇస్తుంటాయి.

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TAGGED:

CREDIT CARDS
PM SVANIDHI SCHEME
REDIT CARDS TO SMALL TRADERS IN AP
చిరు వ్యాపారులకు క్రెడిట్‌ కార్డులు
CREDIT CARDS FOR SMALL TRADERS

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